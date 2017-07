Überlingen Heimatcheck: Regionalität als Markenkern der Wochenmärkte

Wochenmärkte haben oft eine große Tradition und zeichnen sich durch regionale Waren aus. Sie sind außerdem beliebte Treffpunkte für Einheimische und Touristen.

Wer etwas Frisches auf dem Tisch haben will, der ist mittwochs und samstags auf dem Wochenmarkt in Überlingens Altstadt richtig. Wer regionale Produkte favorisiert, auch. Und wer gern nette Leute trifft, um zwischen den Einkäufen ein kleines Schwätzchen zu halten, erst recht. Für viele Überlinger ist der regelmäßige Marktbesuch unverzichtbar und gehört zum Wochenablauf mit dazu.

Zum Beispiel für Viola Domeyer. Die 40-jährige Musikpädagogin wohnt um die Ecke: „Ich bin gerne mit meiner Familie auf dem Markt unterwegs, weil er schnell und einfach erreichbar ist. Wir brauchen kein Auto, um dort zum Beispiel Obst und Gemüse besorgen zu können. Beim Einkaufen treffen wir sehr viele Leute und was eine große Bedeutung für mich hat: Hier werde ich persönlich bedient.“ Auch für die 70-jährige Ute Ebert steht fest: „Wochenmarkt gehört für mich einfach dazu.“

Der Wochenmarkt hat in Überlingen eine lange Geschichte. Das grundlegende Marktrecht erwarb Überlingen um das Jahr 1180 herum, noch vor dem Stadtrecht, das 1211 verliehen wurde. Zur Besonderheit des Wochenmarkts von Überlingen zählt der Umstand, dass die Kunden zweimal pro Woche einkaufen können, mittwochs auf der Hofstatt, sowie samstags auf der Hofstatt und zusätzlich auf einem Bauernmarkt, auf dem zwischen Münster und Stadtarchiv ausschließlich regionale Produkte angeboten werden.

Den Wochenmarkt in seiner heutigen Form gebe es seit 1973, „zunächst fand er etwa zehn Jahre auf dem Münsterplatz statt, dann zog er auf die Hofstatt um“, erinnert sich der italienische Händler Mario De Sanctis, dessen Familie fest zum Stadtbild von Überlingen gehört. Der 47-jährige Roberto De Sanctis ergänzt: „Zwischen den Verkäufern gibt es ein gutes Miteinander. Schon seit über 40 Jahren ist unsere Firma dabei.“ Für ihn sei es besonders schön, wenn früh am Morgen alle Verkäufer ihre frischen Produkte auspacken, „die Stimmung am Samstag im Sommer genießen wir besonders“.

Majid Safari, 42-jähriger Marktbeschicker aus Meckenbeuren, kommt „besonders gerne auf den Wochenmarkt nach Überlingen“, wie er sagt. „Überlingen war eine der ersten Städte, in der ich damals im Jahr 1995 mit meiner Arbeit als Marktbeschicker angefangen habe. Ich kenne inzwischen Generationen von Überlinger Familien: Tanten, Cousinen, Omas, Opas kommen bei mir vorbei, um sich Spezialitäten zu holen.“

Die interessante Überlinger Marktgeschichte ist Thema in der Buchreihe „Geheimnisse der Heimat“ von Eva-Maria Bast, und wird erklärt am Beispiel der Grethglocke, die noch heute am Nordgiebel des markanten Gebäudes am Landungsplatz zu sehen ist. Mitte des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 17. Jahrhunderts wurde mit dem Geläut angezeigt, wann die Überlinger fertig mit ihren eigenen Einkäufen waren und die Händler ihre Ware in den Hallen der Greth auch Auswärtigen anbieten durften. Damit sollte verhindert werden, dass die Händler sich an den Überlingern über Gebühr bereicherten. Bis zum Bau der Eisenbahnlinie im Jahr 1895 und damit einhergehenden stärkeren Importen behielt der Überlinger Getreidemarkt seine Bedeutung und galt lange als wichtigste Einnahmequelle der Stadt.

In Markdorf gibt es einen Markt seit 1236, zu dieser Zeit wird er erstmals erwähnt. Damals bekamen Städte das Marktrecht als königliches Privileg verliehen. Das war mit Auflagen verbunden – zum Beispiel den Marktfrieden zu wahren. Die Bedeutsamkeit eines Marktes hing davon ab, ob ein Ort günstig gelegen war. Für Markdorf traf das zu, hier führten seinerzeit Handelswege entlang. Die Stadt selbst spielte eine wichtige Rolle für den Weinhandel im süddeutschen Raum.

Heute findet der ehedem montags ausgerichtete Markdorfer Wochenmarkt am Donnerstag statt. Jessica Kuhn, kommissarische Marktleiterin, zählt rund 30 Stände. „Zu meinen Aufgaben gehört es, auf dem Wochenmarkt zu kontrollieren, ob sich keine unangemeldeten Händler aufgestellt haben. Was aber nur sehr selten vorkommt. Dann schau‘ ich darauf, dass die vereinbarten Stand-Abmessungen eingehalten werden“, so Kuhn. Die Händler kommen aus Pfullendorf, Radolfzell, Uhldingen-Mühlhofen, sogar aus Aulendorf – vor allem aber direkt von vor der Haustüre, was den Markenkern aller Märkte in der Region darstellt.

