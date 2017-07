Markdorf Heimatcheck: Regionalität der Waren wird groß geschrieben

Was schätzen die Kunden an Wochenmärkten? Regionalität und Frische stehen hoch im Kurs. Und zwischen den Ständen ist immer Zeit für ein Schwätzchen.

Frische, Auswahl, die Beratung – all das wird ohnehin groß geschrieben. Noch wichtiger aber ist den Besuchern von Wochenmärkten die Regionalität. Denn wer seine Lebensmittel einkauft, der legt in der Regel großen Wert darauf, dass aus der eigenen Region stammt, was auf den Tisch kommt. Obst, Fleisch, Gemüse haben keine langen Reisen hinter sich. Das schont das Klima und die Umwelt. Überdies garantiert es die gewünschte Frische von Erdbeeren, Radieschen oder Spargel.

In Markdorf gibt es einen Markt seit 1236, hier wird er erstmals erwähnt. Damals bekamen Städte das Marktrecht als königliches Privileg verliehen. Das war mit Auflagen verbunden – zum Beispiel den Marktfrieden zu wahren. Die Bedeutsamkeit eines Marktes hing unter anderem davon ab, ob ein Ort günstig gelegen war. Für Markdorf traf das gewiss zu, führten hier seinerzeit doch wichtige Handelswege entlang.

Heute findet der ehedem montags ausgerichtete Markdorfer Wochenmarkt am Donnerstag statt. Jessica Kuhn, kommissarische Marktleiterin, zählt rund 30 Stände. „Zu meinen Aufgaben gehört es, auf dem Wochenmarkt zu kontrollieren, ob sich keine unangemeldeten Händler aufgestellt haben, was aber nur sehr selten vorkommt. Dann schaue ich darauf, dass die vereinbarten Stand-Abmessungen eingehalten werden“, so Kuhn. Die Händler kommen aus Pfullendorf, aus Radolfzell, aus Uhldingen Mühlhofen, sogar aus Aulendorf – vor allem aber aus dem näheren Markdorfer Bereich.

Käsehändler Thomas Stankowitz schätzt an seinen Kunden, „dass sie aufgeschlossen für Neues sind. “Eher bedrückend“ findet Stankowitz, dass sich der demografische Wandel immer stärker bemerkbar macht. „Die Kunden werden älter und den Jüngeren fehlt die Zeit, um am Vormittag den Markt zu besuchen“, so Stankowitz. Dies sehe in Städten mit Samstagsmärkten durchaus anders aus. Dort kauft vormittags die ganze Familie regional ein. Bernhard Schupp, Landwirt aus Markdorf-Hepbach, macht seine Arbeit am Marktstand schon deshalb viel Freude, weil er mit den Kunden ins Gespräch kommt, viele Kontakte hat. Neben dem Wochenmarkt am Donnerstag gibt es von Mai bis September auf dem Campingplatz Wirthshof einen Bauernmarkt. Regionalität wird auch hier groß geschrieben. An den Freitagen von Feiertags-Wochenenden sowie in den Ferien erhalten die Feriengäste, aber auch die Anwohner frisches Brot, Gemüse, Obst und Eingelegtes.

Im Deggenhausertal findet jeden Freitagnachmittag ein kleiner Wochenmarkt auf dem Parkplatz beim Busbahnhof in Wittenhofen statt. Die Talbewohner sind zufrieden und froh um die Existenz des Marktes. „Ich komme gerne hierhin, weil es regionale Produkte gibt. Obst und Gemüse, das keine langen Anfahrtswege hinter sich hat“, sagt Kundin Martina Müller aus dem Deggenhausertal. Vanessa Scharpf, Backwarenverkäuferin der Bäckerei Zembrod, gefällt die gemütliche Atmosphäre: „Die Leute sind schon in Wochenendstimmung. Es herrscht keine Hektik, alle sind entspannt, nehmen sich auch viel mehr Zeit beim Einkaufen. “ Ratschläge fürs richtige Lagern oder Zubereiten gibt es obendrein. Niemand weiß besser, wie sich der Käse länger hält, zu welchem Wein er passt als die Frau, der Mann am Käsestand. Ins Gespräch kommen indes auch die Kunden. Entweder direkt am Stand oder etwas abseits. Denn der Wochenmarkt ist eines ebenfalls nach wie vor geblieben – neben seiner Funktion als Umschlagplatz für Lebensmittel: ein Ort, an dem man sich trifft und Neuigkeiten austauscht.

In Überlingen gibt es jeden Mittwoch und Samstag von 7 bis 14 Uhr auf der zentral in der Altstadt gelegenen Hofstatt einen Wochenmarkt. Ergänzt werden diese Märkte durch einen Bauernmarkt vor dem Münster, den es immer samstags gibt. Zudem gibt es verschiedene Spezialitätenmärkte in Überlingen. Wer etwas Frisches auf dem Tisch haben will, der ist auch immer freitags auf dem Wochenmarkt in Friedrichshafens Altstadt richtig. Für viele Häfler gehört der Marktbesuch zum Wochenablauf einfach mit dazu. Zum Beispiel für Helga Scherbarth – die an diesem Freitag in Begleitung ihrer erwachsenen Enkelinnen Simone und Julia Wagner gekommen ist. „Wenn man im Supermarkt etwas einkauft, weiß man nicht, woher es kommt – auf dem Wochenmarkt schon“, ist sich Helga Scherbarth sicher. Dass der Marktbesuch als „echte Familientradition“ aus dem Kalender nicht wegzudenken sei, auch darin sind sich die drei Frauen einig.

