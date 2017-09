Markdorf Herbstklopfen: Besucher genießen Stimmung und Kulinarisches

Beim Herbstklopfen in Ittendorf gab es wieder Musik, Produkte und Kulinarisches. Die vielen Besucher erfreuten sich an der herbstlichen Stimmung am Bürgerhaus.

Wenn die Luft nach Kürbissuppe und Apfelküchle duftet und dabei von zünftigen Polkaklängen musikalisch untermalt wird, ist wieder Herbstklopfen-Zeit in Ittendorf. Am Eingang hat Karl Wiest wieder seine historischen Landmaschinen aufgebaut und beantwortet eifrig Fragen, die Zurells und Stotzes bieten ihre frisch geernteten Hofprodukte an, sorgen so gleichzeitig für eine schön anmutende herbstliche Natur-Dekoration.

Anja Hille vom Musikverein Ittendorf ist sehr zufrieden mit dem Tag, der zunächst regnerisch begann: "Es ist doch noch schön geworden. Punkt 12 verschwanden die Wolken und die Sonne kam heraus, jetzt kann man auch draußen sitzen." Die Kinder freuen sich ebenfalls über die Sonne, denn dank ihr haben sie richtig Spaß an ihren geschminkten Gesichtern und lassen sich ihre selbstgebackenen Pizzen schmecken.

Mit einem Frühschoppenkonzert am Morgen und dem Musikverein Kluftern wurde musikalisch in den Tag gestartet, bevor dann die Jungs der Blaskapelle "Holzless – What a Böhmisch" – zum ersten Mal beim Herbstklopfen – übernahmen und mit Märschen, Polkas und reichlich Humor die Besucher unterhielten. "So kann der Herbst kommen: Sonne, eine leckere Kürbissuppe und schöne Musik, besser geht es nicht", lautet dann auch das entsprechende Fazit von Heide Langner, die mit dem Fahrrad aus Unteruhldingen gekommen ist.