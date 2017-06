Markdorf Hock soll an Stadtbrand erinnern

Vor 175 Jahren änderte sich Markdorfs Stadtbild: Ein großer Teil der Oberstadt brannte ab, fast 80 Gebäude waren betroffen. Die Stadt will mit der Narrenzunft jetzt an den großen Brand von 1842 gedenken und organisiert einen Hock.

Genau 175 Jahre ist es bald her, dass eine Nacht Markdorf verändert hat: Der große Brand vom 10. auf den 11. Juli 1842 zerstörte die Oberstadt und gab ihr ein neues Gesicht. "Das war eine ganz andere bauliche Situation als heute", sagt Bürgermeister Georg Riedmann beim Pressegespräch, denn bis dahin waren der Marktplatz bebaut und die Oberstadt von Fachwerkhäusern geprägt. "Das war eine große Zäsur in der Stadtgeschichte", stimmte Dietmar Bitzenhofer zu. Der Stadtrat und Zunftmeister der Historischen Narrenzunft ergriff die Initiative und hat für den Dienstag, 11. Juli, einen Hock organisiert – nicht um zu feiern, aber um zusammen zu sitzen.

"So urig wie möglich" soll es laut Bitzenhofer werden, wenn Markdorfer dann ab 18 Uhr zum historischen Jahrestag ans Obertor kommen. Die Historische Narrenzunft wolle sich damit auch bei den Markdorfern bedanken für ihr Engagement beim Landschaftstreffen. Für ein gemeinsames Vesper solle dann jeder eine Kleinigkeit mitbringen, das folge gewissermaßen der Historie: Als beim großen Brand mehr als 300 Menschen in Not und Obdachlosigkeit gerieten, wurde ebenfalls geteilt. Neu wird am Gedenk-Hock das kleine Rahmenprogramm: Für Jazz-Musik ist bereits gesorgt und man denke über eine Integration der Nachtwächter nach, sagte Bitzenhofer. Außerdem werde Stadtarchivar Walter Hutter vor Ort sein und mögliche Fragen beantworten.

Auch für die Nacht, in der vor 175 Jahren der große Brand geschah, haben sich Riedmann und Bitzenhofer etwas einfallen lassen: Sie werden Anwohner bitten, eine Kerze in ein Fenster zu stellen oder einen Raum über diese Stunden zu erleuchten, um an die hellen Flammen zu erinnern. Chronist Max Wetzel beschrieb sie 1910 so: "Da plötzlich loderte nachts 10 Uhr eine Feuersäule empor und verwandelt mit Windeseile die ganze Oberstadt in ein großes Flammenmeer... Weithin wurde die Nacht taghell erleuchtet."

Der Stadtbrand sei bei den Markdorfern womöglich nicht so präsent wie etwa der Rathausbrand vor 54 Jahren, sagte Bürgermeister Riedmann, den einige wie Bitzenhofer noch selbst erlebt haben. Trotzdem sei er der Erinnerung und Würdigung wert. "Die Altmarkdorfer wissen es", ist sich außerdem Dietmar Bitzenhofer sicher. Auch wenn im Gemeinderat vor wenigen Jahren noch Aufklärung nötig gewesen sei, wenn es um die Bebauung des vermeintlich historischen Marktplatzes geht. Den gibt es in dieser Form nämlich erst seit dem großen Brand.

Neben der Aktion und dem Marktplatz gedenkt laut Stadtchronist Max Wetzel auch eine Kirchglocke dem großen Brand: Aus den neun Kirchenglocken, die in der Brandnacht herabstürzten, wurde eine neue gegossen mit der Aufschrift: "Nach dem großen Brandunglück vom 10. auf den 11. Juli 1842 wurde ich den 27. September 1845 durch Vereinen wieder geboren aus Neunen."

Der Stadtbrand

Der Brand brach in der Werkstatt des Färbermeisters Baptist Preising am heutigen Marktplatz aus und vernichtete große Teile der Oberstadt. Unter den betroffenen Gebäuden waren auch das Rathaus, das schwer beschädigt wurde, sowie die Türme von Obertor, Helltor und Kirche. Stadtarchivar Manfred Ill schrieb von 78 abgebrannten Häusern und einem Schaden in Höhe von 250 000 Gulden. Warum der Brand so verheerend verlief, beschrieb Stadtchronist Max Wetzel in seinem Buch von 1910: "Aber unglücklicher Weise fehlte das Wasser, da einige Tage vorher der Breikeweier abgelassen war."