Markdorf "Ich fand die Geige einfach super"

Auf einen Kaffee ... mit Johannes Eckmann. Ein Gespräch über seine Leidenschaft für das Streichinstrument und das Aufwachsen in einer Musikerfamilie.

Herr Eckmann, wie sind Sie zur Musik gekommen?

Ich komme aus einer Musikerfamilie und bin das jüngste von vier Geschwistern. Klänge sind also um mich herum, seit sich denken kann. Ich hatte die idealen Bedingungen, um mich mit der Musik anzufreunden. Bei uns zuhause hatte es überall Instrumente und Noten. Deshalb habe ich irgendwann begonnen, mir das Klavierspielen selbst beizubringen und habe Blockflötenunterricht bekommen. Gesungen habe ich eigentlich auch schon immer. Mein großer Bruder hat Geige gespielt, und weil er sieben Jahre älter ist als ich, konnte ich bei ihm schon hören, wie vielfältig die Literatur für dieses Instrument ist. Sie ist so umfangreich wie keine andere und vielleicht höchstens noch mit der des Klaviers zu vergleichen. Jeder große Komponist hat zumindest auch für die Geige Stücke geschrieben. Und auch im klassischen Symphonieorchester spielt die Geige eine wichtige Rolle. Deshalb wollte ich auch unbedingt Geigenunterricht nehmen. Meine Eltern ließen mich trotzt betteln aber warten, bis ich neun Jahre alt war. , sie hatte so einen schönen Klang, so ein Temperament und einen gesanglichen Ton.

Beherrschen sie noch andere Instrumente?

Ja, ich spiele auch Orgel, manchmal sogar im Gottesdienst. Ich habe dabei auch gelernt, Partitur zu spielen, was mir beim Dirigieren geholfen hat.

Sie dirigieren, komponieren, unterrichten und spielen selbst. Welche dieser Tätigkeiten ist ihre größte Leidenschaft?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, dass es immer das ist, was ich grade vorrangig tue. In Zeiten, in denen ich viel dirigiere, macht mir das am meisten Spaß. Es kommt aber auch oft vor, dass ich viel selbst spiele, dann genieße ich das besonders. Wenn ich mal Zeit zum Komponieren habe, dann freut mich das sehr und macht mich ebenfalls sehr glücklich. Ich glaube, Sie verstehen worauf ich hinaus will.

Haben Sie ein Lieblingsstück?

Mit meinen Lieblingsstücken verhält es sich ähnlich. Es ist tendenziell immer das Werk, mit dem ich mich gerade intensiv befasse. Gerade ist das "Die Schöpfung" von Haydn. Ich bin einfach beeindruckt von dem Reichtum und der Kraft dieser Musik. Eine Woche davor habe ich die neunte Symphonie von Dvorák gespielt, ebenfalls ein wundervolles Stück. Sie sehen, auch hier könnte es ewig so weitergehen. Allerdings sind meine Vorlieben durch mein Instrument natürlich ein wenig auf die romantische Klassik geprägt. Moderne Klassik mag ich aber auch sehr gerne, vor allem die Werke von Bartók. Sie haben so eine unheimliche rhythmische Kraft und sind sehr kontrastreich.

Sie unterrichten Schüler der Musikschule in Komposition. Kann man das denn überhaupt lernen oder braucht man dafür einfach Talent?

Ich vermute, man lernt das Komponieren, wenn man eine Idee hat. Einfach eine Melodie, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Nicht alle Ohrwürmer entstehen durch schon mal gehörte Stücke, manchmal sind es auch originelle Eigenkreationen. Wenn man diese Melodien dann festhalten möchte, steht man vermutlich irgendwann vor dem Problem, dass man nicht weiß wie man das tun kann. Man muss dann lernen sich den Rhythmus, die Intervalle und die Taktart bewusst zu machen. Man schult also eigentlich sein Gehör, nicht nur das nach außen, sondern auch das nach innen. Man lernt auch, die Melodie im eigenen Kopf besser zu hören. Wenn der Drang zum Komponieren da ist, dann reicht es aus, Noten lesen oder ein Instrument spielen zu können und es klappt irgendwie. Für mich macht einen Komponisten aus, dass ihm was einfällt und dass ihm das dann auch auffällt. Wenn ich ein Stück schreibe, dann lasse ich mich voll darauf ein, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Ich finde es sehr spannend herauszufinden, wohin sich das Stück entwickeln möchte.

Sind Sie ein Perfektionist?

Bei mir selbst auf jeden Fall. Als Profi-Geiger muss man das aber auch sein. Die meisten Stücke sind sehr anspruchsvoll und als Profi gibt es Maßstäbe, an denen man gemessen wird und sich auch selbst misst. Beim Dirigieren ist das anders. Zwar bin ich da bei mir selbst auch perfektionistisch, aber meine Orchester bestehen ja meistens aus Schülern, die etwas mehr Unterstützung brauchen. Ein Profiorchester spielt notfalls auch mal alleine, aber Schüler brauchen einen Dirigenten, der sie durch das Stück führt. Ich versuche immer, das Beste aus den Schülern herauszuholen und sie zu einer Leistung zu bringen, von der sie dachten, dass sie sie nicht erreichen können.

Was wären Sie geworden, wenn Sie kein Musiker geworden wären?

Ich habe als Kind gerne Landkarten und Atlanten angesehen und würde auch heute noch gerne möglichst viel von der Welt sehen. Der Vater einer Schülerin war Geologe. Ein Beruf in dieser Richtung wäre es dann vermutlich geworden. Einer, bei dem man reisen und Abenteuerlust verbinden kann.

Finden Sie, dass man mit der Musik auch viele Orte bereisen kann? Vielleicht keine realen, sondern welche, die durch die Musik geschaffen werden?

Ja auf jeden Fall und ich empfinde das als eine große Bereicherung. Vielleicht könnte ich, wenn ich in meinem Beruf sehr viel reisen müsste, auch nicht mehr so gut an innere Orte reisen, die durch die Musik geschaffen werden. Trotzdem freue ich mich immer, wenn ich aus beruflichen Gründen reisen kann. Bald fahre ich nach Düsseldorf, weil dort in der Tonhalle meine Komposition "Tutto in uno" gespielt wird. Das ist für mich wirklich etwas sehr Besonderes. Im gleichen Konzert wird auch die Carmina Burana von Carl Orff gespielt. Das Stück wird viele Besucher anlocken, was mich natürlich freut.

Zur Person

Johannes Eckmann wurde 1965 in Darmstadt geboren und lebte dort, bis er nach dem Abitur in Dettmold ein Musikstudium begann. Sein Hauptfach war Violone. Nach seinem Examen unterrichtete er an der Musikschule Herford und spielte in der Nordwestdeutschen Philharmonie. Ende des Jahres 1996 zog er an den Bodensee und begann an der Musikschule Markdorf zu Unterrichten. Bis heute gibt er dort Stunden in Violine, Viola, Musiktheorie und Komposition. Außerdem leitet er mehre Jugendorchester und ist Dozent an der Kinderuni in Friedrichshafen. In seiner Freizeit geht er gerne in die Berge und macht Yoga. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt mit seiner Familie in Markdorf. (aso)