Markdorf Großes Interesse am Kaplanei-Umbau

Bauförderer haben beim Pfarrfest der katholische St.-Nikolaus-Gemeinde führungen durch die Baustelle in der Mittleren Kaplanei angeboten.

Markdorf (büj) Wo sonst Baufahrzeuge und Absperrgitter den Weg verstellen, hat die katholische St.-Nikolaus-Gemeinde am Sonntag ihr Pfarrfest gefeiert. Vor einem Jahr begann der Rückbau und in diesem Frühjahr der Umbau er Mittleren Kaplanei. Inzwischen hat sich auch schon vieles im Inneren verändert. Es gibt ein neues Flucht-Treppenhaus. Die Wohnungen nehmen Gestalt an. Und die Arbeiten unterm Dach sind weit vorangeschritten. Davon konnten sich die Pfarrfestbesucher am Sonntag ein Bild machen. Gerhard Lallinger, der leitende Architekt auf der Kaplanei-Baustelle, und Andreas Beck vom Bauförderverein führten Interessierte durchs Gebäude.

Den aktuellen Spendenstand für den Kaplanei-Umbau – 204 589 Euro und 20 Cent – teilte Gebhard Geiger mit. Der Vorsitzende des Baufördervereins nannte weitere Zahlen: Derzeit belaufen sich die geschätzten Baukosten auf 3 222 000 Euro. Vom Landesdenkmalamt erwartet man einen Zuschuss von 50 000 Euro. Womöglich könnten am Ende sogar noch 20 000 Euro mehr aus Tübingen können, deutete Geiger an. Doch gab sich der Bauförderer vorsichtig: "Abgerechnet wird am Ende."

Das freilich ist noch länger nicht in Sicht – frühestens im Sommer 2018. Auch wenn die Arbeiten in den Häusern 5 und 7 unterdessen gut vorangeschritten sind – nicht zuletzt dank der guten Arbeit der mit dem Umbau befassten Handwerksbetriebe, so Andreas Beck – im Haus 9 gibt es gleichwohl noch einiges zu tun. Sehr zufrieden zeigte sich Zimmerermeister Beck mit den Veränderungen im Dachstuhl. Dass einige Balken ersetzt werden mussten, ist kaum zu erkennen. Gelungen findet er auch die Gauben, die dank Architekt Lallingers Lösungen noch mehr Licht einlassen. Die Fragen seiner Zuhörer nach Dämmung und Parkettbodenbelag beantwortete Beck ausführlich.

"Total beeindruckt" zeigte sich Ingrid Meile – auch übers "viele Herzblut, dass der Förderverein einbringt". Gebhard Geiger, der pensionierte Stadtbaumeister, sei ein ausgesprochener Glücksfall für die Seelsorgeeinheit, sagte Andreas Beck. Mit ebenso viel Sachverstand wie Engagement bringe sich Geiger täglich auf der Baustelle ein. Unterstützer gebe es viele, doch keinen wie Geiger.