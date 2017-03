In Bermatingen bleibt der "Blitzer" in der Warteschleife und in Hepbach darf die Attrappe stehen bleiben

Der aktuelle \"Blitzer\"-Stand rund um Markdorf: In Bermatingen gibt es noch keinen Starttermin, weil sich die Suche nach einer machbaren Stromtrasse als sehr schwierig gestaltet. Nun ist zumindest ein Baubeginn anvisiert, für Mitte März. Im Markdorfer Ortsteil Hepbach wiederum darf die \"Blitzer\"-Attrappe, die ein verärgerter B-33-Anwohner aufgestellt hat, stehen bleiben. Im Landratsamt sieht man keinen Handlungsbedarf.

Markdorf/Bermatingen – Der Regelfall ist dies sicherlich nicht: An dieser Stelle geht es um zwei "Blitzer", die nicht blitzen. Der eine soll es auch nicht, sondern nur danach aussehen, der andere sollte es, tut es aber nicht. Die Rede ist von der "Blitzer"-Attrappe an der B 33 in Hepbach (der SÜDKURIER berichtete exklusiv am 22. Februar) und von dem Radarmessturm an der L-207-Ortsdurchfahrt in Bermatingen.

In Bermatingen ist man im Verzug: Eigentlich sollte die Technik bereits so weit installiert sein, dass der "Blitzer"-Turm in Betrieb genommen werden könnte. Doch beim Landratsamt muss man bekennen, dass das "Projekt Stromanschluss" sich "durchaus vielschichtig" darstelle. Das Problem: Auch andere Leitungen in der Gemeinde sind betroffen. Einen Termin für die Inbetriebnahme gebe es daher noch nicht, so Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz auf Anfrage des SÜDKURIER.

Am 21. Februar hat es dazu eine Baustellenbegehung mit Vertretern der Gemeinde, von Telekom, Stadtwerk am See und der beteiligten Baufirma Degen gegeben. Die Baustelle, so wurde festgestellt, sei umfangreich und wegen der Grenzen zu den privaten Grundstücken nicht einfach. Dennoch sei versucht worden, eine machbare Trasse zu finden. Stand jetzt werde die Firma Degen in Kürze die verkehrsrechtliche Anordnung beantragen. Ein Baubeginn um den 15. März sei anvisiert. Um das zu schaffen, müssten aber eine Reihe von Arbeiten erledigt werden, die das Landratsamt auflistet: Bereits hergestellt sind die Grenzpunkte entlang des Gehweges. Festgelegt ist auch die Trassenführung, die auf öffentlichem Grund erfolgen muss.

Die Telekom wird zwischen Haus 18 und dem Bauende bei Haus Nr. 10 ein Leerrohr mitverlegen, das Stadtwerk am See in einem Meter Tiefe eine neue Gasleitung ab der Buchbergstraße bis Haus Nr. 14, auf der Seite der bestehenden Wasserleitung. Die Leitungen von Telekom und Netze BW müssten direkt daneben, in Richtung der Häuser, in einer Tiefe von 75 Zentimetern verlegt werden. Klappt alles wie geplant, sei ein Baubeginn ab Mitte März möglich. Wann der "Blitzer" dann aber tatsächlich auch blitzt, ist derzeit aber noch offen.

Landratsamt sieht Attrappe gelassen

Eine Entscheidung ist hingegen in Hepbach gefallen: Der Grundstücksbesitzer, der vor seinem Haus am westlichen Ortsende die täuschend echt aussehende "Blitzer"-Attrappe aufgestellt hatte, hat dafür nun nachträglich eine Art behördlichen Segen vom Landratsamt. Es handele sich um einen Einzelfall, so Gerhard Hermle vom dortigen Straßenbauamt auf SÜDKURIER-Anfrage, der als solcher geprüft worden sei. Ausschlaggebend sei, dass der "Fake-Blitzer" auf dem Privatgrundstück stehe und nicht auf öffentlichem Grund. Ein so genanntes Anbauverbot sei deshalb nur durchzusetzen, wenn die Sicherheit des angrenzenden Straßenverkehrs gefährdet sei. Dies, so Hermle, habe man bei der Vor-Ort-Prüfung aber nicht erkennen können. Daher sehe man bei der Kreisbehörde auch keinen Grund für ein Einschreiten. Sollte das Beispiel jedoch Schule machen und plötzlich noch andere Bürger auf die Idee kommen, selbst gebastelte "Blitzer" aufzustellen, müsse man den Sachverhalt eventuell nochmals neu bewerten. "Aktuell sehen wir hier aber keinen Handlungsbedarf", sagt Hermle. Mit anderen Worten: Der "Wutbürger", dem die Schnellfahrer auf der B 33 im Ort ein Dorn im Auge sind, muss keine Konsequenzen befürchten. Der "Fake-Blitzer" darf auch weiterhin potenzielle Raser erschrecken.

Und noch eine Attrappe

Über einen "Fake-Blitzer" in Unterbaldingen bei Bad Dürrheim berichtete die SWR-Landesschau im April 2016. Der steht allerdings auf öffentlichem Grund. Wer ihn aufgestellt hat, weiß man bis heute nicht. Den Beitrag gibt es auf www.swr.de

Als Stichwort "Unterbaldingen" eingeben, dann gelangt man zum Video. (gup)