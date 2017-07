Markdorf In die Bahnhof-Debatte kommt Bewegung

Die Bahn will der Stadt Markdorf ein Angebot für die Erdgeschoss-Nutzung unterbreiten. Bürgermeister Georg Riedmann favorisiert gegenüber dem SÜDKURIER eine Investoren-Lösung fürs sanierungsbedürftige Gebäude.

Markdorf – In die Überlegungen um die künftige Nutzung des Markdorfer Bahnhofsgebäudes kommt Bewegung. Die Deutsche Bahn AG habe der Stadt gegenüber angekündigt, ihr ein Angebot zur Nutzung der Erdgeschossräume zu machen, so Bürgermeister Georg Riedmann auf Anfrage des SÜDKURIER. Um Folgendes geht es: Die Bahn nutzt derzeit noch drei Räume im EG, die in ihrem Besitz sind. Dazu gehören als zentraler Raum, der auch künftig im Besitz der Bahn bleiben wird, das Stellwerk. Hinzu kommen zwei weitere kleinere Räume, in denen die Bahn ebenfalls eigene Nutzungen vorhält. Diese beiden kleineren Nutzungen könnten in den Stellwerk-Raum integriert werden, so dass diese beiden Räume dann frei werden würden. "Die Bahn wird uns ein Angebot unterbreiten, was es kosten wird, aus den drei Räumen einen Raum zu machen", so Riedmann. Er rechne in den nächsten Wochen damit. Liege das Angebot vor, werde das Thema dem Gemeinderat vorgelegt werden. "Dann hätten wir die Möglichkeit, zumindest über drei Viertel des Erdgeschossbereiches verfügen zu können", sagt Riedmann. Bisher hat die Stadt noch keine Möglichkeiten, das Erdgeschoss für sich zu nutzen.

Ist das Angebot reell respektive wurde darüber befunden, könne man in ein Konzept oder in konkrete Überlegungen zur Nutzung einsteigen, so der Bürgermeister. Nutzungsvarianten wurden in der Vergangenheit schon mehrere angedacht, von einem Fahrkartenverkauf über einen Warteraum mit Bistro. Auch eine anteilige Geschäftsnutzung etwa mit einem Reisebüro gehört zu den Vorschlägen. "Einen echten Bahnhof zu bekommen, einen Platz, um Fahrscheine zu erwerben, während der Wartezeit einen Kaffee zu trinken oder sich aufzuwärmen, das ist unser gemeinsames Ziel", hatte Riedmann in seiner Haushaltsrede im Dezember des vergangenen Jahres bereits gesagt. Eine denkmalgerechte Sanierung unter städtischer Regie wird nicht möglich sein angesichts der zahlreichen Großprojekte, die die Stadt in den kommenden Jahren schultern will. Die Stadt selbst ist Eigentümer des Gebäudes. Stattdessen wird es darum gehen, dass die Stadt einen Investor findet, der eventuell das Gebäude übernimmt, auf seine eigenen Kosten saniert und das Erdgeschoss belebe. Für eine solche Investoren-Lösung habe er "eine hohe Sympathie", so Riedmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die sollte dann natürlich auch das Obergeschoss umfassen, das aus leerstehenden Wohnräumen besteht und ebenfalls stark sanierungsbedürftig ist. Dort wiederum wären wieder Wohnungen oder auch Büroräume denkbar.

Die SPD hatte sich jüngst einen "Bürgerbahnhof" gewünscht, etwa nach dem Modell des Leutkircher Bürgerbahnhofes, zu dessen Besichtigung sie mit einer Info-Fahrt eingeladen hatte. Bei der SPD kann man sich dazu auch eine Bürgerbefragung vorstellen. In der Diskussion sind auch eine Außenstelle für die Stadt-Info, ein Tagescafé oder eine kulturelle Nutzung.

Der Bahnhof

Der Markdorfer Bahnhof ist ein schwieriges Gebäude, jedenfalls planerisch. Für die bahneigenen Räume im Gebäude ist die DB Services GmbH zuständig, für die Gleise und Bahnsteige die DB Netz AG. Das Gebäude gehört der Stadt. Beim Thema Gleise und Bahnsteige mahlen die Mühlen hingegen langsam. Die Bahn hatte der Stadt vor längerem bereits signalisiert, dass bei einem Planfeststellungsverfahren für bauliche Vorhaben (dazu zählen auch barrierefreie Bahnsteige oder eine Fußgängerüberführung) mit einer Laufzeit von sechs bis sieben Jahren zu rechnen sei. Die Stadt hat die Bahn bereits gebeten, mit den Planungen zu beginnen, und, quasi um Druck aufzubauen, schon 20 000 Euro für Planungskosten in den Haushalt 2017 eingestellt. (gup)