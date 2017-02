Markdorf Gutenbergstraße: Auschuss stimmt Neubauten in Markdorf zu

Der Technische Ausschuss hat in seiner Sitzung dem Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern an der Gutenbergstraße in Markdorf zugestimmt.

In der Gutenbergstraße wird ein 7-Familienhaus und ein 12-Familienhaus errichtet. Das hat der Technische Ausschuss nach längerer Diskussion in seiner gestrigen Sitzung entschieden. Der Bauantrag sieht dafür den Abbruch der beiden benachbarten Häuser Nr. 7 und Nr. 9 vor. Für die beiden Mehrfamilienhäuser wären einige Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Mühlöschle" aus dem Jahre 1998 nötig, unter anderem für Baugrenzenüberschreitungen und für die geplanten Flach- anstelle der vorgegebenen Sattel- oder Walmdächer. Für Diskussion sorgten die Dachbebauung und die Information der Anwohner. Ein Antrag von Roland Hepting (UWG) den Tagesordnungspunkt zu verschieben, beziehungsweise nur zu beraten und nicht zu beschließen, wurde abgelehnt. Der Antragsteller hält die Vorgaben des Bebauungsplanes ein, betonte Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel, weshalb er die Zustimmung empfahl. Die Verwaltung sieht einen Vorteil in der vom Bebauungsplan abweichenden Flachdachbebauung, da die Firsthöhe deutlich unter den bei Ausbildung von steilen Dächern möglichen Firsthöhen liege. "Ich finde es schade, dass wir eine uniforme Gestaltung der Geschossbauten in Markdorf bekommen", sagte Martina Koners-Kannegießer (CDU). Sie und einige Ausschussmitglieder hatten Bedenken aufgrund der Optik. "Wir müssen nach Recht und Gesetz beurteilen und nicht danach, ob es uns optisch gefällt", so Dietmar Bitzenhofer (FW). Die Neubauten seien seiner Meinung nach "nicht nachbarschaftseinschränkend".

Das 7-Familienhaus auf dem Grundstück des Hauses Nr. 7 wird drei Vollgeschosse bekommen plus eines nicht als Vollgeschoss konzipierten Penthousegeschosses, das südlich davon gelegene 12-Familienhaus zwei Vollgeschosse plus anzurechnendem Penthousegeschoss. Insgesamt entstehen 18 Tiefgaragenstellplätze sowie zehn oberirdische Kfz-Stellplätze. Eine Zufahrt zu den Neubauten ist vorhanden, eine weitere ist geplant. Dadurch entfällt an der Gutenbergstraße mindestens ein öffentlicher Parkplatz, möglicherweise auch zwei.

Die Anwohner hatten sich von der Verwaltung über die Neubaupläne unzureichend und zu spät informiert gefühlt. Bürgermeister Georg Riedmann erklärte, dass man die Abläufe überprüfen werde, allerdings gebe es Genehmigungsfristen, die einzuhalten seien. "So kann man nicht mit den Leuten umgehen", sagte eine Anwohnerin in der Sitzung. Man sei erst am vergangenen Donnerstag von der Verwaltung über den Neubau informiert worden und am Samstag über einen SÜDKURIER-Artikel. "Wir versuchen, das zu optimieren", sagte Riedmann.