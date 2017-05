vor 2 Stunden Helmar Grupp Exklusiv Markdorf Jetzt muss in Stadel gehandelt werden

Die Zeit drängt an der Gefahrenlage an der B 33 in Markdorf-Stadel. Die Behörden sind gefordert, rasch einzuschreiten, um die Situation für die Grundschulkinder, die direkt an der Straße auf ihren Bus warten müssen, zu entschärfen, findet SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp