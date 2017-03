Markdorf Huancaray von Unwettern verschont

Gute Nachrichten aus Peru: Die katholische Partnergemeinde von Markdorf, Huancaray, ist von den schweren Unwettern verschont geblieben. Viele Menschen in Markdorf hatten sich bei Helga Konzet-Horn, Gründerin des Peru-Kreises, besorgt erkundigt, ob es den Menschen in der Andengemeinde gut geht.

Markdorf – In diesen Tagen wird sie oft angesprochen. Manche rufen extra an. Andere fragen sie auf der Straße. Und nun kann Helga Konzet-Horn die Menschen auch beruhigen, die von der Hochwasserkatastrophe in Peru gehört haben. Oder die in den Fernsehnachrichten die Bilder von aus Schlammmassen Geretteten und von fortgespülten Straßen gesehen haben. "Huancaray ist nicht betroffen", erklärt Helga Konzet-Horn, die Gründerin des Peru-Kreises. Nach einem Anruf aus der Partnergemeinde im Andenhochland habe sie nun endlich Gewissheit. Niemand sei zu Schaden gekommen. Die Unwetter gingen in anderen Regionen nieder. "Uns hier im Südwesten betrifft es ja auch nicht, wenn in Norddeutschland etwas passiert", erläuterte die Gründerin der kirchlichen Gemeindepartnerschaft zwischen dem peruanischen Huancaray und Markdorf. Jedoch sei die Bedrohung durch starke Regenfälle den Menschen in Huancaray sehr bewusst. "Beim Rathaus steht ein Bagger", sagt Helga Konzet-Horn, "einsatzbereit, damit er sofort wegschaufeln kann, wenn sich an der Flussschleife bei der Stadt etwas anstaut." Sie habe selbst bei einer ihrer Fahrten durchs Hochland schon erlebt, wie gefährlich die Straßen werden, wenn der Regen sie unterspült hat.

An den Hilfsprojekten, die während der vergangenen 30 Jahre auf den Weg gebracht wurden, beteiligen sich einige Markdorfer Familien. Sie sammeln Spenden für die Schülerspeisung in der Partnerstadt. Sie unterstützen ein dort eingerichtetes Mutterhaus zur besseren Versorgung Schwangerer. Sie kümmern sich um die kleine Apotheke. Am bekanntesten aber wurde der Peru-Kreis durch sein Wasserprojekt, das inzwischen in sein 15. Jahr kommt. Durch Hilfe zur Selbsthilfe bekamen die Familien in der Partnergemeinde Zugang zu sauberem Wasser. Ihr Essen müssen sie nun nicht mehr mit dem kochen, was sie zuvor aus dem Fluss geschöpft haben. "Heute sieht man keine verschmutzten Kinder mehr in Huancaray", erklärt Helga Konzet Horn. Auch die Hygiene habe große Fortschritte gemacht, seitdem sich die Partner mithilfe der aus Deutschland finanzierten Leitungen die Wasseranschlüsse direkt bis zu ihren Häusern haben legen können.

Zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft im nächsten Jahr wird es wohl erneut einen gegenseitigen Besuch von Delegationen aus Markdorf in Huancaray und aus Peru in Markdorf geben. Helga Konzet-Horn vermutet, dass vom Bodensee wohl wieder die Familien aus dem Peru-Kreis fliegen: vielleicht die Arneggers, vielleicht die Rogallas, vielleicht auch die Lorenz' und auch Pfarrer Ulrich Hund. Sie alle engagieren sich stark für die Hilfsprojekte.

Dass die Hilfsprojekte so erfolgreich sind, erklärt Helga Konzet-Horn mit dem besonderen Geist, der sie trägt. "Wir kommen da nicht hin als die großen Unterstützer, die erklären, die sagen wos lang geht." In dieser Partnerschaft werde die Partnerschaftlichkeit tatsächlich groß geschrieben, "wir verkehren auf Augenhöhe – lassen uns aufeinander ein, lernen auch voneinander." Schaut sie auf die vergangenen 30 Jahre zurück, bedauert sie nur eines: "Wenn ich gewusst hätte, wie lange unsere Partnerschaft hält, hätte ich Spanisch gelernt", sagt Helga Konzet-Horn.

Peru-Kreis

2018 wird der Peru-Kreis den 30. Geburtstag der Partnerschaft mit Huancaray feiern. Er hat das Wasserleitungsbauprojekt in der Andenregion angestoßen, das durch Spenden aus Markdorf finanziert wird. Seit Beginn 2001 wurden mehr als 350 Kilometer Leitungen verlegt. 14 000 Menschen bekamen dadurch frisches Wasser. Der Peru-Kreis, in dem sich neben Helga Konzet-Horn die Familien Arnegger, Rogalla und Lorenz stark engagieren, unterstützt auch andere Projekte: die Schulspeisung, die Schuluniformen, ein Mütterhaus, eine Apotheke.