Friedrichshafen: Ein Stück Lebensqualität

"Wochenmärkte erleben ganz allgemein eine Renaissance. Regionale Produkte, Selbstvermarktung, Qualität, Frische aber auch internationale Spezialitäten und der Bezug der Markthändler zu dem, was sie verkaufen, sowie ihre fachkundige Beratung – das ist gefragt", sagt Thomas Goldschmidt, Leiter des Häfler Stadtmarketing. Auch für Touristen sind Marktbesuche beliebte Programmpunkte. Kein Wunder also, dass am Freitag oder beim Schlemmermarkt am Samstag die Marktbesucher die Friedrichshafener Innenstadt bevölkern. Egal ob freitags am Wurststand oder beim Schlemmermarkt am Stammtisch, die Märkte sind beliebte Treffpunkte. Davon profitiert auch der Einzelhandel. "Der Schlemmermarkt wurde ganz bewusst von der Stadt zusammen mit dem Stadtmarketing konzipiert, um den Samstag als Einkaufstag in der Innenstadt zu stärken", so Goldschmidt. Dieses Jahr finden dort so viele Programmpunkte statt wie noch nie. An anderen Standorten wie beim Dienstagsmarkt in der Nordstadt oder dem Markt in Ailingen erfüllen die Märkte eine wichtige Nahversorgungsfunktion und bedeuten laut Goldschmidt ein Stück Lebensqualität. (ght)

Aach-Linz: Wochen- und Bauernmarkt

„Wir gehen jetzt ins 12. Jahr“, sagt Walter Bucher aus Aach-Linz. Er ist „Kümmerer“ auf dem Wochen- und Bauernmarkt und er ist stolz auf den kleinen, aber feinen Markt, der jeden Donnerstag auf dem Martinsplatz von 16 bis 18.30 Uhr angeboten wird. Das Angebot ist breit gefächert, vor allem werden regionale Produkte angeboten. Einer von ihnen ist MouradMahiddine aus Bingen, der – wie viele der anderen auch – von Anfang an mit dabei ist. Wenn er seinen Wagen mit Feinkost und Käse öffnet, duftet es nach südländischem Flair. Sein Käse kommt überwiegend aus der Schweiz, aber auch Österreich, Italien und Frankreich, dazu all die einlegten Leckereien, wie Oliven, Peperoni oder Weinblätter. Nicht zu vergessen die beiden Bäcker Unger und Matt, wobei letzterer mit seinem Wurstwagen für ein ganz eigenes Ambiente auf dem Markt sorgt. Hier trifft man sich zur „Feierabendwurst“ und dem einen oder anderen Bier. Über eine weitere Besonderheit freut sich Bucher: Vereine und die Schule bringen sich in das Marktgeschehen mit ein. (bei)

Markdorf: Kunden wollen frische Ware

Auf dem Markdorfer Wochenmarkt hat Bianca Baumhauer eingekauft. Das tut die 43-Jährige immer, wenn ihr ihre Arbeit am Donnerstagvormittag dazu die Zeit lässt. Gemüse, Obst, Fisch und Eier sind in Bianca Baumhauers Einkaufs-Rolli. "Weil's hier Produkte aus der Region gibt", erklärt sie ihr Einkaufsverhalten. Hinzu komme: "Hier herrscht eine lockere, fast schon südländische Atmosphäre." Die Frische der Ware ist auch für Frederike Mayer der Grund, weshalb sie auf dem Wochenmarkt kauft, was anschließend in den Topf oder auf den Tisch kommt. Außerdem besucht sie den Markt aber auch gern, „weil man dort eigentlich immer Bekannte trifft.“ Beim Schlendern zwischen den Ständen, beim Anstehen bei den Kartoffeln oder bei den Backwaren komme so gut wie immer jemand vorbei, der etwas zu berichten weiß. Eberhard Henze hat Eier, Milch, Käse und Brot eingekauft. „Auf dem Markt ist das besonders frisch“, erklärt der 74-Jährige. Dies sei auch der Grund, weshalb er und seine Frau ganz regelmäßig den Markt besuchen. (büj)

Überlingen: Bio wird viel nachgefragt

Dass es in Überlingen zwei Markttage pro Woche gibt, Mittwoch und Samstag, das ist schon ungewönlich. Samstags wird der Markt um einen Bauernmarkt ergänzt. Ungewöhnlich ist außerdem die große Auswahl an biologisch angebauten Waren. Woher kommt die hohe Nachfrage an Bio-Produkten? "Wir haben hier eine tolle Kundschaft, die regionale und biologische Waren einfach sehr schätzen“, sagt Pina DeSanctis, seit vielen Jahren als Händlerin eine Institution. Die hohe Nachfrage nach Bio-Produkten ermögliche es den Händlern, "bessere Preise anzubieten“, erklärt DeSanctis. Ursula Rating von Paul Walser Eigenanbau sieht auch die Waldorfschule als Grund dafür, dass Bio beliebter wird. „Die Leute entwickeln immer mehr ein Bewusstsein dafür, was sie essen“, sagt Rating. „Die Bodenseeregion hat traditionell einfach viel mit Bio gemacht. Es liegt auch daran, dass viele kleine Höfe sich auf Bio spezialisieren, um überleben zu können“, so Klaus Wekerle, der einen Hof nach Bioland-Richtlinien bewirtschaftet. (ygr)