Markdorf: Kunden wollen frische Ware

Auf dem Markdorfer Wochenmarkt hat Bianca Baumhauer eingekauft. Das tut die 43-Jährige immer, wenn ihr ihre Arbeit am Donnerstagvormittag dazu die Zeit lässt. Gemüse, Obst, Fisch und Eier sind in Bianca Baumhauers Einkaufs-Rolli. „Weil’s hier Produkte aus der Region gibt“, erklärt sie ihr Einkaufsverhalten. Hinzu komme: „Hier herrscht eine lockere, fast schon südländische Atmosphäre“. Die Frische der Ware ist auch für Frederike Mayer der Grund, weshalb sie auf dem Wochenmarkt kauft, was anschließend in den Topf oder auf den Tisch kommt. Außerdem besucht sie den Markt auch gern, „weil man dort eigentlich immer Bekannte trifft.“ Beim Schlendern zwischen den Ständen, beim Anstehen bei den Kartoffeln oder bei den Backwaren komme so gut wie immer jemand vorbei, der etwas zu berichten wisse. Eberhard Henze hat Eier, Milch, Käse und Brot eingekauft. „Auf dem Markt ist das besonders frisch“, erklärt der 74-Jährige. Dies sei auch der Grund, weshalb er und seine Frau ganz regelmäßig den Markt besuchen. (büj)

Friedrichshafen: Ein Stück Lebensqualität

„Wochenmärkte erleben eine Renaissance. Regionale Produkte, Selbstvermarktung, Qualität, Frische aber auch internationale Spezialitäten und der Bezug der Markthändler zu dem, was sie verkaufen, sowie ihre fachkundige Beratung – das ist gefragt. Auch bei Touristen sind Marktbesuche beliebt“, sagt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings von Friedrichshafen. Egal ob freitags am Wurststand oder beim Schlemmermarkt am Stammtisch, die Märkte seien beliebte Treffpunkte. Davon profitiere auch der Einzelhandel. „Der Schlemmermarkt wurde ganz bewusst von der Stadt zusammen mit dem Stadtmarketing konzipiert, um den Samstag als Einkaufstag in der Innenstadt zu stärken. Dieses Jahr finden dort so viele Programmpunkte statt wie noch nie. An anderen Standorten wie beim Dienstagsmarkt in der Nordstadt oder dem Markt in Ailingen erfüllen die Märkte eine wichtige Nahversorgungsfunktion und bedeuten ein Stück Lebensqualität.“ (ght)

Überlingen: Bio wird viel nachgefragt

Dass es in Überlingen zwei Markttage pro Woche gibt, Mittwoch und Samstag, ist für eine Kommune dieser Größe eher ungewöhnlich. Samstags wird der Markt um einen Bauernmarkt ergänzt. Ungewöhnlich ist außerdem die große Auswahl an biologisch angebauten Waren. Woher kommt die hohe Nachfrage an Bio-Produkten? „Wir haben hier eine tolle Kundschaft, die regionale und biologische Waren einfach sehr schätzen“, sagt Pina DeSanctis, seit vielen Jahren als Händlerin in Überlingen eine Institution. Die hohe Nachfrage nach Bio-Produkten ermögliche es den Händlern, „bessere Preise anzubieten“, erklärt DeSanctis. Ursula Rating von Paul Walser Eigenanbau sieht auch die Waldorfschule als Grund dafür, dass Bio beliebter wird. „Die Leute entwickeln immer mehr ein Bewusstsein dafür, was sie essen“, sagt Rating. „Die Bodenseeregion hat traditionell einfach viel mit Bio gemacht. Es liegt auch daran, dass viele kleine Höfe sich auf Bio spezialisieren, um überleben zu können“, sagt Klaus Wekerle, der einen Hof nach Bioland-Richtlinien bewirtschaftet und seine Waren auf dem Überlinger Markt verkauft. (ygr)

Ravensburg: Markt seit dem Jahr 1152

Der Markt der Stadt Ravensburg wurde bereits 1152 erstmals urkundlich erwähnt, wie Marktmeister Sven Seidel erklärt. Hier ist schon am Samstagmorgen um 7.30 Uhr Hochbetrieb. „Der Samstagsmarkt mit seinen mehr als 100 Ständen und seinem großen Angebot an Produkten ist ein sehr beliebter und attraktiver Treffpunkt im Herzen der historischen Altstadt“, sagt der Ravensburger Marktmeister. „Und er ist ein Anziehungspunkt für Einheimische wie für Touristen.“ Auch in Friedrichshafens Nachbarstadt findet sich der traditionsreiche Wochenmarkt unmittelbar im Herzen der Stadt. Von Marienplatz und Rathaus aus reihen sich die Stände über den Gespinstmarkt beziehungsweise die Marktstraße bis hoch zum historischen Obertor. Zahlreiche Besucher des Marktes nutzen nach dem Einkauf noch die Zeit und machen einen Abstecher in eines der Cafés in den angrenzenden Straßenzügen der Ravensburger Altstadt. (ght/dim)