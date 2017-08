Markdorf Hundefreunde Markdorf: Mit neuer Struktur in die Zukunft

Die Mitglieder des Vereins der Hundefreunde Markdorf haben Dieter Herrenberger zum neuen Vorsitzenden gewählt. Nach dem plötzlichen Tod von Thomas Bäder stand der Verein kurz vor der Auflösung.

Markdorf – Der Verein der Hundefreunde Markdorf musste den plötzlichen Tod seines Vorsitzenden Thomas Bäder verkraften, der im Januar verstorben ist. "Da mein Bruder eigentlich die gesamte Organisation nahezu alleine gestemmt hat, standen wir vor der Frage, Vereinsauflösung oder Neuanfang", erklärt sein Bruder Claudius Bäder. Die Mitglieder trafen sich im Mai zu einer außerordentlichen Versammlung, um dort über die Zukunft des Vereins abzustimmen. Sie entschieden sich für die Weiterführung des Vereins.

Alle waren sich dabei einig, dass dies aber nur mit einer neuen Vereinsstruktur und mit einer Aufgabenverteilung auf mehrere Schultern zu meistern sei. So wurde ein neuer Vorstand gewählt. Vorsitzender: Dieter Herrenberger; Stellvertreter Claudius Bäder ist zugleich auch Kassierer des Vereins. Schriftführerin und Pressewartin: Sonja Widmann; Technischer Leiter: Martin Widmann; Platzwart und Greenkeeper: Joachim Heilmaier; Ausbildungsleitung für Hobby- und Freizeithunde: Winfried Kretzdorn und Axel Mauch; Beisitzer: Michael Jauch und Carolin Hermann.

Alle Mitglieder krempelten die Ärmel hoch, um das Vereinsschiff wieder in sicheres Gewässer zu lenken. So wurden Sanierungen am Haus vorgenommen, eine neue sanitäre Anlage errichtet und Mitgliederwerbung betrieben. Allein für die Sanierungsmaßnahmen investierten die Mitglieder ehrenamtlich mehr als 300 Stunden. "Wir haben in der kurzen Zeit acht neue Mitglieder gewonnen, womit wir nun 29 Mitglieder vorweisen können", so Claudius Bäder nicht ohne stolz.

Der Verein wolle in Zukunft auch transparenter für die Öffentlichkeit sein, sagt der stellvertretende Vorsitzende. So öffnet das Vereinsheim in Möggenweiler jeden Sonntag ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen seine Türen. Da der Premiumwanderweg am Vereinsgelände vorbeiführt, wollen die Hundefreunde dort freundliche Gastgeber sein und freuen sich über Spaziergänger und Wanderer. Herzlich willkommen seien auch Rad- oder Motorradfahrer sowie Bekannte und Freunde. Eingeladen sind natürlich auch alle Hundebesitzer, die sich für den Übungsbetrieb interessieren, dieser findet als fester Tag immer sonntags ab 10 Uhr statt.

Neu ist auch der "Offene Trainigstag", dort können sich Mitglieder- und Nichtmitglieder nach Absprache auch an anderen Tagen zum Training treffen. Bis zu drei Mal können Nichtmitglieder an einem Schnuppertraining teilnehmen und dabei Trainingsmethoden und Mitglieder kennenlernen und sich dann entscheiden, ob sie dem Verein beitreten wollen.

Auf eins legt das Vorstandsteam ganz besonderen Wert: "Die Kameradschaft und die Geselligkeit stehen im Vordergrund und sind uns besonders wichtig", so Claudius Bäder.

Gerne gesehen sind Neu- und auch Fördermitglieder, die für 25 Euro Jahresbeitrag eine Mitgliedschaft erhalten. "Wir haben einige Fördermitglieder die nur wegen ihrer Tierliebe und dem Kameradschaftsgedanken bei uns Mitglied sind und nicht einmal einen Hund besitzen", freut sich Bäder.

Als nächste Termine stehen an: Sonntag, 3. September, ab 11 Uhr Sommerfest mit Frühschoppen und Spanferkel, großer Tombola sowie Kaffee und Kuchen. Am Ende September ist ein Workshop "Grundkenntnisse Fährtenlesen" geplant. Uhrzeit, Ort und Datum werden auf der Vereinshomepage noch bekannt gegeben.

Der Verein

Der Verein wurde 1960 gegründet und widmete sich der Schutzhundeausbildung. Heute wird vor allem Turnierhundesport angeboten. Das breitgefächerte Angebot ist so aufgebaut, dass es mit Hunden aller Rassen, Größen und Veranlagungen genutzt werden kann. Beim Turnierhundesport wird Wert auf eine solide Ausbildung im Bereich des Gehorsams gelegt, wobei der Spaß an der Arbeit bei Hund und Hundeführer an vorderster Stelle steht. Interessenten können immer dienstags ab 18.30 Uhr auf dem Platz beim Vereinsheim in Möggenweiler am Premiumwanderweg vorbeigekommen.

Informationen gibt es auch unter der Telefonnummer 01 70/7 75 21 19 oder E-Mail: info@vdh-markdorf.de

Informationen im Internet: