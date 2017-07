Markdorf "GuckinsLand": Tour mit Manuel Andrack begeistert Wanderfreunde

Die Jubiläums-Genuss-Wanderung auf dem "GuckinsLand" wurde zum vollen Erfolg. Das Naturerlebnis begeisterte nicht nur Promi Manuel Andrack.

Es war ein Hoffen und Bangen. Würde sich die Sonne zeigen oder behielte der Regen der letzten Tage Vormacht? "Da war ich doch tatsächlich erstaunt, dass Markdorf in der Nähe des Bodensees liegt", scherzte am Samstagmorgen Manuel Andrack, der die Wanderung auf dem Weg "GuckinsLand" begleitete. Schon einmal war er diesen Weg gegangen, allerdings im dichtesten Nebel, "man hatte gerade mal Sicht auf den nächsten Baum." So war Andrack umso überraschter, denn jetzt am Samstag war alles anders.

Mit Sonne, See und Bergen wartete der Gehrenberg auf und zog alle Register seiner landschaftlichen Pracht. Auch waren die Temperaturen im optimalen Wanderbereich, als sich rund 250 Menschen kurz nach neun auf den Weg machten. Angeführt von Michael Epp, dem Nordic Walking Weltmeister im Halbmarathon samt seiner Gefolgschaft, ließen alle anderen die Wanderung geruhsamer angehen. Die erste Genussstation nach rund einer halben Stunde erreicht, war die Freude groß, von Apfelkönigin Sabrina Heiß höchstpersönlich einen knackigen Apfel gereicht zu bekommen.

Man wanderte weiter, unterhielt sich mit den Mitwanderern und schlemmte sich durch. Schmalzbrot zum Frühschoppen am Hansenhof, Älplersteak am Ehältehof, Gelati an der Gnadenau und ein Kuchenbüffet der Landfrauen am Hof Gehrenberg, das Seinesgleichen lange suchen muss. Nach rund 15 Kilometern zurück an der Forsthütte, wartete schließlich Rudi Öxle und sein Team auf die müden Wanderer.

"Weltklasse!", beschrieb am Ende Manuel Andrack diese Wanderung. "So etwas habe ich in der Form noch nie erlebt." Bundesweite Bekanntheit erlangte Andrack durch seine 13 Jahre währende Zusammenarbeit mit Harald Schmidt in dessen Show. In den vergangenen Jahren hat er sich in Kolumnen und Reportagen dem Wandern gewidmet.

Ob das Wanderkonzept am Ende auch aufgehen würde, war für Sylvia Westermann von der Touristinfo ungewiss. "Ich habe so etwas selbst noch nie gemacht", gesteht sie. Wie es angenommen wird und ob es am Ende eine stimmige, eine runde Sache werden würde, das war nicht vorhersehbar. Stimmig war vom Anfang bis zum Ende aber nicht nur die musikalische Umrahmung, sondern das ganze Wandererlebnis auf dem "GuckinsLand". Alles in allem ein Hochgenuss und ein Fest der Sinne!