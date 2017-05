Markdorf Gruppe "kreuz & quer" beim Stadtfest auf Zeitreise

Die Kinder und Jugendlichen der Theatergruppe "kreuz & quer" machen sich beim Stadtfest in Markdorf auf eine Zeitreise. Hermann Zitzlsperger hat eine Geschichte geschrieben, die Regisseurin Marianne Walter mit den jungen Akteuren probt.

Markdorf (büj) Die Irritation ist groß. Nicht nur, dass die Leute seltsame Kleidung tragen. Alles wirkt ein wenig abgerissen. Sie sprechen auch noch komisch. Mindestens so unverständlich wie die Menschen, denen die Kinder im vergangenen Sommer beim Familienurlaub in Portugal begegnet sind. Nur dass die Portugiesen wenigstens Handys hatten, auf der Höhe der Zeit sind. Anders als die hier, die nun wirklich einen befremdlichen Eindruck machen.

Was bei den Proben zu "Nulldrei-Punkt-nullsechs-Punkt-achteinssieben" noch nicht stimmt. Denn noch haben die Schauspieler keine Kostüme an. Weder die Erwachsenen noch die Kinder und Jugendlichen von der Theatergruppe "kreuz & quer" tragen die Gewänder des frühen Mittelalters beziehungsweise die Kleidung der frühen Neuzeit – ganz so, wie es ihre Rollen im Stück von Hermann Zitzlsperger verlangen. Der Autor hat einen Teil der Protagonisten seines eigens für das Stadtfest geschriebenen Stücks in die Jahre 1525 und 817 zurückversetzt.

Eine Zeitreise in zwei Etappen, die Zitzlsperger auf Bitten von Erika Ziegler hin unternommen hat. Die Gründerin von "kreuz & quer" wünschte sich ein Bühnenstück für das Stadtfest im Jubiläumsjahr, in dem Markdorf seine urkundliche Ersterwähnung vor 1200 Jahren feiert. Marianne Walter bringt es auf die Bühne. Damit der Sprung bei der Zeitreise in das frühmittelalterliche Markdorf nicht allzu groß wird, hat Zitzlsperger einen Zwischenstopp in der Zeit der Bauernkriege eingelegt.

Doch zurück auf die Bühne. Dort scheint die anfängliche Fremdheit überwunden. Ein Mädchen aus dem frühen Markdorf ist inzwischen von seinem Bauchweh kuriert worden, mithilfe eines Zauberspruchs. Die Familie aus dem heutigen Markdorf soll für ihre Rückfahrt per Zeitmaschine noch den "Reisesegen" bekommen. Der klingt immer noch befremdlich, wird aber alsbald übersetzt. "Alles erste Sahne, Kinder, ihr wart fabelhaft", lobt Schauspieler Ralf Amann seine jungen Bühnenkollegen am Ende – zurecht.

Das Stück "Nulldrei-Punkt-nullsechs-Punkt-achteinssieben" wird am Stadtfestwochenende aufgeführt.