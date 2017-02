Markdorf Immer wieder Ärger mit der Bodensee-Gürtelbahn

Verspätungen, Dreck, Überfüllung: Die Pendler, die in Markdorf täglich in die Bodensee-Gürtelbahn einsteigen, sind genervt von den Zuständen in den Zügen.

Die ältere Dame mit dem handlichen Gepäck hat noch Zeit. Sie ist an diesem Morgen extra früh gekommen. Trotz einiger Routine im Umgang mit dem Fahrscheinautomaten beim Markdorfer Bahnhof möchte sie vermeiden, dass sie anstehen muss, bevor sie ihr Ticket lösen kann. Der Zug gen Radolfzell ist gerade abgefahren. Sie steht allein vor Tastatur und Display. Genügend Kleingeld hat sie auch dabei. Bis ihr Zug nach Friedrichshafen eintrifft, ist noch Zeit – gute zehn Minuten. Es bestünde also aller Grund zu Gelassenheit. Gelassen reagiert die Frau am Fahrkartenautomaten jedoch nicht. Sie ist verärgert. "Ich fahre diese Strecke regelmäßig", erklärt sie ihren Verdruss. "Und morgens ist der Zug regelmäßig überfüllt." Auf eine spätere Bahn könne sie nicht ausweichen, da sie zu Arztterminen nach Friedrichshafen müsse. Was sie ärgert: "Es herrscht Gedränge, an einen Sitzplatz ist gar nicht zu denken, die Zustände sind unhaltbar."

Mit unhaltbaren Zuständen ist gemeint, was viele Fahrgäste der Gürtelbahn bemängeln. Dazu gehören die oft verschmutzten Sitze. "Man traut sich ja kaum, was zu sagen", räumt Kornelia Schaub ein, "dann muss man sich noch unflätige Antworten anhören." Die Bibliothekarin am Markdorfer Bildungszentrum pendelt täglich zwischen Markdorf und Überlingen, wo sie wohnt. Sicher sei es eine Unart, wenn Fahrgäste ihre Füße in Schuhen auf die Sitzpolster legen. Eine Unart, gegen die die Bahn mit Hinweisschildern anzugehen versucht. Den Schmutz nicht zu entfernen, sei jedoch auch keine Lösung, findet die Bibliothekarin. Sie beobachtet sogar eine Nachlässigkeit der Bahnbetreiber, beziehungsweise des Personals, im Umgang mit dem eigenen Verkehrsmittel. "Es kann ja wohl nicht sein, dass da es da von oben auf einen Sitz hinuntertropft und dass das über einen längeren Zeitraum nicht bemerkt wird", wundert sich die Pendlerin.

Eine kleine Umfrage auf dem Bahngleis zeigt: Bei den Fahrgästen überwiegt die Unzufriedenheit. Amarilda Logaj bemängelt die Platznot in den entschieden zu wenigen Wagen. Daniel Keßler schlägt vor, "mehr Wagen einzusetzen". Johannes Büchele beklagt "häufige Verspätungen und verpasste Anschlüsse". Andere monieren die unzumutbaren Zugtoiletten oder dass sie oft von einer Verspätungsmeldung zur nächsten vertröstet werden, wobei sich die versäumte Zeit immer weiter addiert.

Milos Kostic gehört zu jenen Fahrgästen, die ihren Unmut kundtun. "Ich hab der Bahn schon geschrieben, worüber ich mich aufrege." Sein jüngstes, größeres Ärgernis zeigt der Berufspendler auf dem Display seines Handys. Er hat per Handykamera festgehalten, dass sich Fahrgäste im Führerstand eines Zuges drängen. "Das geht doch zu weit", findet Kostic, "wenn da jemand an einen falschen Knopf kommt, da kann doch sonst was passieren", fürchtet er. Aus Kostics Sicht ist ein überfüllter Wagen längst noch kein Grund, den Zugführer-Stand für Passagiere aufzuschließen.

Dass die Türen der Gürtelbahn-Waggons oft defekt sind, dass die Züge zu kurz sind, um alle an einer Station wartenden Fahrgäste aufzunehmen, sodass die Leute auf dem Bahnsteig zurückbleiben müssen. Oder dass die Züge unpünktlich sind – all das hat Milos Kostic bereits schriftlich mitgeteilt. Nicht nur der Bahn, sondern auch im Rathaus und im Landratsamt, von wo man ihm geantwortet habe. Mit einem Versprechen, der Zusage, seine Beschwerden weiterzuleiten an Winfried Hermann, den grünen Verkehrsminister der grün-schwarzen Landesregierung von Baden-Württemberg.

"Der sei zuständig", sagt Milos Kostic. Er mag sich mit diesem Bescheid jedoch keineswegs zufrieden geben. Er sieht auch die Kommunen in der Pflicht. "Wenn ich jemanden mit etwas beauftrage", argumentiert Bahnkunde Kostic, "dann muss ich zusehen, dass mein Auftrag auch erfüllt wird."



Die Bodenseegürtelbahn

Seit Juni 1995 liegt die "Aufgabenträgerschaft" für den Schienenpersonennahverkehr beim Land. Dies regelt das Gesetz über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs so. Demgegenüber sind die Stadt- und Landkreise zuständig für den öffentlichen Personennahverkehr auf der Straße. Die Gestaltung des ÖNPV und dessen Finanzierung, aber auch den Nahverkehrsplan – das heißt die Planungsinstrumente für eine hinlängliche Verkehrsbedienung und deren wirtschaftliche Ausgestaltung – regelt das Landesgesetz.

Der Nahverkehrsplan entsteht in Zusammenarbeit mit den beteiligten Verkehrsunternehmen.

Durch den Bodenseekreis führen zwei wichtige Bahnstrecken: die Südbahn, die Friedrichshafen mit Ulm verbindet, und die Bodensee-Gürtelbahn, die zumeist in Ufernähe des Bodensees die Gemeinden an der Entwicklungsachse zwischen Singen und Lindau verbindet.

Auf der Strecke Friedrichshafen – Radolfzell verkehrt das Seehänsele im Stundentakt. Darüber hinaus pendelt alle zwei Stunden ein Interregio-Express zwischen Ulm und Basel, der nur in Friedrichshafen, Überlingen und Radolfzell hält.

Der Kreis wünscht sich eine Verbesserung des Bahnangebots zwischen Friedrichshafen und Radolfzell: weitere Haltestellen, eine höhere Taktfrequenz. Umstritten ist der Wegfall der Interregio-Express-Anbindung bei einem 30-Minuten-Takt. Landrat Lothar Wölfle rechnet mit einer finanziellen Beteiligung der Kommunen, damit die Gürtelbahn ausgebaut werden kann.