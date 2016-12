Markdorf Jazz und Dixie  Kirchenmusik mal ganz anders

Benefizkonzert in St. Nikolaus mit Jazz und Dixie. Drei Hilfsprojekte bekommen Spendenerlöse

Beim süßen Streitwagen gings noch zaghaft zu. Hier nickten einige Zuhörer mit den Köpfen. Da wiegten sich einige sacht – nur so wenig, dass der Banknachbar, die Banknachbarin keinen Anstoß finde. Und dort tupfte doch jemand mit der flachen Hand aufs Knie, um den Rhythmus mitzuschlagen. Tempo, Takt und Tondauer standen jedoch fest. Klar vorgegeben von den fünf Herren auf der Treppe zum Chor der Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche. Kurt Lauer ist Bandleader der „Swiss-German-Dixie-Corporation“ und „Klarinetteur“ des deutsch-schweizerischen Jazz-Ensembles, wie ihn Trompeter Roland Wohlhüter, das Band-Mitglied aus Markdorf, eingeführt hatte. Dazu kommen Daniel Kobler mit seinem Sousafon, Walter Vocke am Banjo, Peter Hohl mit der Posaune – und schließlich eben Wohlhüter, der außerdem sang sowie die Mundharmonika blies. Der zudem auch dieses dritte Wohltätigkeitskonzert – ebenso wie die beiden vorangegangenen – eingefädelt hatte, zugunsten dreier Hilfsprojekte aus beziehungsweise auch in der Gehrenbergstadt.

Schon sehr viel bewegter als beim im Grunde eher sanften „Swing Low, Sweet Chariot“ ging es sodann bei der Schlacht um Jericho zu. Der alte Joshua schlug sich vortrefflich. Taktfest, streitbar, vor allem aber furchtbar laut – samt seinen sprichwörtlich gewordenen Trompeten. Auf das die Mauern zitterten, schwankten, nachher sogar einstürzten. Was das Publikum durch nachhaltiges Trommeln auf den Rückenlehnen ihrer Bänke ohrenfällig zum Ausdruck brachten. So ist Gospel! Ergriffen, rhythmusstark und beseelt vom frommen Inhalt – wie auch vom innigen Miteinander der Gemeinde unterm Kirchendach.

Vielleicht ist es diese für mitteleuropäische Gemüter eher rare Gemeinschaftserfahrung, die noch jedes Mal zum großen Andrang in St. Nikolaus geführt hat, wenn die „Swiss-German-Dixie-Corporation“ zum Benefiz-Konzert einlädt. Hausherr Pfarrer Ulrich Hund hatte eingangs noch allen Skeptikern geantwortet. „Ja, Jazz, auch Dixie passt sehr wohl in diese sakrale Kulisse“, beteuerte der Geistliche. Denn, so begründete er seinen Zuspruch – ganz jenseits des guten, des wohltätigen Zweckes – „denn der Blick auf die Wurzeln dieser Musik zeigt, dass hier Hoffnung und Glaube zum Ausdruck gebracht wird.“ Die Hoffnung der auf einen fremden Kontinent Verschleppten, der Sklaven aus Afrika, die sich auf den Plantagen ihrer Ausbeuter plagen mussten. Insofern seien ihre Lieder, seien diese Klänge die Rufe nach Gerechtigkeit „Zeichen der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.“ Pfarrer Hund malte einen Palast aus, golden schimmernd und prächtig.

Wenig Pracht, schon gar keine Vergoldungen begegnen einem dort, wohin die beim Konzert eingenommenen Spenden fließen. Weder in dem von Doris und Bernhard Kolodzik unterstützten Waisenhaus in Ghana, wo derzeit 50 Kinder und Jugendliche wohnen, noch in jenen abgelegenen Andenregionen, wo die Markdorfer Peru-Gruppe ein Wasserleitungsprojekt unterstützt, von dem Helga Konzet-Horn dem Publikum am Sonntagabend berichtete. Am ehesten dürfte es Glanz und Gold im dritten Bereich geben. Den stellte Gebhard Geiger vor, der Vorsitzende des „Fördervereins Kirchenmusik St. Nikolaus“. Der Kirchenchor singe natürlich gratis bei allen Eucharistie-Feiern. Ins Geld gingen indes die regelmäßigen Orchestermessen, bei denen Instrumentalisten bezahlt werden müssen. Unkosten verursachen auch die Orgel-Plus-Konzerte, zu denen Geiger ebenso herzlich einlud wie zum anstehenden Neujahrskonzert am 1. Januar.

An Pracht, an Glanz stand die Swiss-German-Dixie-Corporation den sonst vom Förderverein geladenen Musikern in nichts nach. Daniel Koblers frisch aufpoliertes Sousafon blitzte hell. Strahlend klar klang darüber Roland Wohlhüters Trompete. In wechselnder Zwiesprache – mit Kurt Lauers Klarinette oder mit Peter Hohls Posaune. Dass solche Könner in New Orleans, der Heimstatt des Dixie-Jazz zu Ehrenbürgern ernannt wurden, darf nach ihrem Auftritt niemanden verwundern.

Die Hilfsprojekte

Der "Förderverein Kirchenmusik St. Nikolaus Markdorf" unterstützt die Auftritte des Kirchenchors in der Hauptkirche – insbesondere die durchschnittlich vier Orchestermessen, die Kirchenmusiker Christian Ringendahl leitet. Außerdem lädt der Verein jedes Jahr zu sechs Orgel-Plus-Konzerten ein – so wie am kommenden 1. Januar, bei dem neben der Orgel zwei Trompeten zu hören sein werden.

Doris und Bernhard Kolodzik sind Vorsitzende des Vereins "Nation Builders International Germany" (Nabi), der in Begoro, Ghana, ein Waisenhaus-Projekt für 50 Kinder unterstützt. Dem Waisenhaus ist eine Schule angeschlossen, in der weitere 80 Kinder unterrichtet werden. Alex Awah-Tei Dankwa hat das Projekt 2007 gegründet.

24 Wasserprojekte wurden mithilfe des Peru-Kreises der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf bisher verwirklicht. So bekamen zahlreiche Menschen in der Partnergemeinde einen Zugang zu frischem, vor allem sauberem Trinkwasser. Die Projekte sind eine Hilfe zur Selbsthilfe. Von den Spendengeldern aus Markdorf wird das Leitungsmaterial gekauft, die Arbeiten an der Leitung besorgen die Partner in Huancaray. (büj)