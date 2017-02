Markdorf Helga Zitzlsperger schreibt ein Buch über Katzen

Kater Striezel war es, der Helga Zitzlsperger aus Markdorf animiert hat, ein Buch über Katzen zu schreiben. Sie hat es auch mit allgemeinen Informationen zu Katzen und mit selbst gemalten Bildern angereichert.

Markdorf – Striezel hat Spuren hinterlassen. Zwar zieren heute keine Kratzspuren mehr den Türstock des Hauses von Helga und Hermann Zitzlsperger. Doch hängt dort unmittelbar in Augenhöhe ein Foto. Es zeigt Striezel – den vor elf Jahren verstorbenen Kater der Familie. Und die kleine Schwarzweiß-Aufnahme dürfte dazu beigetragen haben, dass Helga Zitzlsperger nicht abließ von ihrem Vorhaben. Denn vor elf Jahren stand für sie fest: "Ich will ein Buch schreiben über unseren Strizel", so erinnert sie sich an ihren damals gefassten Entschluss, "ein Buch über den eigenen Kater, aber auch über Katzen allgemein."

Katzenbücher gibt es viele. Sowohl Lebensbeschreibungen, die die von ihren eigenwilligen Mitbewohnern begeisterten Katzenliebhaber verfasst haben. Anekdotisches, Romanhaftes, sogar Intimes findet, wer nach diesem besonderen Genre sucht. Ebenso zahlreich sind die Sachbücher, die sich aus biologischer, verhaltenskundlicher oder kultureller Sicht mit den Katzenartigen befassen, bisweilen vor allem Ratschläge für das gute Zusammenleben geben. "Mein Plan war es, ein erzählendes Sachbuch zu schreiben", erklärt Helga Zitzlsperger. Wichtiger noch war ihre Absicht, nicht nur Kinder oder nur Erwachsene anzusprechen, sondern die gesamte Familie. Das Ergebnis: ein Buch zum Vor- und Selberlesen, ein Buch, um sich darin zu informieren, zu bilden und zu unterhalten. Es heißt "Striezel – Ein Katzenleben".

18 Märchen hat Helga Zitzslperger gesammelt, um sie in ihren Striezel-Band einzuarbeiten. Die Katzengeschichten von den Brüdern Grimm oder von Charles Perrault, ihrem französischen Vorgänger, sind teils die vertrauten, teils sehr entlegene, nicht nur aus Europa, sondern auch aus Afrika und aus Asien. "Manches musste ich kürzen", erklärt die Märchenforscherin. Durch ihr Straffen träten jedoch die Aspekte umso deutlicher hervor, die die Katze betreffen.

Striezel ist der Held des Buches. Er begegnet als Überlebender. Kinder haben ihn aus einer Mülltüte gerettet und dann ins Tierheim gebracht. Ohne Katzenmutter war er gewissermaßen zum Scheitern verurteilt. Detailliert schildert Helga Zitzlsperger, wie Katzenjunge einerseits durch Erfahrung lernen, andererseits die Anleitung der Alten brauchen. Diese Rolle hat Mareike Zitzlsperger übernommen, Helga Zitzlspergers jüngere Tochter. Spannend ist zu lesen, wie die angeschlagene Katzenseele des kleinen Striezel dank der Zuwendung allmählich gesunden kann.

Kaum weniger spannend ist zu erfahren, wie Mensch auf Katze reagiert. Wenn etwa der beutestolze Kater morgens ans Bett kommt, um eine gerade erlegte Maus als seinen Beitrag zum familiären Speiseplan einzubringen. Spätestens hier wird deutlich, dass Helga Zitzlsperger überaus genau beobachtet hat. Grundlage für die Schilderungen aus ihrer Feder; Grundlage aber auch für jene Illustrationen, mit denen sie den Textteil wesentlich bereichert.

Buch und Lesung

"Striezel – ein Katzenleben" heißt das neue Buch der Märchenforscherin, Diplompädagogin und langjährigen Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Helga Zitzlsperger.

Auf 101 Seiten entwirft sie das Porträt ihres verstorbenen Katers. Sie gewährt Einblicke ins Gemütsleben der eigenwilligen Haustiere. Das Buch beschreibt typische Verhaltensmuster – und warum es immer wieder zu Missverständnissen seitens der Menschen kommt.

Außerdem lädt Helga Zitzlsperger zu einer Entdeckungsreise in die Sphäre der Mythen, Sagen und Geschichten über Katzen ein. Ihr Buch hat sie mit selbstgemalten Bildern ergänzt.

Am Donnerstag, 16. Februar, präsentiert die Autorin "Striezel – Ein Katzenleben" in der Markdorfer Buchhandlung Wälischmiller.