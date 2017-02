Markdorf Historische Narrenzunft: Der Kamm zeigt den Stand des Narrenrats an

In einer Serie stellt der SÜDKURIER die Figuren der Historischen Narrenzunft Markdorf vor. In dieser Folge wird deutlich, warum ohne Präsidium und Narrenrat nichts im Verein nichts läuft.

Markdorf – So unterschiedlich die Narrenzünfte in unserer Region auch sein mögen, eines haben so gut wie alle gemeinsam: den Narrenrat. "Früher war es der Elferrat, heute der Narrenrat. Sobald man eine Zunft ist, hat man eine Vorstandschaft, die regelt und organisiert", weiß Conny Rick. Sie selbst ist Beisitzerin im Präsidium der Historischen Narrenzunft Markdorf. Den Aufbau von Narrenrat und Präsidium zu erklären, sei gar nicht so einfach, gesteht sie. Der Narrenrat der Historischen Narrenzunft besteht aktuell aus 41 Mitgliedern. 15 davon sind im Narrenrat kraft Amtes, das heißt als Gruppenleitung und deren Vertretung der jeweiligen Figuren, wie Kaujohle oder Hänseler. Zwei Sitze sind seit 2008 für Vertreter des Jungnarrenrates reserviert.

"Uns ist es wichtig, dass auch die Jungen dabei sein können und verstehen, warum manche Entscheidungen gerade so getroffen werden. Darum kann auch der komplette Jungnarrenrat an der Narrenratssitzung teilnehmen", erklärt Conny Rick. Küchenmeister, Schirrmeister, Brauchbeauftragter, Archivarin, Narrenpolizei und Narreneltern sind ebenfalls kraft Amtes im Narrenrat. Und 19 weitere Mitglieder sind bei der Hauptversammlung gewählt worden. "Dazu muss eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht werden", erklärt Präsidiumsmitglied Conny Rick. Bis 1982 wurde der Narrenrat ernannt, seither wird er gewählt. Dabei wird zeitlich versetzt auf drei Jahre gewählt. So sind immer einige Mitglieder bereits längere Zeit im Amt und Erfahrung kann an Neue weitergetragen werden.

Aufgaben des Narrenrates sind die Organisation von Fasnet und Festen, es werden Beschlüsse gefasst und Entscheidungen getroffen. Auch Verbandsversammlungen und der Kontakt zu befreundeten Zünften gehören zum Aufgabengebiet des Narrenrats. Man trifft sich einmal im Monat zu einer Sitzung, in der Themen besprochen und Aufgaben verteilt werden. Und der Narrenrat wählt das Präsidium. Auch hier gilt die versetzte Wahl auf drei Jahre. Anschließend werden die neu gewählten Mitglieder bei der Hauptversammlung vorgestellt. "Es handelte sich dabei bisher stets um Mitglieder aus dem Narrenrat", erläutert Conny Rick. Sie selbst kam 2002 als Gesamtverantwortliche des Ochsenbachkuriers in den Narrenrat und wurde später ins Präsidium gewählt. Ähnlich erging es Nicola Benz. "Eigentlich bin ich vor knapp 18 Jahren nur mal gefallenenhalber eingesprungen als Protokollantin", erinnert sie sich.

Beide haben es jedoch nicht bereut und Spaß an ihrer Arbeit im Präsidium, auch wenn ihnen ihre fastnächtlichen Wurzeln bei den Kaujohle immer noch wichtig sind. "Das Präsidium ist das geschäftsführende Glied des Vereins, hier werden Termine besprochen, hier wird der Schriftverkehr geregelt", erklärt Zunftschreiberin Nicola Benz. Dass sowohl sie als auch Conny Rick im Präsidium sind, ist nicht selbstverständlich. Denn bis 1988 gab es bei der Historischen Narrenzunft keine Frauen in diesen Ämtern.

Als Gruppenleitung der Figuren im Narrenrat oder als aktive Mitarbeiterinnen bei Festen – ja. Aber das Amt als Narrenrätin hatten die Frauen damals nicht inne. "Insgesamt war der Frauenanteil noch gering", erinnert sich Herta Köhler. Sie selbst hatte als Gruppenvertreterin der Kaujohle im Narrenrat Bälle organisiert, Protokolle, Pressearbeit und weitere Aufgaben übernommen. Die Arbeit wurde immer mehr, und so entschied sie sich, als Oberkaujohlin aufzuhören, um die anderen Aufgaben besser zu bewältigen. "Da haben die Männer aber geschaut und gesagt, das geht nicht. Du bleibst bei uns. Dann wählen wir dich eben als Narrenrätin", erzählt Herta Köhler lachend. So wurde sie 1988 als erste Frau in den Narrenrat gewählt. Inzwischen gibt es zwar immer mehr Frauen in Rat oder Präsidium, doch selbstverständlich ist es noch lange nicht in allen Zünften der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN).

"Wir haben seit 2016 mit Birgit Beck eine Vize-Zunftmeisterin in unseren Reihen. Ebenfalls ein Novum in der Geschichte der Zunft", freut sich Conny Rick. Herta Köhler erinnert sich an die Anfänge als erste gewählte Frau. "Dann brauchten wir auch noch ein Narrenrätinnen-Kostüm", schmunzelt sie. Das Kostüm der Narrenräte sowie des Präsidiums besteht aus einem grauen Frack mit schwarzem Rock oder Kniebundhosen und der Narrenkappe. An dieser lässt sich der Stand des jeweiligen Trägers ablesen. Je nach Farbe des Kamms ist erkenntlich, ob man zum Jungnarrenrat, Narrenrat oder Präsidium gehört. "Man darf jedoch immer den letzten Kamm weitertragen, auch wenn man nicht mehr in diesem Amt ist", verrät Conny Rick.

