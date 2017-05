Markdorf Hat Markdorf den ÖPNV auf dem Schirm?

Bahnhalt und Buszubringer: Frieder Staerke fragt im Gemeinderat zum Mobilitätskonzept der Stadt nach

Markdorf (gup) Um das Mobilitätskonzept der Stadt und um ein künftiges ÖPNV-Angebot ging es Frieder Staerke in der Bürgerfragerunde im Gemeinderat. Drei Fragen richtete er an Bürgermeister Georg Riedmann: Ob die Stadt bei ihrem Mobilitätskonzept auch einen Buszubringer an den Bahnhof auf dem Schirm habe, wenn im Zuge der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn ein halbstündlicher Regionalexpresstakt plus stündlichem IRE eingerichtet würde? Ob die Stadt das Konzept der Bodensee-S-Bahn-Initiative unterstütze und ob im Falle einer Realisierung der Südumfahrung die Stadt auch daran denke, am geplanten Wagner-Knoten Platz für eine Bahnhaltestelle vorzuhalten, sollte die Strecke dort zweigleisig ausgebaut werden.

Riedmann stellte zunächst klar, dass die Stadt den Wagner-Knoten nicht überplanen werde. Die Südumfahrung liege in der Zuständigkeit des Landratsamtes. Eventuell werde aber auch der Regionalverband an eine Modifizierung der Planung denken. Grundsätzlich gelte für das Mobilitätskonzept, dass "wir bei allem, was wir tun, immer eine Aufwärtskompatibilität haben". Gelte es, zukunftsweisende oder sinnvolle Formen des ÖPNV aufzunehmen, werde die Stadt dies prüfen.