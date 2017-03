Markdorf Japanischer Grüntee und Schupfnudeln im Café di Coppola

Die Café-Betreiberin Brigida di Coppola-Bäder setzt auf Variation statt auf Tagesmenüs.

Markdorf (büj) Brigida di Coppola-Bäder mag gerne guten Kaffee. Weshalb der in ihrem Café, im Café di Coppola, servierte Espresso stärker ist als üblich. Und weshalb der Latte Macchiato von manchem heiß geliebt wird. Brigida di Coppola-Bäder mag aber noch etwas. "Abwechslung beim Essen", erklärt sie. "Wenn man so wie wir Gäste hat, die jeden Mittag vorbeikommen, dann muss man sich nach Neuem umschauen, sich immer mal wieder was Neues einfallen lassen", fährt die Café-Betreiberin fort. Jüngste Neuigkeit ist, dass Brigida di Coppola-Bäder und Ulrike Groß, ihre Küchen-Chefin, das Tagesmenü gestrichen haben. Stattdessen gibt es nun eine Wochenkarte in dem Café direkt neben der Stadtgalerie. Jene Angestellten aus den Unternehmen in der Innenstadt, die mittags zu Brigida di Coppola-Bäder kommen, äußern ohnehin meist ihre ganz speziellen Wünsche. Sodass beständiges Variieren angesagt ist in der Küche. "Abwechselung ist ganz wichtig", erklärt die Café-Chefin, "gleichzeitig wollten wir aber unsere Karte schrumpfen lassen."

Bisher sei die Resonanz sehr gut auf die Wochenkarte, so Ulrike Groß. Den Gästen gefällt das neue Konzept. Auch dass sie im Internet nachlesen können, was auf dem Küchenplan steht. Überhaupt schauen die Mitarbeiter des di Coppola darauf, was sich im Internet tut. Über die sozialen Netzwerke kommunizieren sie mit ihren Kunden. Und selbstverständlich dient das weltweite Netz auch zur Suche nach neuen Rezept-Ideen.

Vieles freilich kommt durchs Selber-Kosten in die Küche. Selbst gekostet etwa im Urlaub – zum Beispiel beim Aufenthalt in Singapur, wo Brigida di Coppola-Bäders Tochter Désiré auf gesalzene Schokolade stieß. Eine exotische Köstlichkeit, die nun auch in Markdorf zu haben ist. "Mit offenen Augen und mit wachen Sinnen muss man schon unterwegs sein, wenn man was Neues entdecken will", erklärt Brigida di Coppola-Bäder. Eine gewisse Portion Experimentierfreudigkeit gehört indes ebenfalls dazu: damit auf der Wochen-Karte so ausgefallene Getränke wie Mandel-Milch oder Soja-Milch oder Match Latte auftauchen, ein Muntermacher auf der Basis von japanischem Grüntee. Natürlich kommt auch ganz Bodenständiges auf den Tisch: zum Beispiel Schupfnudeln – gerne vegan, noch lieber italienisch, schmunzelt Brigida di Coppola-Bäder. "Regional und saisonal ist bei uns so selbstverständlich." Was wertgeschätzt werde von den Gästen, unter denen erstaunliche viele Ältere sind. Menschen, die statt für sich allein zu kochen, lieber ein kleines Experiment wagen – oder doch die Schupfnudeln bestellen.