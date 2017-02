Markdorf Hepbacher Seniorenfasnacht begeistert Besucher

Ein buntes Programm mit verkleideten Kindergartenkinder bringt Stimmung in die Seniorenfasnacht im Vereinsheim.Die Hugeloh-Narren freuen sich, die Rentner zu begrüßen und Pfarrer Ulrich Hund unterhält bestens in seiner Büttenrede über die höchste Kuhdichte im Kreis.

Die Kindergarten-Kinder kommen. Ein Marsch zum Einmarsch. Akkordeonist Roland Fürst zieht und quetscht den Balg in raschem Wechsel, lässt die Finger noch rascher über die Tasten fliegen. Die Gäste klatschen. Das gibt den Kindern Zeit sich richtig aufzustellen. Was gar nicht so leicht ist, gilt es doch die mitgebrachten Stecken-Pferde so zu rangieren, dass niemand stolpert, drüber fällt. Je Kind ein Gedicht – oder ein Lied: "Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp!" Ebenso gut an kommt "Alle meine Entchen" oder "Haribo macht Kinder froh".

Apropos Kinder froh und Erwachsene ebenso: Unter den Papier-Hüten der Kindergarten-Schar steckten keineswegs Unter-Sechsjährige. Eher schon sinds Über-60-Jährige. Mitglieder der beiden Seniorenkreise von Hepbach und Leimbach, die sich gestern zu ihrer Senioren-Fasnacht versammelt haben. Dies im Zunftsaal des Hepbacher Vereinsheims und auf Einladung der Leimbacher Narrenzunft Hugeloh hin. "Uns ist das ein großes Anliegen, außerdem macht es uns Spaß", hatte Zunftmeister Thomas Wagner erklärt, als er die Rentner begrüßte. "Wir bekommen ja auch jede erdenkliche Unterstützung von unseren Senioren", erläuterte Wagner. Wie stets war die vom Ortschaftsrat spendiert. Die Hugeloh-Narren, so Zunftmeister Thomas Wagner, wollten sich durch diese immerhin schon seit 1980 ausgesprochene Einladung – bis 2002 in die Mehrzweckhalle, danach ins Vereinsheim – revanchieren.

Aber zurück zu den Kindern. Ein bunter, ja frecher Haufen, den die Erzieherin, gespielt von der in ein strenges, schwarzes Kleid gewandeten Helga Konzet-Horn indes gut im Griff hat. Dem Leimbacher Seniorenkreis versprechen die Kinder ein neues Domizil. Und ganz nebenbei entlocken die reifen Kleinen Ortsvorsteher Hubert Roth das Versprechen, Eis für den Kindergarten zu spendieren.

Das neue Domizil war eine Anspielung auf den geschlossenen Gasthof Letze, in dem sich die Leimbacher Senioren bislang einmal im Monat getroffen haben. Und die geschlossene Letze war denn auch Stichwort in der Büttenrede von Pfarrer Ulrich Hund. Der weitete die Perspektive von der Gaststätten-Misere im Markdorfer Osten dann allerdings auf die Gesamtstadt. Licht und Trost sah er dann aber doch im Osten: "die höchste Kuhdichte im Kreis", außerdem gleich zwei Hoheiten: Apfel-Königin und Apfel-Prinzessin.

Weniger Hoheitliches wusste übrigens Akkordeonist Fürst vom englischen Königshof zu berichten. Dort ließ eines der beim Staatsbesuch vor die Karosse gespannten Pferde einen Wind fahren. Und der treuherzige Bundespräsident wähnte die Queen als Verursacherin des ungemütlichen Gestanks. Weil die sich so artig entschuldigt hatte für ihren Vierbeiner.