vor 2 Stunden Jörg Büsche Markdorf Großes Interesse an Baustelle: St.-Nikolaus-Pfarrei feiert Pfarrfest in der Kirchgasse

Die St.-Nikolaus-Pfarrei hat ihr Pfarrfest in der Kirchgasse gefeiert. Das Interesse an der Baustelle in der Mittleren Kaplanei war groß – und so hieß es nicht feiern trotz Baustelle, sondern eher wegen Baustelle.