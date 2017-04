Markdorf Haarsträubend

Direkt am Straßenrand der B 33, wo Tempo 100 gilt, warten Grundschulkinder auf ihren Bus: Die Situation in Stadel ist tatsächlich haarsträubend. Denn auch eine Straßenbeleuchtung gibt es nicht, im Dunkeln werden die Kinder nicht gesehen. Höchste Zeit, dass hier die Behörden tätig werden, meint SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp

Wenn man sich die Lage direkt vor Ort anschaut, könnten einem tatsächlich die Haare zu Berge stehen. Wir wollen hier mitnichten eine Gefahrensituation gegen die andere ausspielen, dafür sind beide zu ernst. Aber in einem haben die Eltern der Grundschulkinder in Stadel Recht: Die Gefahren für Leib und Leben sind dort in Stadel an der B 33 noch größer als an der Querung beim Kindergarten in Hepbach, wo zumindest noch Tempo 50 gilt und wo die Autofahrer im Schnitt auch nicht schneller als mit 55 durchfahren. In Stadel rauschen Lkw, Autos und Motorräder mit Tempo 100 durch – und nicht selten, gerade frühmorgens oder auch abends, deutlich schneller, je nachdem, was die Straße hergibt.

Nicht auszudenken, was passieren würde, würde ein Kind, das dort auf seinen Bus wartet, auf die Straße geraten. Bei Tempo 50 kann man vielleicht noch reagieren, bei Tempo 100 definitiv nicht mehr. Klar ist: Dort muss etwas geschehen. Zuwarten, bis tatsächlich einmal ein Unfall passiert, kann sich niemand erlauben. Das müsste man auch bei der Stadt und im Landratsamt auf dem Schirm haben. Höchste Zeit also, dass die Behörden einschreiten und die Lage dort entschärfen.

Geholfen wäre schon mit wenigen, aber wirkungsvollen Maßnahmen. Eine Straßenbeleuchtung muss installiert werden. Denn im Winterhalbjahr ist es morgens um Sieben noch dunkel, wenn die Kinder im Gras am Rand der Bundesstraße stehen. Dass sie von den Autofahrern bei Tempo 100 überhaupt erst gesehen werden können, ist unabdingbar. Dann müsste man in die B-33-Auffahrt, die derzeit zugleich noch die Busbucht ist, eine eigenständige Busbucht mit einem Wartebereich und einem Häuschen einbauen. Auch das sollte möglich sein – ebenso wie ein Hinweisschild auf den Busverkehr.

Die zuständigen Behörden, Stadt und Landratsamt, sind nun gefordert, zu handeln. Hier geht es um die Sicherheit von Kindern, auf die lange Bank schieben darf man das nicht.