Markdorf Impressionen vom VSAN-Landschaftstreffen in Markdorf

Strahlender Sonnenschein, tausende Narren in der Stadt: Das VSAN-Landschaftstreffen in Markdorf sprengt mit rund 8000 Hästrägern Rekorde. Unzählige ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz, verköstigen die Narren zum Frühstück, am Samstagabend gab es bereits einen Narrengottesdienst in St. Nikolaus.



Gegen Mittag am Sonntag sind dann alle in den Startlöchern für den großen Umzug durch die Markdorfer Innenstadt mit 52 Zünften und Gruppen.

Impressionen vom großen Narrentreffen: