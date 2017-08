Markdorf Handel hofft auf weniger Chaos durch Aufhebung der Einbahnstraßen-Regelung

Der Kreisel Ittendorfer Straße/Hauptstraße soll von Westen wieder in Richtung Innenstadt geöffnet werden. Das Landratsamt entscheidet noch diese Woche darüber. Unterdessen klagen Händler über Umsatzeinbußen durch die ungewohnte Straßenführung.

Bürgermeister Georg Riedmann kündigte in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause an, dass versuchsweise und vorübergehend der Kreisel Ittendorfer Straße/Hauptstraße von Westen wieder in Richtung Innenstadt geöffnet werden soll. Hintergrund für die Sperrung ist die Sanierung in der Kreuzgasse und der Neubau Wiggenhauser, des Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstraße. Nachdem schon positiv verlaufene Vorgespräche erfolgt sind, wurde am Montag ein entsprechender Antrag beim Landratsamt Bodenseekreis gestellt. "Das dürfte jetzt zügig gehen", meinte Hauptamtsleiter Klaus Schiele auf Nachfrage. Die Umleitung über die Mangoldstraße sei problematisch, was man auch bei der Stadtverwaltung erkannt habe. Hier müsse ein Ventil für den Verkehr gefunden werden. Welche endgültige Verkehrsführung hier erfolgen soll, wird voraussichtlich auch ein Thema bei der der Diskussion des Mobilitätskonzepts im Gemeinderat in der Sitzung am 19. September sein, so Schiele. Nach Auskunft von Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts Bodenseekreis, wird über den Antrag der Stadt Markdorf noch in dieser Woche entschieden und die Stadt könne dann voraussichtlich die Regelung sofort aufheben.

Der Vorschlag zur Aufhebung der Einbahnstraßenregelung kommt von der Aktionsgemeinschaft Markdorf. "Ich habe das angeregt", sagt Beatrice Strauch, zweite Vorsitzende des Vereins: "Wir wollen das Chaos reduzieren." Die Umleitung über die Mangoldstraße, an der ja auch am Wohnpark der Baugenossenschaft Familienheim Bodensee gebaut wird und dadurch weiterer Baustellenverkehr entsteht, verursache noch mehr Stau, als wenn die Hauptstraße vom Kreisel aus befahrbar wäre. Die Geschäfte hätten Umsatzeinbußen. Mancher Kunde komme nicht mehr, weil man ja einen Hubschrauber brauche, um in die Hauptstraße rein zu kommen, formuliert sie es drastisch. Ständig gebe es neue Überraschungen. "Es hat sich halt gezeigt, dass es relativ unlustig ist." Kurze Wege seien insbesondere auch für das Gesundheitszentrum mit seinen Arztpraxen für Patienten wichtig.

"Die Erfahrung ist, dass das Gesundheitszentrum ziemlich abgeschnitten ist", bestätigt Matthias Maunz, der mit seiner Panda-Apotheke im Gesundheitszentrum direkt betroffen ist. Besonders Leuten, die aus dem Umland kommen – Bermatingen, Deggenhausertal, Salem -, erschienen die Baustellen und Umleitungen wie ein Chaos, weiß er von seinen Kunden. Diese seien halt die alte Regelung jahrzehntelang gewohnt, nicht nur die Älteren. Wenn er beispielsweise ein Medikament erst bestellen müsse, habe er schon zu hören bekommen: "Hier komme ich nicht mehr her." "Ich bin sehr froh, wenn die Menschen wieder geradeaus in die Stadt fahren können", so der Apotheker zur geplanten Aufhebung der Einbahnstraßenregelung. Er sei sich sicher, dass es die benachbarten Geschäfte wie NKD, Hama oder Depot genauso treffe.

Vielleicht weniger das Proma, das ja sowieso über die Mangoldstraße angefahren werden kann. Auch beim Notdienst, also der Möglichkeit für Patienten oder ihre Angehörigen, außerhalb der Öffnungszeiten Medikamente zu holen, bereite die Umleitung Probleme. "Man sieht ja die Apotheke vom Kreisel, aber dann wird man über etliche Ecken geleitet, bis man da ist. Es gibt einige Leute, die das abschreckt, weil sie es nicht sofort blicken", so Maunz: "Ich denke, dass die ganze Stadt Kunden verloren hat, die hoffentlich wieder zurückkommen." Dauerhaft könne er sich diese Lösung nicht vorstellen. Er habe Verständnis für Umleitungen. Bei dem "Baustellenwahnsinn" sei es sicher schwer für die Verwaltung, dies in den Griff zu bekommen. Aber: "Die Einbahnstraße muss zwingend früher oder später beseitigt werden", so Maunz. Wichtig sei, dass Markdorf schnell wieder ein Ort werde, wo man bequem und gut einkaufen könne.

