Innenstadt-Bauen in Markdorf soll geordnet werden

Der Bebauungsplan "Am Stadtgraben" ist am Dienstag ein Tagesordnungspunkt im Gemeinderat. Rund um die Hauptstraße stehen Bagger und Gerüste

Markdorf – Die Stadtverwaltung will das Bauen im Innenstadtbereich ordnen, Wildwuchs und überproportionale Bauvorhaben sollen auf diese Weise verhindert werden. Am kommenden Dienstag wird der Gemeinderat über die Aufstellung eines Bebauungsplanes "Am Stadtgraben" befinden (siehe Infokasten). Anders als die Bezeichnung nahelegt, ist der gesamte innerstädtische Bereich zwischen Spitalstraße, Gehrenbergstraße Stadtgraben und Bussenstraße ein großes, zusammenhängendes Plangebiet von 3,14 Hektar. Mit dem Bebauungsplan, so heißt es seitens der Verwaltung, soll in der Innenstadt eine "geordnete Entwicklung" eingeleitet werden. Am Bestand orientiert, soll der Bebauungsplan eine "sensible Nachverdichtung" ermöglichen und ein "verträgliches Miteinander der unterschiedlichen Nutzungen im Plangebiet" gewährleisten.

Unterdessen schreiten die Bauarbeiten in der angrenzenden Hauptstraße voran: Ein Bagger reißt nun den früheren Vodafone-Laden ab. An dessen Stelle soll ein Neubau mit mehreren Wohneinheiten und Ladenflächen im Erdgeschoss entstehen. Eine Brache ist inzwischen das ehemalige Rebstock-Areal am Ausgang der Hauptstraße Richtung Bermatingen. Dort soll ein Haus mit acht Wohneinheiten, Gewerbeflächen und einem Erdgeschoss-Parkdeck errichtet werden.

"Am Stadtgraben"

Für den Planbereich wurde schon einmal ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefällt: Unter Bürgermeister Bernd Gerber im Mai 1998. In der Folgezeit gab es allerdings keine weiteren Beschlüsse dazu, so dass für das Gebiet nach wie vor noch kein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt. Ein solcher soll nun mit dem vorgesehenen Beschluss am Dienstag in die Wege geleitet werden. Der Bebauungsplan kann in einem so genannten "Beschleunigten Verfahren" zügig aufgestellt werden: Es ist weder ein Umweltbericht noch eine Umweltprüfung erforderlich. Die Sitzung am 14. Februar im Rathaus beginnt um 18 Uhr. (gup)