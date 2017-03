Markdorf Halbjahreszeugnis für Schulverbund am BZM fällt günstig aus

Die BZM Schulleitung hat jetzt die angestoßene Schulentwicklung bilanziert. Die Angebote im neuen Schulverbund finden großen Anklang.

Seit einem halben Jahr nun besteht der Schulverbund von Werkreal- und Realschule am Markdorfer Bildungszentrum (BZM). Seit einem halben Jahr arbeiten die zuvor getrennten Kollegien Hand in Hand. Und seit einem halben Jahr gibt es am Schulverbund einige neue Unterrichtskonzepte beziehungsweise Angebote – wie zum Beispiel den bilingualen Zug mit fächerübergreifendem Unterricht in englischer Sprache in Bildender Kunst und BNT (Biologie, Naturphänomene und Technik) sowie das neue Ganztageskonzept mit diversen Arbeitsgemeinschaften und intensiver Hausaufgabenbetreuung. "Das Entscheidende aber ist", so erklärte Schulverbunds-Leiterin Veronika Elflein beim gestrigen Pressegespräch, "dass wir endlich wieder zu unserem Kerngeschäft kommen: zu optimalen Angeboten für unsere Schüler." Eben dieses Kerngeschäft sei jedoch zeitweise etwas aus dem Blickfeld gerückt – vor lauter Arbeit an und vor lauter Diskussion über die Schulentwicklung.

Geradezu dankbar zeigte sich Rektorin Elflein über jene Freiräume, die ihr seitens des Kultusministeriums gewährt werden. "Das gilt natürlich für alle Realschulen in Baden-Württemberg – ab Klasse sieben haben wir völlige Freiheit, wie wir den Unterricht organisieren." An der Verbundschule etwa kommt es so zu eigenen Lerngruppen für jene Realschüler, die den Wechsel in die Oberstufe, zum Abitur anstreben. Was zusätzliche Lehrerstunden verlangt. Gefördert werden indes nicht allein die Starken, sondern auch die Schwächeren. Auch hier gibt es gezielte Unterstützung. Die ist gleichfalls personalintensiv. Konrektor Klaus Spatzier verwies auf die erfreulich gute Annahme des neuen Ganztageskonzepts am Schulverbund.

Das beinhaltet, neben zwei verpflichtenden Unterrichtsnachmittagen, ergänzende Arbeitsgemeinschaften, in denen vor allem Sport getrieben oder Musisches unterrichtet wird. "Wobei uns ganz wichtig ist", so erläuterte Veronika Elflein, "das die AGs freiwilliger Natur sind." Keine Schülerin, kein Schüler muss die Arbeitsgemeinschaften besuchen. Nach der freiwilligen Anmeldung aber ist die Teilnahme verbindlich. "Das erwarten die Eltern von uns", so Klaus Spatzier, die großteils auf ein bündiges Nachmittagsangebot bauen.

Ein Novum im neuen Halbjahr sei die Kooperation mit der Markdorfer Musikschule, die den Schulverbundsschülern die – indes nicht ganz kostenfreie – Begegnung mit der Band-Musik ermöglicht. Laut Klaus Spatzier besuchen immerhin 50 Prozent der 850 Schulverbundsschüler eins der 16 AG-Angebote. Als Erfolgsmodell habe sich der "bilinguale Zug" der Realschule erwiesen. "Es ist ganz erstaunlich", so berichtete Veronika Elflein, "welches kommunikative Niveau die Schülerinnen und Schüler dort erreicht haben." Überdurchschnittliche Lernfortschritte gebe es nicht nur in Englisch, sondern auch im Fach Deutschen. Allerdings fordere das bilinguale Konzept der Schulleitung auch einige Umsicht bei der Personalplanung ab. "Wir wollen schließlich nur Lehrkräfte, die das wirklich beherrschen", so Elflein – und in jedem Schuljahr mehr davon.

Lobend äußerten sich Veronika Elflein und Klaus Spatzier über ihre Schüler. "Das soziale Miteinander funktioniert wirklich gut", so die Rektorin. Jüngst habe sich das bei der Fastnacht gezeigt, deren Feierlichkeiten in der Schule problemlos abliefen. Überaus positiv seien die Erfahrungen mit dem Hüttenaufenthalt der Fünftklässer, an dem alle Werkrealschüler und eine Realschulklasse, im nächsten Schuljahr jedoch alle Fünftklässler teilnehmen.

Neuerungen

Die drei wesentlichen Neuerungen sind: der bilinguale Zug ab Klasse 5 in Bildender Kunst und BNT, ab Klasse 7 in Biologie und Geschichte, ab Klasse 9 in Biologie und Geografie. Informationsnachmittage für Eltern und Kinder sind am 9./16. und 23. März ab 14 Uhr. Die Teilnahme an Informationsgesprächen ist die Voraussetzung für die Anmeldung zum bilingualen Unterricht. Das Ganztageskonzept mit Arbeitsgemeinschaften, einer Hausaufgabenbetreuung, mit unterrichtsbegleitenden Aktivitäten und mit besonderen Förderkursen ist ebenfalls neu. Ebenso das digitale Lernen, das sich auf die Nutzung digitaler Medien im Unterricht stützt. Beamer, Tablets und Computer sollen den Weg in die digitale Alltagswelt erleichtern. Wobei außer den durch den Mediengebrauch gebotenen Chancen auch die Risiken betrachtet werden. Insbesondere im Fach ITG wird die Rolle sozialer Netzwerke angesprochen. Am 2. Mai gibt es eine Theater-Aufführung zum Thema Mobbing im virtuellen Raum.