Markdorf Großer Partyspaß beim Jugendball

Rund 40 Kinder und Jugendliche haben kräftig beim Jugendball des Jungnarrenrats im Zunfthaus Obertor gefeiert.

Coole Musik, alkoholfreie Cocktails und Limbo-Tanz sorgten für viel Spaß. DJ Niclas Frick gab am Mischpult alles und ließ es sich nicht nehmen, selbst auf der Tanzfläche Vollgas zu geben. Die Teenager achteten auf standesgemäße Verkleidung. So waren lässige Jungs, kecke Mädchen, süße Früchtchen und selbst ein Einhorn zu finden. Der sechste Jugendball fand großen Anklang bei den Elf- bis 15-Jährigen. Vier Stunden lang durften sie bis 22 Uhr die Party genießen. Als der erste Jugendball veranstaltet wurde, war dieser schwach besucht. Doch der Jungnarrenrat hielt an diesem Ball fest. Der Erfolg gibt den Jungnarrenräten heute recht. Die Teenager freuen sich, wie die Erwachsenen ausgelassen feiern zu dürfen.