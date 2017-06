Markdorf Hansafüratle: Aus Tradition süß

Beim traditonellen Hansafüratle sind die Kinder am Samstag wieder durch die Stadt gezogen. Der örtliche Johannistags-Brauch prägt Generationen von Markdorfern.

Markdorf – Dass das "Hansafüratle" eine Besonderheit ist, die es in dieser Form nur in ihrer Stadt gibt, das wissen die Markdorfer spätestens, seitdem Manfred Ill einen Aufsatz zu dem örtlichen Johannistags-Brauch geschrieben hat. Die Essenz dessen, was der frühere Stadtarchivar in den alten Dokumenten der Stadt entdeckt hat, ist unterdessen in einer bekannten Internet-Enzyklopädie nachzulesen.

Der historische Brauch wird von Kindern getragen, die stets auf Neue eingeladen werden, am Mittag des 24. Juni zum Marktplatz zu kommen. Beim Angelus-Läuten fassen sie sich an den Händen, schreiten um ein im Zentrum ihres Reigens aus Scheiten errichtetes Feuer – und beten dazu den "Engel des Herrn". Ein Gebet, dass kaum allen geläufig sein dürfte. Ebenso wie jener Spruch, den die Mädchen und Knaben rufen, wenn sie im Anschluss ans Angelus-Läuten zum Rathaus gehen und zum Polizeiposten, zum Pfarrhaus und zu etlichen Geschäften, wo bereits Körbe und Schalen mit Äpfeln, Brezeln und vor allem mit Süßigkeiten auf sie warten: "Hansa, hansa, füratle / gebt uns au a Schüratle / o Gloria, Frau ist Meister und nicht der Herr", wenden sich die Kinder bereits seit alters her an Gloria, die nicht in der Werkstatt ist, sondern die Geschäfte in der Küche und im gesamten Haushalt besorgt und zudem über Holzscheite und die außerdem von den Kindern erbetenen "Nüss und Äpfel" verfügt.

"Doher! Doher!" brüllen die Kinder. Auch das Teil des Markdorfer Johannistags-Heischebrauchs. Bürgermeister Georg Riedmann ist an diesem Samstagvormittag eigens ins Amt gekommen. Und er betont, dass das durchaus keine Last für ihn ist: "Ich freue mich, schon zum vierten Mal beim Hansafüratle dabei sein zu dürfen." Nicola Benz und Gitta Kopal waren schon sehr viel öfter mit dabei. Gitta Kopal schätzt: "Es sind bestimmt schon 30 Jahre." Damals versammleten sich die Kinder noch im Pfarrgarten. Nicola Benz war als Mädchen dabei, kam anschließend mit ihren inzwischen erwachsenen Kindern, und sie geht heute in die Schulen und Kindergärten, um für die uralte Johannistags-Tradition zu werben.

"Was ganz Besonderes", findet Walter Akeret aus Illnau in der Schweiz. Mit dem Rad nach Markdorf gekommen, staunt er über die Gepflogenheiten in der Gehrenbergstadt.

Hansafüratle

Die Ursprünge des Markdorfer Johannistags-Brauchs liegen im Dunkeln, schreibt Manfred Ill in seinem Aufsatz "Markdorfer Brauchtum im Jahresreigen". Viele führen das Hansafüratle schon ins Mittelalter zurück. Der Ablauf ist immer derselbe: Gegen 12 Uhr treffen sich die Kinder an verschiedenen Punkten in der Stadt, schreiten dort im Reigen um ein Feuer. Dann erbitten sie Gaben von Privat- und Geschäftsleuten. (büj)