Markdorf Großes Interesse an "Stadtgeschichten"

Die Theatergruppe „kreuz & quer“ inszeniert erneut "Stadtgeschichten" in Markdorf. In sieben Szenen spielen die Akteure bei einem Rundgang durch die Altstadt Szenen aus vergangenen Zeiten nach. Beim Publikum kam das Straßentheater wieder besonders gut an. Zwei Aufführungstermine sind noch geplant.

Applaus, der kaum enden will. Er gilt Harald Eilers, außerdem Hermann Zitzlsperger und Erika Ziegler. Eilers führte Regie beim jüngsten Altstadtrundgang durch Markdorf, dem von Regionalhistoriker Zitzlsperger geschriebenen "Markdorfer Stadtgeschichten", einem historischen Bilderbogen in sieben Szenen. Erika Ziegler ist der Motor des Ensembles "kreuz & quer". Und jetzt, nach dem ersten Rundgang von der Mauritiuskapelle über Obertorstraße, Marktplatz, Hexenturm, Bischofsschloss und Rathausbrunnen, hat Andreas Piekniewski, der Revolutionär und Freischärler-Hauptmann in der letzten Szene, Regisseur und Autor zu sich gerufen. Damit sie vom Publikum ihren verdienten Extra-Applaus bekommen.

Verdient, weil da richtiges Theater zu sehen war und kein bebilderter Schulfunk. Wenn die Schauspieler der Theatergruppe "kreuz & quer" zeigten, wie der Alltag der Markdorfer Bürger in Mittelalter, Neuzeit und noch im vergangenen Jahrhundert war, welche Beschwernisse sie drückten, womit sie zu kämpfen hatten, dann ließen sie mitfühlen und miterleben.

Ein Beispiel: Die Leute staunen. Raunend machen sich gegenseitig auf das stattliche Siegel an der Urkunde aufmerksam. Und dass da jemand vorlesen kann, das bewundern sie offensichtlich. Frauen zeigen mit dem Finger auf den Fremden samt seines sonderbaren Hutes. Sie stemmen sich beide Arme in die Seite, halten sich erschrocken die Hand vor den Mund. Hier rauft sich einer die Haare, schiebt die Mütze nach hinten. Dort lässt einer die Kinnlade fallen. Beständiges Tuscheln begleitet, was der Bote verkündet: das Marktrecht für Markdorf. Nun ist der Ort Stadt. Nun gelten neue Gesetze. Genau so hat der König es angeordnet.

Und wer zu laut marktschreit oder Streit anstiftet, der kommt in die Schandgeige. Mit offensichtlicher Spielfreude hadern die Markdorfer Händler und necken Kunden die Verkäufer vermeintlicher Wundermittel. Das Besondere sämtlicher lebenssatter Szenarien: Sie werden auch lebenssatt gespielt. Die Hauptdialoge tragen einzelne Akteure, aber das gesamte Ensemble kommentiert und bietet so ein üppiges Gesamtbild. In das sieht sich oftmals auch der Zuschauer mit einbezogen. So geht mitreißendes Straßentheater!

Aktion und Akteure