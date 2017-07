Markdorf "I mein halt"-Bürgerrunde mit Georg Riedmann: Eine halb-umfassende Bilanz

Wohin entwickelt sich Markdorf? Das war die zentrale Frage der 100 Zuhörer im Zunfthaus Obertor bei der "I mein' halt"-Bürgerrunde am Mittwochabend an Bürgermeister Georg Riedmann. Nach etwa einjähriger Pause hatte Ernst Arnegger am Mittwochabend wieder zu seiner Runde eingeladen.

"I mein' halt"-Moderator Ernst Arnegger hatte Bürgermeister Georg Riedmann als Gast in seine Bürgerrunde gebeten, die zehnten Geburtstag feierte. Eine umfassende Bilanz wolle er aber nicht abgeben, erklärte Riedmann. Die behalte er sich für drei geplante Bürgerversammlungen vor, die am 24., 25. und 26. Oktober in den Ortsteilen und der Kernstadt stattfinden sollen und bei denen er die Bürgerschaft über die ersten vier Jahre seiner Amtszeit und die städtischen Vorhaben dann umfassend informieren wolle. Lieber wolle er nun mit den Bürgerrunden-Besuchern ins Gespräch kommen, sagte Riedmann im Zunfthaus.

Ins Gespräch kam Georg Riedmann dann tatsächlich. Insbesondere in der zweiten Hälfte der "I mein halt"-Runde fragten die Bürger, wie es sich mit dem geplanten Umzug der städtischen Verwaltung ins Bischofsschloss verhalte. Gerti Feldmeier wollte sich mit Riedmanns Erklärung nicht zufriedengeben, wonach sich ein Hotelbetrieb dort kaum rechnen könne, solange nicht der Hotelbetreiber auch der Eigentümer des Schlosses ist, mithin die Nutzung durch die städtische Verwaltung alternativlos sei. "Die letzten 14 Jahre hat es ja auch funktioniert", wandte sie ein. Riedmanns Antwort: Die derzeitige Pacht sei nicht angemessen. Nähere Zahlen, wie hoch zum Beispiel die auf die Stadt zukommende Investitionssumme sei, wollte er später nennen. Im Raum standen bislang 11,8 Millionen Euro. Riedmann hatte aber bereits in seinem Statement angedeutet, dass diese erste Kostenschätzung zu niedrig angesetzt sein dürfte. Eine genauere Kostenberechnung komme aber erst noch. Und Riedmann gab zu bedenken, dass die zuvor geplante Sanierung mit Teilneubau des Rathauses auch mit Kosten von geschätzt rund 14 Millionen angesetzt gewesen sei.

Franz Frick fragte nach den "konkreten Vorstellungen" zum Rathausareal. Riedmann kündigte an, dass sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 18. Juli, mit zwei Vorschlägen zu befassen habe. Zum einen einer Nutzung durch Wohnungen und einen Vollsortimenter, einem Einzelhandelsunternehmen, das ein ganzes Branchensortiment anbietet. Zum anderen stehe eine Hotelentwicklung zur Diskussion. Dass die Sparkasse Bodensee ihren zentralen Verwaltungssitz an diese Stelle der Stadt umsiedeln wolle, habe ihm nie behagt, sagte der Bürgermeister. Wenn das Geldinstitut einen anderen Standort in Markdorf nehme, würde er das hingegen sehr begrüßen. Man sei im Gespräch mit der Sparkasse.

Für alle Bauvorhaben – Rathausumzug, Aus- und Umbau der Grundschulen und die Erweiterung des Kindergartenangebots – stehe eine Investitionssumme von rund 50 Millionen Euro bereit, beantwortete Riedmann die Fragen nach der Kassenlage. Und für solch sinnvolle Zukunftsinvestitionen sei er auch zur Aufnahme von Schulden bereit. Nicht außer Acht gelassen werden dürfe, "dass es für Kindergärten und Schulen Zuschüsse vom Land gibt" – ebenso für die Vorhaben in der Innenstadt.

Wenig überzeugt von den Bischofsschlossplänen zeigte sich Markus Holstein. "Ist der Umbau erst begonnen, lässt er sich nicht mehr stoppen, auch wenn die Kosten zu hoch werden." Das lasse sich vielerorts verfolgen. Eine Lanze fürs Bischofsschloss als neuem Verwaltungssitz brach hingegen Albert Weber, der bisherige Eigentümer. Seine Familie habe das Schloss drei Jahrzehnte lang als Zuschussbetrieb hingenommen. Auch aus Sorge, dass das wertvolle Denkmal in falsche Hände gerate. Nach der Generalsanierung in den 80er Jahren sei das Schloss in gutem Zustand und für 3,85 Millionen Euro Verkaufspreis an die Stadt "halb geschenkt". Ein Standpunkt, den auch Gerhard Handtmann gewissermaßen teilte. "Bei 500 Jahren Markdorfer Geschichte kommt es doch auf zwei Millionen mehr oder weniger nicht an." Er begrüßte den Gemeinderatsbeschluss zum Umzug.

Sven Thomas interessierte sich für ein anderes Gebäude: den Heggbacher Hof in der Spitalstraße. "Dort stehen die Fenster offen" – als lege man es auf den Verfall an. Der Bürgermeister verwies auf seinen Schriftverkehr mit dem neuen Besitzer, zeigte überdies aber viel Verständnis für dessen Situation. Selbst als erfahrener Bauträger, wie es das Unternehmen Betz und Weber sei, habe dieser nicht damit gerechnet, wie sehr die Auflagen der Denkmalbehörde seinen Nutzungsabsichten entgegenstehen. "Die Stadt würde das Gebäude ja kaufen", sagte Riedmann. Die vom Bauträger investierten Planungskosten für dessen Umbauvorhaben werde man aber nicht übernehmen können.

Den Anwohnern der Bernhardstraße machte Riemann wenig Hoffnung. Verkehrsberuhigungen seien frühestens bei einer Sanierung möglich, die aber stehe nicht an. Im Übrigen seien der Stadt die Hände gebunden, weil die untere Verkehrsbehörde im Landratsamt zuständig sei. Er selbst habe nichts gegen eine stadtweite Tempo-30-Zone. Mit Mehrheiten dafür rechne er aber nicht. Karl-Heinz Binder meinte, dass Bernhardstraße und Ensisheimer Straße solange Rennstrecke blieben, bis es die Umfahrung gebe. Beim Thema Bahnübergangs-Ampelanlage und deren Neigung zu Defekten, kündigte der Bürgermeister an, dass man derzeit prüft, ob nicht auf die Straßenampel verzichtet werden kann, wenn die Vorfahrt abknickt.

Das plant die Stadt

Öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung: Im Herbst sollen an drei Orten in den Ortsteilen und in der Kernstadt öffentliche Bürgerinformationsveranstaltungen stattfinden, an denen Bürgermeister Georg Riedmann einen Überblick über die bisherigen vier Jahre seiner Amtszeit und die Projekte der Stadt geben möchte. Die Termine stehen schon fest, die Orte noch nicht: Am 24., 25. und 26. Oktober.

Mobilitätskonzept: Das Mobilitätskonzept soll im September Thema im Gemeinderat sein. Dabei soll auch das Thema Blaue Zone fürs Parken in der Innenstadt behandelt werden. (gup)