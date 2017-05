Markdorf Innovationen in der Obstbautechnik kommen aus Markdorf

Das Unternehmen Fruit Tec besteht seit zehn Jahren. Einst im Deggenhausertal gegründet, ist der Firmensitz nun im Schießstattweg. Von dort werden werden die Landmaschinen "Darwin" und "Edward" vertrieben und teilweise produziert.

"Darwin" und "Edward" sind die Landmaschinen im Obstbau, die das Markdorfer Unternehmen Fruit Tec im Schießstattweg produziert und weltweit vertreibt. Die mechanische Blütenausdünnmaschine "Darwin" wurde 1992 von Hermann Gessler aus Friedrichshafen entwickelt. Als Gessler Adolf Betz fragt, ob er Interesse habe, die Maschine in Lizenz zu produzieren und zu vertreiben, wagte der damals 51-jährige Betriebsleiter einer kleinen Maschinenbaufirma vor zehn Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit. "Ich fand das eine gute Sache", erklärt Betz. Mit der "Darwin" erfolge die maschinelle Ausdünnung sicherer als eine chemische und sei auch effizienter, erklärt er.

Im Bodenseekreis ist die Maschine, mit der man rund 50 Hektar Fläche bearbeiten kann, seit vielen Jahren im Einsatz. "Wir haben die Darwin immer weiter optimiert und den Kundenwünschen angepasst", so Betz, der auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lipbach aufgewachsen ist. Im ersten Jahr wurden 30 Maschinen aufgelegt, im zweiten waren es bereits 70 und so ging es stetig weiter. Die Ausdünnung ist laut Adolf Betz eine der wichtigsten Maßnahmen im Obstbau. "Wenn nicht ausgedünnt wird, sind beispielsweise die Äpfel zu klein. Diese Qualität würde sich nicht vermarkten lassen", erklärt der Landmaschinenmechaniker. Durch den Einsatz der Maschine zu einem frühen Zeitpunkt kann die Qualität und Fruchtgröße entsprechend verbessert werden.

Nachdem bei vielen Kunden der maschinelle Obstbaumschnitt immer mehr an Bedeutung gewann, wurde 2012 von Fruit Tec eine Schneidemaschine speziell für den Obstbau entwickelt, die robust und gleichzeitig sehr einfach und komfortabel zu bedienen ist. "So ist die Edward-Reihe entstanden", sagt Betz. Mit dem Doppelmessersystem wurde eine exzellente Schnittqualität erreicht, die wichtig ist, um Krankheiten und Parasiten an den Schnittstellen zu vermeiden. An das Grundgerät können drei verschiedene Systeme angebaut werden. Der Einsatz von "Edward" und "Darwin" sei laut Fruit Tec die ideale Kombination für die Reduzierung der Lohnkosten und Steigerung von Ertrag und Fruchtqualität.

In den Produktionsprozess sind auch anderen Firmen aus der Region beteiligt: Die "Darwin" wird bei Schobloch geschweißt, die "Edward" geht zur Pulverbeschichtung zur Firma Infa nach Salem. Adolf Betz, der gerade in Argentinien war, vertreibt die Maschinen weltweit. "Ich weiß genau, was der Markt verlangt, da ich mich mit meinen Kunden in einem engen Dialog stehe", erklärt der Geschäftsführer. Daher orientiert er sich außerhalb von Europa, dort sind die Erzeugerpreise höher. "Wenn solche Wetterkapriolen, wie jetzt mit dem Frost passieren, dann ist das sowohl für die Obstbauern als auch für Landmaschinen-Produzenten keine leichte Situation", sagt Betz. Für die Zukunft verspricht er, dass es weitere innovative Neuerungen aus dem Hause Fruit Tec geben wird.

Das Unternehmen

Das Unternehmen Fruit Tec wurde am 15. März 2007 von Adolf Betz im Deggenhausertal gegründet mit dem Hauptschwerpunkt der Produktion und dem Vertrieb der mechanischen Blütenausdünnmaschine "Darwin". Die Firma wuchs aufgrund der starken Nachfrage stetig an, sodass die Produktionsräume zu klein wurden. Seit November 2010 ist die Firma mit ihrem Sitz im Schießstattweg untergebracht, um auch mehr Platz für die Produktion der Schneidemaschine "Edward" zu haben. Neben Geschäftsführer Adolf Betz und seiner Frau Sieglinde Betz arbeiten zwei Festangestellte und drei Aushilfskräfte im Betrieb. Des Weiteren wurde 2014 eine zusätzliche Vertriebsfirma, die Agroselection GmbH gegründet, die ausschließlich für den russischsprachigen Raum zuständig ist und auch Maschinen anderer Hersteller aus dem Bereich Obstbau anbietet. (shn)

Informationen im Internet: