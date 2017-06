Markdorf Großes Interesse an der Führung zum Altschloss

Die Wanderung zum Gewann Altschloss in Markdorf stieß auf großes Interesse. Kunsthistorikerin Michaela Vogel erzählte viel Wissenswertes über das Gebiet und der ein oder andere Teilnehmer erzählte von seinen Kindheitserinnerungen.

Markdorf – Gab es einen unterirdischen Gang von Markdorf nach Bermatingen und gar bis Salem? Wirklich historisch bewiesen ist das nicht, aber wenn schon die Eltern und Großeltern davon berichtet haben, muss doch schließlich etwas dran sein. Bei der Wanderung am gestrigen Freitagnachmittag zum Gewann Altschloss waren viele Markdorfer dabei, die sich bestens an die Zeit zurückerinnern können, als der Bereich noch zugänglich war. "Wir Jungs waren damals abenteuerlustig und haben dort viel gespielt", erzählt Albert Weber. Wolfgang Rid fügt hinzu: "Das war wie ein Abenteuerspielplatz und wer sich in die Höhle reingetraut hat, der war mutig." Seit über 45 Jahren war er nicht mehr in dem Gebiet und freut sich daher besonders auf die Tour.

Manfred und Gretel Natter wohnen in der Talstraße und kennen den Weg von früher. "Wir sind sehr gespannt, wie er nun geworden ist", sagt Manfred Natter. Josefine Guffart kennt das Altschloss aus den Erzählungen ihres Mannes. "Er hat erzählt, dass im Zweiten Weltkrieg die beiden Kellerräume noch als Luftschutzkeller genutzt worden sind." Durch Erdrutsch sind Keller und Teile des Burggrabens dann in den 70er Jahren verschüttet worden.

Kunsthistorikerin Michaela Vogel, die die Jubiläumsausstellung organisiert hat, kennt sich in der Markdorfer Geschichte bestens aus und freut sich über das große Interesse. Allerdings muss sie auch einräumen, dass es zu dem Gebiet rund um das Altschloss mehr Fragen als Antworten gibt. "Für uns ist das auch Neuland", sagt sie. Ob es nun einen Gang nach Bermatingen gegeben hat, kann nicht ausgeschlossen werden, bis Salem eher nicht. Vogel hat sich bei den Prinzen Michael und Bernhard von Baden nach einem Einstieg in Schlossnähe erkundigt. Hier liegen keine Erkenntnisse vor. Allerdings geht vom alten Bierkeller des Gasthauses Lamm ein Gang ab, dieser ist laut Vogel archäologisch noch nicht bearbeitet. Vor einigen Jahren wurde dieser Kellerraum zugemauert. Dort haben nun Fledermäuse ein Zuhause.

Dass das Gebiet anlässlich des Jubiläums 1200 Jahre Markdorf wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, ist auf Initiative von Thomas Beck zurückzuführen, der diese Idee bei einem Gespräch mit Bürgermeister Georg Riedmann vor drei Jahren zur Sprache brachte. "Anhand der guten Resonanz sind wir glücklich, den Altschloss-Hügel wieder begehbar gemacht zu haben", so Riedmann. Für viele Markdorfer war das Gebiet auch mit Legenden verbunden. "Mir wurde immer nur von den unterirdischen Gängen berichtet, selber durfte ich nicht hierher", sagt Sonja Ganter-Schuler, die nun zum ersten Mal auf den Burggraben blickt. Hier wurde der Wasserfall neu angelegt und gibt dem Bereich eine mythische Stimmung. "Das muss ich mir noch mal in Ruhe anschauen", so Ganter-Schuler. Bei einer kurzen Rast stellt Albert Weber dann fest, dass man sich nun schätzungsweise sechs Meter höher befinde als in den 60er Jahren. Der Bereich wurde in den 70er Jahren aufgeschüttet. Die Höhle, in der die Jungs einst gespielt haben, ist längst nicht mehr sichtbar. Aber wo sie sich befand, wissen noch alle.

Die Wanderungen

Die beiden nächsten Wanderungen zum Gewann Altschloss finden am 23. und 30. Juni statt. Allerdings sind beide Touren bereits ausgebucht, es gibt eine Warteliste. Bürgermeister Georg Riedmann kann sich vorstellen, im Juli weiter Führungen anzubieten. (shn)