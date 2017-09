Markdorf Interimslösung greift erst im Dezember

Die benötigten Zwischenlösungs-Container für die Leimbacher Grundschule kommen mit Verspätung.

Markdorf (büj) Am Montag beginnt die Schule – auch in der Grundschule Leimbach. Doch ist dort noch nichts zu sehen von jenen Containern, in die die Schüler ausweichen sollen, während ihr Schulgebäude erweitert wird.

Ursprünglich sollte schon Ende September regulärer Unterricht stattfinden in dieser sogenannten Interims- oder Zwischenlösung. Für die Zeit bis dorthin, so Grundschul-Rektorin Julie Adam, "haben wir wir uns im Kollegium bereits ein Konzept entwickelt, wie wir vorgehen." Das Konzept sei ganz schlicht. Es laute: "Wir rücken zusammen."

Eng zusammenrücken müssen Schüler und Lehrer an der Leimbacher Grundschule nun jedoch sehr viel länger, als ihnen lieb sein kann. Denn kürzlich teilte die Stadt mit, dass es hapere mit der Interimslösung. Der Grund: Anwohner haben ihre Einwendungen gegen das Bauvorhaben geltend gemacht.

Sofern sich die Einwände – wie in diesem Fall – gegen kommunale Bauvorhaben richten, entscheidet nicht das örtliche Baurechtsamt, sondern das Landratsamt über den Sachverhalt. Für die Leimbacher Grundschule bedeutet dies, dass es noch einige Zeit dauert, bis in Friedrichshafen entschieden worden ist. "Wir rechnen nun damit, frühestens um Weihnachten in die Container einziehen zu können", erklärt Schulleiterin Adam.

Was um so misslicher ist, als ab Montag drei zusätzliche Klassen untergebracht werden müssen. Das schon vor den Ferien erarbeitete Konzept des Kollegiums sieht vor, dass die Schulbibliothek vorübergehend für den Unterricht genutzt wird, außerdem die Schulküche. Schließlich wird eine Klasse den Bühnenraum in der Sporthalle nutzen.

Die Aussicht auf Unterricht in der Sporthalle gefalle den Schülern – zumindest jenen, die Julie Adam bisher darauf angesprochen hat. Sie selber bedauert es jedoch, wenn bis Weihnachten kein Sport in der Halle stattfinden kann. "Wir kümmern uns natürlich darum, möglichst viel durch Spiel- und Bewegungsprogramme auszugleichen", erklärt die Rektorin. Kein Problem – solange der Winter nicht einbricht.

Überhaupt klingt Julie Adam eher zuversichtlich. "Es hat ja gar keinen Zweck, jetzt zu jammern." Auch mag sie in dieser Situation gar nicht nach dem oder den Schuldigen für die Zeitverzögerung suchen. Bekümmert zeigt sich die Schulleiterin freilich durch eines: Niemand aus der Nachbarschaft habe das Gespräch gesucht, sich nach dem Sachstand erkundigt. Und das obwohl sie, aber auch der Ortschaftsrat und die Gemeinde sich kommunikationsbereit gezeigt hätten.

"Wir müssen das Beste daraus machen", blickt Julie Adam auf die insgesamt sehr unbefriedigende Situation. Eine Situation, in der, wie sie sagt, "alle noch mehr Rücksicht aufeinander nehmen müssen als ohnehin schon". Das gelte nicht nur für die Schüler. Das gelte auch für die Lehrer, die sich schon von daher mit noch weniger Platz bescheiden müssen, als am Montag fünf neue Kolleginnen nach Leimbach kommen.