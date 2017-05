Markdorf Großer Auftritt der kleinen Bläser bei "Kids in concert"

Nachwuchsbläser haben zum vierten Mal bei "Kids in concert" im Bürgerhaus Ittendorf ein Konzert gegeben. Mit dabei waren die Bläserklasse der Jakob-Gretser-Grundschule Markdorf, das Mini-Wind-Orchester und das Bläservororchester der Musikschule Markdorf sowie die Gemeinschaftsjugendkapelle Markdorf-Riedheim-Ittendorf-Bermatingen-Ahausen.

Markdorf – Freunde, Eltern, Großeltern: Alle sind begeistert gewesen. Entsprechend stark fiel am Sonntag der Beifall für die Nachwuchsbläser beim "Kids in concert" aus. Zum vierten Mal bereits hatte Martin Schmid, der Leiter der Gemeinschaftsjugendkapelle (GJK) Markdorf-Riedheim-Ittendorf-Bermatingen-Ahausen und Organisator des Konzerts, ins Ittendorfer Bürgerhaus eingeladen. Und wieder waren zahlreiche Besucher gekommen, was Dirigent Schmid schon als großen Zuspruch deutete. "Bei diesem Wetter heißt das schon was, nicht an den See zu fahren."

Die Querflöten haben einen Knick, genauer: einen Bogen, der den Abstand zwischen Mundstück und Ventilen etwas kürzer macht. Damit die Finger auch alles erreichen. Klein genug sind sie ja – da ist das Spielen ohnehin schon schwer genug. Und doch klang der aus dem Wald rufende Kuckuck, den Alexander Schirmer dirigierte, ebenso gut wie "Old McDonalds Farm" oder der "Hard Rock Blues", den die Bläserklasse der Markdorfer Jakob-Gretser-Grundschule zum Abschluss ihres Auftritts anstimmte. Zum Auftakt hatte sie das Kinderlied schlechthin gespielt: "Hänschen klein." Die jungen Musiker sind allesamt Drittklässler, wie Martin Schmid, Leiter der GJK, zu Beginn des Nachmittags erklärt hatte. Die Kinder werden in der Schule, in der Musikschule beziehungsweise in den Kooperationen beider Einrichtungen, aber auch in den Nachwuchsgruppen der hiesigen Musikvereine intensiv begleitet.

In der Markdorfer Jakob-Gretser-Grundschule zum Beispiel ist es Alexander Schirmer, der den Kindern in der dortigen Bläserklasse die Anfänge des Instrumentalspiels nahebringt. Einen Schritt weiter geht er mit den Buben und Mädchen, die in sein Mini-Wind-Orchester an der Musikschule kommen. Ebenfalls in der Musikschule arbeitet Schirmers Kollegin, Johanna Clavet, mit den etwas fortgeschritteneren Nachwuchsbläsern im Bläservororchester weiter. Im Bereich der Blasmusik auf Vereinsebene ist es Martin Schmied, der in seine Gemeinschaftsjugendkapelle einlädt. Dort werden die Fertigkeiten weiter verfeinert, noch zusätzlich ausgebaut. So können die jungen Bläser und Schlagzeuger am Ende in den Blasmusikvereinen mitspielen, in Ittendorf, Bermatingen, Riedheim oder auch Markdorf.

Die Latte hängt also hoch. Doch riss Schmids GJK die durchaus nicht. Stattdessen rissen die jungen Musiker ihr Publikum hin. Sie schafften das mit Ohrwürmern wie "A Whiter Shade of Pale", durch ihren schon recht satten Big Band-Sound, vor allem aber durch die Rasanz ihres Spiels. Augenscheinlich liegt Schmids Jugendlichen das Flotte ganz besonders.

Sehr beachtlich und allemal sehr hörenswert war, was Johanna Clavets Bläservororchester bot. Ihre "Pirates of Rock" kamen mit der erforderlichen energischen Verwegenheit daher – überhaupt beeindruckte die Rhythmussicherheit der jungen Musiker. Offenbar hat ihnen die intensive Schule in Alexander Schirmers Mini-Wind-Orchester gutgetan. Auch die augenblicklichen Spieler dort klingen vielversprechend. Ein Urteil, das sich auf Schirmers Grundschul-Bläserklasse sehr wohl übertragen lässt. Insgesamt präsentierte "Kids in concert" ein schlüssiges Entwicklungs- und Reifeprogramm des hiesigen Bläsernachwuchses.

Die Beteiligten

Die Bläserklasse der Markdorfer Jakob-Gretser-Grundschule, ein Kooperationsprojekt von Grundschule, Musikschule und Markdorfer Stadtkapelle, das von Alexander Schirmer geleitet wird.

Das Mini-Wind Orchester der Musikschule, das ebenfalls von Alexander Schirmer geleitet wird.

Das Bläservororchester der Markdorfer Musikschule, das unter der Leitung von Johanna Clavet steht.

Die Gemeinschaftsjugendkapelle Markdorf-Riedheim-Ittendorf-Bermatingen-Ahausen, die von Martin Schmid geleitet wird.

Alle vier Ensembles traten einzeln auf, dann spielten Bläservororchester und Mini-Wind-Orchester zusammen. Schließlich gab es noch einen Gesamtchor aller beteiligten Orchester unter der Leitung von Martin Schmid.