Markdorf Gruppe al Baharat will orientalischen Tanz populär machen

Neun Frauen tanzen in der Gruppe al Baharat in Markdorf orientalischen Tanz. Sie treten auch bei privaten Feiern auf.

Markdorf – Wenn andere es sich am Mittwochabend zu Hause gemütlich machen, sind die Tänzerinnen der orientalischen Tanzgruppe al Baharat auf dem Weg zum Training. Eineinhalb Stunden lang üben sie Bewegungen und Schrittfolgen bis zur Perfektion. Das ist anstrengend, macht gleichzeitig aber auch sehr viel Spaß, wie beim Gespräch mit den Tänzerinnen deutlich wird.

Katja Paulik schwärmt: "Mich hat die Vielfalt fasziniert, die exotischen Musik, dass man nicht fest an Schritte gebunden ist." Seit 2009 unterrichtet sie bei der Volkshochschule orientalischen Tanz, nachdem sie eine Ausbildung zur "Oriental Dance Art"-Lehrerin absolviert hatte. Davor hatte sie andere Tanzarten ausprobiert, bis sie den orientalischen Tanz für sich entdeckte. Bei den Schwestern Carmen Briemle und Anja Burde war es ein Auftritt von Paulik und ihrer Freundin Brigitte Villing, der den Ausschlag gab. "Wir haben Katja und Biggi auf dem Geburtstag unseres Vaters tanzen sehen", erinnert sich Burde. Ihre Schwester ergänzt: "Ich fand es toll, wie getrennt sich alles bewegt." Schnell fassten die beiden Schwestern den Entschluss, einen Einsteigerkurs zu besuchen. Das war im Sommer 2010. Seitdem nehmen die beiden Unterricht bei Katja Paulik und sind Teil der Gruppe Al Baharat, die es seit rund zwei Jahren gibt. Sie entstand zum Teil aus den Teilnehmerinnen der Volkshochschule-Kurse, in deren Rahmen die Gruppe auch trainiert.

Insgesamt neun Frauen zwischen Anfang 20 und Mitte 50 gehören zur Gruppe. Jede von ihnen begeistert ein anderer Aspekt des Tanzes. "Dass es jede Frau machen kann, finde ich genial. Und das in jedem Alter. Es ist ungezwungen. Man kann frei tanzen oder in einer Choreo", beschreibt Ursula Hug. "Egal welche Figur du hast, du fühlst dich toll. Du bist auch beweglicher", ergänzt Brigitte Villing. So macht der orientalische Tanz nicht nur Spaß, sondern sorgt auch für ein gutes Körpergefühl.

Umgangssprachlich ist häufig von Bauchtanz die Rede, obwohl nicht nur die Hüfte und der Bauch bewegt werden, sondern auch Arme, Kopf und Oberkörper. Das führt öfter zu einem falschen Bild und Vorurteilen. "Ich rechtfertige das gleich und lade die Leute zu Tanzfesten ein, damit sie das mal sehen", erklärt Villing. Sie bedauert, dass es in dieser Gegend nur wenige öffentliche Veranstaltungen und Auftritte gebe, bei denen die Menschen mit dem orientalischen Tanz in Berührung kommen können. "Wenn Leute mich tanzen sehen, sagen sie immer, dass es ganz anders war als gedacht", berichtet Ursula Hug. Die Zuschauer seien positiv überrascht, da viele diese Art zu tanzen nur aus dem Urlaub kennen.

Für al Baharat ist es eine Art, sich auszudrücken. "Man gibt Gefühle weiter", erklärt Katja Paulik. Um diese Gefühle richtig rüberzubringen, bedarf es aber viel Arbeit. Dafür üben die Frauen regelmäßig einmal pro Wochen. Stehen Auftritte an, dann wird das Training intensiver. Jede einzelne Tänzerin arbeitet diszipliniert an ihrer Körperhaltung und an ihrem Ausdruck. "Das, was eine gute Tänzerin ausmacht, ist Ausdruck, Gefühl und Können. Das Spiel zwischen harten und weichen Bewegungen", erzählt Ursula Hug. Auch beim Auftritt selbst ist einiges zu beachten, weiß Paulik als Trainerin: "Es bedarf großer Vorbereitung." Fragen wie "Wie viel Platz haben wir? Wie ist die Belechtung? Was für ein Anlass ist es?" müssen im Vorfeld geklärt werden. "Ein Auftritt besteht aus drei bis vier Tänzen in einem Umfang von 15 bis 20 Minuten", erklärt die Trainerin. Auch die Kostüme spielen eine bedeutende Rolle. Zwischen 200 und 500 Euro kostet ein solches Profikostüm, das vor Zuschauern präsentiert wird, beispielsweise bei privaten Feiern, für die die Gruppe gebucht werden kann.

Jede einzelne Tänzerin hat eine mehrjährige Auftrittserfahrung bei Shows, privaten Feiern, Messen oder Frauentanzfesten. Ohne Lampenfieber geht man trotz der Erfahrung dennoch nicht auf die Bühne. "Man ist nervös und freut sich gleichzeitig", beschreibt Anja Burde. Carmen Briemle ergänzt: "Wenn die Leute mitklatschen und sich freuen, ist das für mich das Schönste."

Den orientalischen Tanz machen verschieden Dinge aus. "Die Kostüme, die Bewegungen. Vor allem aber die Gruppe, die ist wie eine große Familie", schwärmt Anja Burde. Jede Frau bringe ihre Persönlichkeit mit in die Gruppe und mache sie zu dem, was sie ist. So entstand auch der Name al Baharat. Der Begriff kommt aus dem Türkischen und bedeutet Gewürz. "Den Namen haben wir rausgesucht, weil wir alles unterschiedliche Frauen sind und unsere Tänze so scharf wie Chili sein können und so sanft wie Zimt", erklärt Paulik. Gemein ist den Frauen ihre Leidenschaft und ihre Freude an dem, was sie tun. "Nie wieder ohne", bringt es Carmen Briemle auf den Punkt.

