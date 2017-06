Markdorf Inge Klawiter und Paula Welke stellen Bilder aus

Auf einen Kaffee mit ...den Künstlerinnen Inge Klawiter und Paula Welke, die ab 1. Juli ihre Bilder im Wein- und Kulturzentrum in Meersburg aus. Mit SÜDKURIER-Mitarbeiter Jörg Büsche sprachen sie über ihre Arbeiten, über ihr Selbstverständnis als Künstlerinnen und ihre gegenseitige Wertschätzung.

Sie beide stellen demnächst gemeinsam im Wein- und Kulturzentrum des Meersburger Winzervereins aus. Wie kam es dazu?

Paula Welke: Die Ausstellung im Wein- und Kulturzentrum war schon länger geplant, aber ich wollte sie ungern allein machen. Lieber war mir, meine Bilder nicht allein auszustellen. Und ich finde, dass Inge Klawiter wunderbar passt. Erstens kenne ich sie schon ewig lange. Und zweitens sind ihre Batik-Bilder eine schöne Ergänzung zu meinen Arbeiten. Darum hab' ich sie einfach gefragt, ob sie mitmacht.

Mussten Sie lange überlegen, Frau Klawiter?

Inge Klawiter: Nein, eigentlich nicht. Einen Tag Bedenkzeit habe ich mir trotzdem ausbedungen.

Warum?

Klawiter: Weil ich im vergangenen Jahr so viele Ausstellungen gemacht habe. Und Ausstellungen sind immer sehr anstrengend. So gern wir Künstler unsere Arbeiten zeigen, so sehr wir aufs Publikum angewiesen sind, das Fertigstellen, das Auswählen, der Transport und das Aufhängen in den Ausstellungsräumen ist immer mit sehr viel Mühen verbunden. Die Frage war für mich, ob ich mir in diesem Jahr überhaupt eine Ausstellung antun will. Letztlich habe ich dann aber doch zugesagt, weil's in Meersburg keine Vernissage geben wird. Vernissage bereiten immer noch mal besonders viel Arbeit, wenn man sie selber organisieren muss.

Wo haben Sie im vergangenen Jahr ausgestellt?

Klawiter: In Eberbach am Neckar und in Langensteinbach bei Karlsruhe. Hinzu kommen dann immer noch die Führungen auf dem Franziskusweg. (Die Redaktion: Der Franziskusweg führt von Lellwangen über Obersiggingen nach Wittenhofen. Inge Klawiter hat die von ihr ins heutige Deutsch übertragenen Verse des "Sonnengesangs" des heiligen Franz von Assisi in Holztafeln geschnitzt, die entlang des Weges aufgestellt sind.)

Hat Ihre Ausstellung ein Thema?

Welke: Ja, sie heißt Reflexionen.

Was verbinden Sie damit?

Welke: Ein Zurückstrahlen, Spiegel, glatte Flächen reflektieren das Licht. So entstehen interessante Effekte. Ich sehe aber noch eine Bedeutung. Man reflektiert auf irgendetwas, will etwas erreichen.

Klawiter: Für mich ist damit vor allem eine Rückschau verbunden. Ich reflektiere auf Erlebtes, auf Dinge, die ich wahrgenommen habe. Und ich stelle mir die Frage, warum sich sie so oder so gesehen hab'.

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen beim Thema Reflexion auch um Ihre Art des künstlerischen Arbeitens.

Welke: Natürlich. Meine Bilder sind ja sozusagen der künstlerische Reflex auf ein bestimmtes Erleben. Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin und etwas sehe, was mir gefällt, was mir ins Auge sticht, dann halte ich es oftmals mit der Kamera fest. Diesen Eindruck später wieder aufzugreifen, ihn dann auszugestalten, ist auch ein Reflektieren.

Klawiter: Das ist genau das, was ich an deiner Arbeit so schätze. Du bist so unkompliziert. Du siehst etwas und verarbeitest es danach.

Gehen Sie anders vor, Frau Klawiter?

