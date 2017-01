Markdorf Händler bieten Kompromisse für Rollstuhlfahrer

Rollstuhlfahrer suchen sich in Markdorf so ihre Wege. Nicht jede Rampe eignet sich für sie, weshalb sie mithilfe der Händler auch kreative Wege zum Einkaufen finden.

Ob Zugang zu Ladengeschäften, Bordsteinkanten oder Kopfsteinpflaster: Für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, kann so Manches beim Ausflug in die Stadt zum unüberwindbaren Hindernis werden. Christian Dirks ist mit dem Elektrorollstuhl in Markdorf unterwegs und muss dabei immer wieder Kompromisse finden. Den Laden "Heimatliebe unverpackt" von Simone Keller hat er kürzlich über den Seiteneingang besucht. Denn die Rampe am Haupteingang des Ladengeschäfts ist für seinen Elektrofahrstuhl zu eng. "Durch eine 80 Zentimeter breite Tür komme ich durch", sagt Dirks. An der Rampe wäre er gescheitert.

Vom Gehweg aus hat er sich schließlich bemerkbar gemacht und konnte den Seiteneingang links von dem Ladengeschäft nutzen. Unter anderem um den Gehweg an diesem Stück der Hauptstraße geht es auch in der Begründung, weshalb die Rampe nicht breiter geraten ist. "Wir wollten die Rampe erst rechts vom Geschäft anbringen, weil der Gehweg dort breiter ist. Aber das hat aufgrund von Grundstücksfragen nicht geklappt", sagt Simone Keller. Auf der linken Seite seien wegen der baulichen Begebenheiten Rückschritte in der Breite notwendig geworden. Ein Gehweg sollte nach einer Festlegung der Stadt Markdorf in öffentlichen Bereichen nämlich mindestens 1,50 Meter breit sein. "Damit zwei Personen aneinander vorbeikommen. Bei 1,50 Meter geht das noch", sagt Stadtbaumeister Michael Schlegel.

Bei der vermeintlichen Rollstuhlrampe handelt es sich daher nur um eine Kinderwagen- und Rollatorrampe. "Rollstuhlfahrer gelangen über den Seiteneingang ebenerdig in den Laden", so Simone Keller. Ein Hinweisschild soll noch in direkter Nähe zur Rampe angebracht werden. Keller: "Das Schild wird es auf jeden Fall geben. Wegen einer Klingel muss ich noch gucken." Bei einem Metzger wird Christian Dirks über die Treppe bedient, da sich auch die Rampe dort nicht für Rollstuhlfahrer eignet. "Wenigstens können Frauen mit Kinderwagen hochfahren", freut sich Dirks. Er sucht sich, so wie die anderen Rollstuhlfahrer in Markdorf, seine Wege. An schwierigen Kanten vorbei und über holpriges Kopfsteinpflaster. "Es ist ein ziemlicher Hindernislauf. Daher habe ich meine bevorzugten Geschäfte, wo ich reinkann", so Dirks.

Planungsentwürfe werden stets Frank Hartel, dem städtischen Behindertenbeauftragten, vorgelegt. "Manchmal geht es nicht weiter wegen der Gehwege", sagt Hartel. Das trifft sowohl bei "Heimatliebe unverpackt" als auch der Metzgerei zu, bei der Christian Dirks Kunde ist. Frank Hartel ist selbst Rollstuhlfahrer und weiß um die Hindernisse. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den Betroffenen versucht er Lösungen zu finden. "Es kommt immer auf den speziellen Fall an", sagt Stadtbaumeister Michael Schlegel.

Rollstuhlgerechte Orte

Über Internetseiten und Apps finden Betroffene rollstuhlgerechte Orte. Auf der Internetseite Wheelmap.org können sie diese zum Beispiel selbst als voll, teilweise oder nicht rollstuhlgerecht markieren. Als voll rollstuhlgerecht gelten Orte, wo die Eingänge und alle Räume stufenlos erreichbar sind. Nicht rollstuhlgerecht sind Orte, wo die Eingänge höhere oder mehrere Stufen haben und die Räume nicht zugänglich sind. Für Markdorf wurden bislang vor allem Einkaufsmöglichkeiten, Banken und Parkplätze in der Innenstadt markiert. Die Teilorte sind bis auf einige Ausnahmen kaum erschlossen. (san)