Markdorf Guggenbichler mit Veränderungen im Vorstand

Bei der Narrenzunft Guggenbichler gibt es Veränderungen in dr Führungsmannschaft. Festwirtin Geli Schwenninger hört nach 16 Jahren auf, auch der stellvertretende Vorsitzende Hans-Peter Müller gibt seinen Posten ab. Im Häs des Narrenbolizisten wird er auch weiterhin unterwegs sein. Michael Finkenzeller wurde zu seinem Nachfolger gewählt.

Markdorf – Rund 70 Mitglieder der Narrenzunft Guggenbichler haben am Donnerstagabend das Bürgerhaus in Ittendorf gefüllt, dazu gesellten sich Gäste sowie der ehemalige Oberzunftmeister des Alemannischen Narrenrings, Kurt Wörner. Ein Jahr ist vergangen, und Fabian Kohl, der 2016 das Amt als Zunftmeister von Claudia Gessler übernommen hat, bilanzierte: "Ich musste erst mal in dieses Amt reinschnuppern." Es sei ein erfolgreiches Jahr gewesen, sagte der 23-Jährige. "Insgesamt bin ich selber sehr zufrieden und hoffe, dass ihr meine Meinung teilt", entlockte Kohl allen ein zustimmendes Lachen.

Auch der Kassenbericht von Oliver Seifried wies eine positive Bilanz auf. Zwar habe das Jahr mit einem Minus in der Kasse angefangen, was dem Vereinsjubiläum 2016 geschuldet war. Der Fehlbetrag konnte aber dank des Landschaftstreffens in Markdorf sehr gut aufgefangen werden und schloss daher mit einem deutlichen Gewinn ab.

Posten werden neu besetzt

Nach 16 Jahren ist für eine nahezu legendäre Festwirtin endgültig Schluss: Angelika – Geli – Schwenninger trat nun nach dieser langen Zeit von ihrem Amt zurück. "Einmal muss ein Ende sein", sagte sie mit einem leisen Anklang von Wehmut und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. "Manchmal habt ihr schon was mitgemacht mit mir", scherzte sie am Rande und meinte damit womöglich nicht nur ihre kulinarischen Kunststücke und die stete Sorge um das leibliche Wohl. Und würde sie nicht als Beirätin für den Verein erhalten bleiben, hätte man in der Tat die von ihr gemeinsam mit Marita Kohl und Birgit Hadlich handgerollten Semmelknödel an diesem Abend mit einem Augenzwinkern als Henkersmahlzeit betrachten können.

Mit tosendem Beifall wurde die Festwirtin verabschiedet, während einstimmig und per Handzeichen dieser Posten gewissermaßen gleich "zweifach" besetzt wurde. Nämlich mit Jennifer Martin, die in elf Wochen Nachwuchs erwartet.

Wer sich ebenfalls in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen wird, ist Vizevorsitzender Hans-Peter Müller. Im zweijährigen Wahlturnus ließ sich Müller 2015 noch einmal überreden, jetzt sei aber wirklich Schluss: "Wenn ich noch zwei Jahre weitermache, dann bin ich über dem Verfallsdatum", scherzte der Narrenbolizist – dieses Häs werde er selbstverständlich weiter tragen. Nicht zu überhören waren die bedauernden "Ohs" und "Achs" nach seiner Abdankung. Auch Müller bedankte sich bei allen. Besonderen Dank richtete er dabei an Fabian Kohl, der nach seinem ersten Jahr als neuer Zunftmeister hervorragende Arbeit geleistet habe. "Wir sind sehr gut miteinander zurecht gekommen", blickt Müller auf das gemeinsame Jahr im Vorstand zurück. Auch er wolle dem Verein aber erhalten bleiben und nun als Beisitzer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Als Nachfolger für das Amt des Vizevorsitzenden benannte Hans-Peter Müller seinen Wunschkandidaten, der mit Michael Finkenzeller einstimmig und per Handzeichen im Nu gewählt war. Dann galt es noch, vier weitere Beiratsmitglieder zu wählen, die mit Giuseppe Noto, Thomas Schröder, Alisa und Monika Keller schnell gefunden waren.

Nun steht ein neues Vereinsjahr ins Haus, das mit einem verjüngten Team beginnt. "Mit vereinten Kräften werden wir den Verein weiter nach vorne bringen", ist sich Fabian Kohl sicher.

Narrenverein Guggenbichler

Zunftmeister/Vorsitzender: Fabian Kohl, stellvertretender Vorsitzender: Michael Finkenzeller, Festwirtin: Jennifer Martin, Kassierer: Oliver Seifried, Schriftführerin: Stefanie Schellinger, Beirat: Angelika Schwenninger, Hans-Peter Müller, Giuseppe Noto, Thomas Schröder, Alisa Keller, Monika Keller, Narrenbolizist: Hans-Peter Müller, Narreneltern: Marlies Matt, Hilde Meister. Im Internet: www.nvguggenbichler.de