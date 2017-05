Markdorf Jakob-Gretser-Schule: Viertklässler gestalten Pausenspiele für den Schulhof

Eine Malaktion der vierten Klassen kommt allen Kindern an der Jakob-Gretser-Schule zugute. Die Viertklässler haben Spiele auf den Schulhof gemalt.

Es wird vorgezeichnet, abgeklebt und mit Spaß gemalt. Es scheint recht bunt zuzugehen auf dem Pausenhof der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf. Ist das denn erlaubt? Die Antwort lautet ganz klar: ja. Es ist ein Projekt der vierten Klassen. Die Schüler haben sich überlegt, etwas Bleibendes zu hinterlassen und gleichzeitig etwas gegen das dröge Einheitsgrau des Schulhofs zu unternehmen.

Dazu erklärt Klassenlehrerin Bernhild Ströbele: "Zuerst war die Idee des Schulhofbemalens da, das wir mit dem bewegungserzieherischen Schwerpunkt an der Schule verbinden wollten." Jeremy aus der Klasse 4b berichtet, was herauskam: "Jede Klasse hat sich ein Spiel ausgesucht und überlegt, wie es aussehen soll." Dilara, Lea und er seien gerade dabei, die Burgtürme für das "Twister"-Spiel auszumalen. "Es ist schon besser, es am Samstag zu machen, sonst ist ja immer alles voll auf dem Pausenhof", meint Dilara. Die Klasse 4d ist emsig dabei, die vielen Kokosnüsse auszumalen. Tronja erläutert: "Unser Spiel heißt 'Auf Zack' und da können bis zu 25 Kinder mitspielen." Währenddessen gibt Klassenlehrerin Teresa Moha Hilfestellung bei der Pinselführung: "Unsere Agnes, eine begeisterte Malerin, die kann das richtig gut." Agnes gefällt an diesem Samstag besonders das Ausmalen der Flächen. Damit später auch alle "Himmel und Hölle", "Auf Zack", "Twister" und "Stadt-Land-Fluss" spielen können, erhält jede Klasse eine Anleitung, die genau erklärt, wie die Spiele funktionieren.