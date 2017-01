Markdorf Hochzeitsträuße sind Königsdisziplin

Auf einen Kaffee mit... Barbara Tschoepe über Grabkränze, Ausbildung und dass Floristen heutzutage schon fast Innenarchitekten sind.

Frau Tschoepe, warum haben Sie sich als junge Frau dazu entschieden, Floristin zu werden?

Ich bin in einer Gärtnerei aufgewachsen. Deshalb war mein Beruf schon irgendwie vorbestimmt und ich konnte das nicht frei entscheiden. Allerdings habe ich mir auch nie vorstellen können, einen anderen Beruf zu lernen. Da ich meine Ausbildung aber nicht in der Gärtnerei meines Vaters absolvieren konnte, weil Gärtner keine Floristen ausbilden dürfen, bin ich mit 15 Jahren nach Lindau gezogen. Ich habe in einem kleinen Häuschen, gemeinsam mit den anderen Auszubildenden, direkt auf dem Betrieb gewohnt. Die Ausbildung damals war noch ganz anders. Vor allem im ersten Lehrjahr mussten wir stundenlang Rosen entdornen, Blumen anschneiden und Tomaten aussortieren. Wie haben zwar auch Sträuße gebunden, aber wie man Kränze steckt, das haben wir erst im zweiten Lehrjahr gelernt.

Glauben Sie, dass Sie in der Ausbildung trotzdem alles gelernt haben, was Sie wissen mussten?

Damals mit 17 dachte ich das schon. Wir hatten ja auch einmal die Woche Berufsschule. Erst mit 20 während der Meisterschule habe ich dann festgestellt, dass man als Floristin eigentlich nie auslernt.

Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich selbständig gemacht haben?

Als meine Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich zweieinhalb Jahre gar nicht gearbeitet und mich um sie gekümmert. Danach habe ich dann nicht mehr als Floristin gearbeitet, sondern eine Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht. In diesem Bereich habe ich einige Jahre gearbeitet und verschiedene Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel, gemeinsam mit einer Kollegin die erste Kernzeitbetreuung in Markdorf betreut. Leider ist meine Tochter dann sehr krank geworden. Wenn man eine feste Arbeitsstelle hat, dann kann man nicht ständig fehlen, weil man sich um das Kind kümmern muss. Deshalb habe ich entschieden, selbstständig und von Zuhause aus zu arbeiten. So konnte ich mit meiner Tochter in die verschiedenen Kliniken fahren, um sie dort behandeln zu lassen. Mit einem eigenen Geschäft oder einer Festanstellung wäre das nicht möglich gewesen, weil man da ja feste Arbeitszeiten hat.

Woher beziehen Sie ihre Blumen?

Die größten Lieferanten sind mein Garten und mein Acker. Dort habe ich alles gepflanzt, was ich brauchen kann und schneide mir einfach, was ich möchte. Ab und zu gehe ich in den Wald. Wenn ich etwas ganz bestimmtes brauche, dann rufe ich meinen Blumenhändler an. Der kommt dann vorbei und bringt mir, was ich brauche. Mir ist aber sehr wichtig, vor allem mit dem zu arbeiten, was ich gerade da habe. Im Augenblick sind es zum Beispiel Tulpen.

Was halten Sie von Rosen und anderen Blumen vom Discounter?

Unsere Rosen kommen im Winter genauso aus Kenia und Ecuador. Die Leute wollen nun mal das ganze Jahr Rosen haben, und dort spart man sich die Heizkosten. Rosen vom Discounter unterscheiden sich nur durch ihre Länge und Größe von denen aus dem Blumenhandel. Die Rosen sind genauso wie zum Beispiel Äpfel in Güterklassen eingeteilt. Die Discounter-Rosen sind also die kürzesten von allen. Außerdem werden sie in den Supermärkten oft nicht so gut gepflegt und auch nicht so häufig ausgetauscht. Allerdings bieten auch die Discounter Fair-Trade-Ware an.

Was ist Ihre Lieblingsblume?

Immer das, was es gerade gibt. Jetzt im Winter also vor allem Christrosen und Frühlingsblumen. Ich habe keine richtige Lieblingsblume. Heute hatte ich zum Beispiel einen großen Strauß Schleierkraut in der Hand, das war wunderschön.

Und was stecken beziehungsweise binden Sie am liebsten?

Ich stecke sehr gerne Kränze. Aber auch Hochzeitssträuße machen mir viel Spaß. Sie sind quasi die Königsdisziplin. Die Blumen sollen zur Braut passen und manchmal haben diese auch schon sehr konkrete Vorstellungen. Ich sollte zum Beispiel einmal den Hochzeitsstrauß von David Bowies Braut aus weißen Lilien nachmachen. Andere Bräute wissen hingegen noch gar nicht, was für Möglichkeiten es gibt. Da muss ich selbst herausfinden, was zu ihnen passt. Bei Grabkränzen ist das übrigens sehr ähnlich. Da muss ich auch herausfinden, was den Angehörigen in dem Moment am meisten Trost spendet. Manche können das auch schon sagen. Ich habe schon Enkelkinder Grüße auf Papierschmetterlinge schreiben lassen und sie in den Kranz gebunden.

Einmal, als ich den Kranz für einen jungen Mann stecken sollte, der bei einem Unfall gestorben ist, hatte seine Verlobte einen ganz besonderen Wunsch. Sie wollte einen Kranz, ganz aus grünem Material mit nur einer Roten Rose darin. Das war wirklich sehr schön.

Wie hat sich der Beruf des Floristen in den letzten Jahren verändert?

Es geht alles immer mehr in Richtung Design. Es ist nicht mehr nur Blumenbinden, sondern auch viel handwerkliches Arbeiten mit Ästen und Stämmen. In Schweden und Dänemark studieren junge Floristen erst mal ganz allgemein Design und beginnen erst danach mit der Ausbildung zum Floristen. Floristen werden mittlerweile schon fast als eine Art von Innenarchitekten gesehen, die verschiedene Wohnstile berücksichtigen. Es gibt Europa- und Weltmeisterschaften, das ist dann ganz große Kunst.

Zur Person

Barbara Tschoepe ist am 8. Mai 1956 in Ravensburg geboren. Sie besuchte die Grund- und Hauptschule in Fischbach. Heute arbeitet sie als selbstständige Floristin von Zuhause aus. Barbara Tschoepe hat eine Tochter, die bereits erwachsen ist. In ihrer Freizeit backt sie gerne, kocht Marmelade, liest und hört Musik. Für dieses Jahr hat sie sich vorgenommen, mit dem Sport anzufangen. (aso)