Markdorf Hänseler und Kaujohle sind erwacht: Alle Bilder vom Narrenweckruf der Historischen Narrenzunft

Das schöne Schauspiel auf dem Rathausplatz lockte trotz eisiger Kälte viele Besucher.

Frostige Kälte bei knapp zehn Grad Minus schreckten weder Narren noch Zuschauer beim traditionellen Schauspiel des Narrenweckrufs der Historischen Narrenzunft Markdorf. Die Zuschauer erschienen dick eingemummelt und um der Kälte zu trotzen, rückten alle nah zusammen. Nur die Zunftkapelle haderte mit ihren Instrumenten, beim festlichen Einmarsch erklangen die Instrumente noch in ihren schönsten Tönen, danach erlagen sie wohl der Kälte wegen einer Grippe und gaben keinen Ton mehr von sich.

Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer und seine Vizezunftmeisterin Birgit Beck nahmen es mit Humor und machten weiter, als wäre nichts gewesen. So erweckte der Kaujohle seinen Gesellen, den Hänseler, die Zunftgarde präsentierte ihren Hellebardentanz, die Hänseler schnellten ihre Goisel und die Kaujohle führten ihren Tanz auf. Die Fahnenschwinger-Gruppe hatte mit dem eisigen Wind zu kämpfen, ging daher auch kein großes Risiko ein und schwang die Fahnen ausnahmsweise nicht in hohe Lüfte. "Ich verspreche Ihnen, heute war der kälteste Tag. Bis zu unserem großen Landschaftstreffen wird es nicht mehr kälter als null Grad", sprach Zunftmeister Bitzenhofer Mut zu. Den Schunkelwalzer ließen sich Narren und Zuschauer nicht nehmen, dieser kam aus der Stereoanlage, worauf am Ende geschunkelt und gesungen wurde.