Klawiter: Ich schaue mir die Welt ganz anders an. Die schönen Dinge sehe ich zwar auch, aber ich kann das Hässliche, das Falsche nicht ausblenden. Es fließt immer irgendwo mit ein. Im Grunde stelle ich mir mit meinen Bildern immerfort die Frage, warum machen die Menschen das so?

Frau Welke, was schätzen Sie an Inge Klawiters Bildern besonders?

Welke: Ich bewundere ihre Technik, ihre Kunstfertigkeit. Zu Batiken habe ich auch selber einmal versucht, aber ganz schnell eingesehen: Paula, das ist nichts für dich!

Und was spricht Sie an Paula Welkes Bildern besonders an, Frau Klawiter?

Klawiter: Sie sprechen mich direkt an, auf eine unkomplizierte Weise. Sie gehen ans Herz. Was übrigens schon immer so war. Wir kennen uns inzwischen nämlich schon seit 40 Jahren – und sind miteinander befreundet.

Wie kam es dazu?

Welke: Wir waren zusammen im Turnverein, donnerstags bei Frau Jarzczyk.

Klawiter: Es war eine schöne Zeit damals. Beim Turnen allein ist es ja nicht geblieben. Wir sind gemeinsam gewandert. Und wir haben zusammen Fastnacht gefeiert. Ich war damals zweite Vorsitzende und hab' den Turnerball in der Stadthalle organisiert. Unsere Kostüme haben wir selber entworfen.

Welke: Erinnerst du dich noch an den Trödler Abraham?

Klawiter: Natürlich! Sogar noch an den Papagei im Käfig, alles selber gemacht, und wunderbar bunt dazu.

Welke: Ja, da gingen dann auch ganz gewagte Farbkombinationen. Es hieß bloß: Das geht in die Fastnacht, dann ist's schon möglich.

Waren das Ihre Berührungen mit künstlerischer Kreativität?

Klawiter: Nein, die hatten wir in unserem gemeinsamen Malkurs bei Bruno Müller in der Volkshochschule.

Der Name Bruno Müller fällt immer wieder in Markdorfer Maler-Kreisen.

Welke: Ja, es war eine richtige Aufbruchstimmung. Wir waren etliche Frauen Mitte 30. Und wir wollten etwas Eigenes für uns. Bruno Müller hat uns da schon ermuntert.

Klawiter: Er konnte aber auch eigenwillig sein. Er war schon ein bisschen besonders – ein richtiger Künstler eben. Ich habe auch von Barbara Michel-Jägerhuber wichtige Impulse für meine Arbeit bekommen. Zum ersten Mal habe ich dann in Meersburg ausgestellt.

Da schließt sich der Kreis?

Welke: Noch nicht ganz. Wir haben nämlich öfter gemeinsam in Markdorf ausgestellt.

Zu den Personen

Inge Klawiter wurde am 1. Oktober 1936 in Brotterode in Thüringen geboren. Sie machte eine Lehre als Konditorei-Verkäuferin. Seit 1963 ist sie verheiratet und hat zwei Kinder sowie drei Enkel. Inge Klawiter malt seit 40 Jahren und hat ihre Batikarbeiten im gesamten Bundesgebiet ausgestellt.

Paula Welkewurde am 22. Juli 1943 in Riedheim geboren. Sie besuchte hier die Schule und verdingte sich später als Hausmädchen. Geheiratet hat sie 1963. Sie hat einen Sohn und eine Tochter, außerdem drei Enkel. Paula Welke malt seit 42 Jahren. Ihre erste Ausstellung war in der Oberteuringer Post. Bei einer Gemeinschaftsausstellung von 18 Markdorfer Malern erzielte sie den ersten Preis. Seither stellt sie in der gesamten Region aus.

Die Ausstellung Reflexionen mit Batikbildern von Inge Klawiter sowie Acrylbildern und Aquarellen von Paula Welke ist von 1. Juli bis 30. September im Wein- und Kulturzentrum des Winzervereins Meersburg, Kronenstraße 19, zu sehen. Geöffnet Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr.