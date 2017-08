Markdorf J. Wagner stellt sich bei "Wissen was geht!" vor

Der Spezialist für Oberflächenbeschichtungen J. Wagner in Markdorf hat sich im Rahmen der Aktion "Wissen was geht!" der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis 14 Jugendlichen vorgestellt. Sie informierten sich über die Abläufe bei Wagner und über die Ausbildungsmöglichkeiten.

Markdorf – Sommerzeit, Ferienzeit – höchste Zeit, sich um die Zukunft zu kümmern. Das gilt jedenfalls für Jugendliche ab 14 Jahren. Wenn sie sich noch nicht entschieden haben, welche Ausbildung sie antreten möchten oder welches Fach sie studieren wollen, können sie in den Ferien den Arbeitsmarkt des Bodenseekreises erkunden. Seit 2004 bietet die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis mit dem Landkreis Einblicke in die regionalen Ausbildungsbetriebe an. Die J. Wagner GmbH in Markdorf ist eines von 46 Unternehmen, Dienstleistern oder Behörden, die dieses Jahr ihre Pforten öffneten. 14 Jugendliche nutzten die Möglichkeit, unter dem Motto "Wissen was geht!" eine Führung durch die Werks- und Lagerhallen des Spezialisten für Oberflächenbeschichtungen mitzumachen.

"Wissen was geht!" prangt in handgemalten schwarzen Lettern auf der Wand. Die Frage ist freilich: Was geht schneller? Streichen mit dem Pinsel oder sprühen mit der Farbspritzpistole. Lisa und Maximilian probieren es aus. Eingehüllt in einen Schutzoverall, streichen und besprühen sie je einen Lamellenrahmen. Und das Ergebnis fällt aus, wie es zu erwarten war: Lisas Spritzpistole lag vorn – sogar ein ganzes Stück weit. Aber das war nach Steffen Schneiders Vortrag zu erwarten gewesen. Denn bevor die Schüler selber zur Farbpistole greifen durften, hatte der Wagner-Produkt-Manager die Vorteile der Sprühtechnik erläutert. Ohne Nasen, überaus gleichmäßig, vor allem aber erheblich schneller tragen sie Farbe auf. Auf Holz wie auf Metall und unter Umständen sogar auf beide Materialien, sofern die Geräte dafür ausgelegt sind.

Aus einer anderen Art von Pistolen des Markdorfer Unternehmens kommt kein Farbnebel. "Wir sind der weltweit größte Hersteller von Heißluftpistolen", erklärt Schneider – und klickt einen Werbefilm für den US-amerikanischen Markt an, in dem Wagner-Heißluft ein Mammut aus dem Eis befreit.

Fabian ist am rechten Platz. Der 14-Jährige aus Tettnang kann sich gut vorstellen, "später etwa in der Logistik zu machen". Er habe nicht gewusst, wie es damit bei Wagner bestellt ist, als er sich bei "Wissen was geht!" angemeldet hat. Umso eindrucksvoller müssen nun die Abläufe im Hochregal wirken. Drei 25 Meter hohe Stahltürme flitzen mit beachtlichem Tempo durch die über 60 Meter langen Regalreihen, bis zur Decke vollgestellt mit 4700 Paletten für rund 8000 Artikel. Alle sind nach zufällig entstandenem Platzangebot einsortiert, was, wie Logistiker Daniel Haag den Gästen erläutert, "als ein chaotisches System bezeichnet wird". Den Überblick hat der Rechner. Er allein weiß, was wohin geht, in welchem Karton welches Hochdruckspraygerät steht – in welchem Regal, auf welcher Etage.

Lager-Logistiker ist nicht der einzige Ausbildungsberuf, den Jugendliche bei dem Spezialisten für Oberflächenbeschichtung erlernen können. Einen sehr guten Hauptschulabschluss oder eine ebenso gute Mittlere Reife braucht, wer bei Wagner eine Ausbildung zum Mechatroniker oder zum Verfahrensmechaniker machen möchte. Wie Michaela Herz aus der Personalabteilung erläutert, brauche es darüber hinaus ausgeprägte Teamfähigkeit und sehr große Eigeninitiative, um den Anforderungen des Markdorfer Unternehmens gerecht zu werden. Das gilt auch für die weiteren Berufsrichtungen: für den Fachinformatiker, die Industriekaufleute, die Studenten für Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder BWL. Letztere bekommen bei Wagner die Praxis und die Theorie an der Dualen Hochschule – entweder in Ravensburg oder in Friedrichshafen.

Für Lisa Gretscher "wars sehr spannend", was Ruslan Schmidt im Technikum für Pulverbeschichtung gezeigt hat – wie mithilfe der Elektrostatik Felgen, Bolzen, Gegenstände aller Art und jeden Materials eine schützende Oberfläche bekommen. Die Wirtschaftsgymnasiastin hat auch interessiert, was Will Detzel im Nasslack-Technikum zeigte, die Pumpen sowohl, wie die Roboter dort.

Die J. Wagner GmbH zählt sich zu den Marktführern beim Bau von Geräten und Anlagen zur Oberflächenbeschichtung. Ihre Produkte bietet sie weltweit Industrie, Handwerksbetrieben und Heimwerkern an. Insgesamt beschäftigt Wagner 1450 Mitarbeiter, 400 davon am Standort Markdorf. Unter ihnen sind 37 Auszubildende in den Bereichen Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufleute und Mechatroniker. Außerdem beschäftigt Wagner BA-Studenten in den Bereichen International Business, Maschinenbau, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik.

Informationen im Internet:www.wagner-group.comwww.wissen-was-geht.de