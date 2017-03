Markdorf Großer Andrang beim "Spielplatz unterm Dach"

Trotz des schönen Frühlingswetters kamen am Sonntag viele Kinder zum "Spielplatz unterm Dach" in der alten Turnhalle des Bildungszentrums Markdorf. Mehrgenerationenhaus und Turnverein sorgten für Spiel und Spaß an 14 Stationen.

Am Sonntag zeigte das Wetter sich von seiner besten Seite. Und damit war für die meisten klar: raus geht's! Außer natürlich, man hat noch etwas Besseres vor. Und so strömten zahlreiche Kinder mit ihren Eltern, Omas, Opas, Tanten oder Onkel zum "Spielplatz unterm Dach" in die alte Turnhalle des Bildungszentrums (BZM) in Markdorf. Bereits zum 15. Mal fand diese Kooperation zwischen Mehrgenerationenhaus (MGH) und Turnverein Markdorf statt.

Waltraud Zeller-Fleck vom Familientreff Markdorf im MGH und Martin Lipinski vom Turnverein eröffneten das Spektakel, bei dem Toben und Klettern ganz klar erwünscht waren. "Lasst eure Kinder was ausprobieren, es braucht nicht immer Hilfestellung", gab Martin Lipinski den Eltern noch mit auf den Weg. Er selbst hatte von seiner Vorgängerin Barbara Petith in diesem Jahr das erste Mal die Leitung der Veranstaltung vonseiten des Turnvereins übernommen. Er erklärte: "Die 14 Stationen sind jedes Jahr dieselben und kommen immer wieder gut an. Es geht ja nicht nur um Kraft oder Geschicklichkeit, sondern auch um Mut und soziales Lernen."

Den Kindern ging es vor allem um den Spaß, und der kam nicht zu kurz. Wie im Ameisenhaufen ging es zu, und dennoch herrschte Ordnung und Sicherheit. "Mir gefallen am besten die Hängeringe zum Schaukeln", erklärt die siebenjährige Rita, während sie gekonnt Pedalo fuhr. Claudius, Tobias und Mia-Sophie hingegen sausten mit dem Rollbrett durch die Gegend und die kleine Valentina lernte von Mustafa El-Bakali das Diabolo spielen. Wo man hinschaute, kletterten, hüpften, balancierten oder rutschten die Kinder.

Waltraud Zeller-Fleck freute sich über die gelungene Aktion und die tolle Kooperation mit dem Turnverein. "Wir sind inzwischen schon gut eingespielt, es läuft total unkompliziert, sonst könnte man so eine Großveranstaltung gar nicht stemmen." 60 ehrenamtliche Helfer waren vor, während und nach der Veranstaltung eingespannt, sei es bei Auf- und Abbau, als Helfer bei den Stationen oder beim Kuchenverkauf. Helferin Angela Pittermann, sowohl im MGH als auch im Turnverein aktiv, erklärte: "Für mich ist es eine gute Gelegenheit, mich einzubringen und gleichzeitig einen schönen Nachmittag mit meinen Kindern hier zu verbringen."

Waltraud Zeller-Fleck freute sich, dass zahlreiche Flüchtlingsfamilien gekommen waren. "Durch ein anderes Projekt hatten wir die Mittel, die Flüchtlingskindern mit einem Gutschein zu Getränken und Kuchen einzuladen", strahlte die Leiterin des MGH. Auch die Kinder strahlten, wenn sie Mama oder Papa stolz vorführten, was sie alles schon können. Mutter Katrin Willamowski schwärmte von der Aktion: "Es ist toll, dass die Kinder sich hier so viel bewegen und ausprobieren dürfen." Damit auch viele Väter dies erleben konnten, war die Veranstaltung bewusst auf einen Sonntag gelegt. So sah man auch viele Väter mit ihren Kindern an den Geräten, beim Hangeln und Toben. Martin Lipinski erklärte: "Wir wollen Selbstvertrauen stärken und neue Erfahrungen ermöglichen." Für ihn gehört der "Spielplatz unterm Dach" genauso in den Jahresablauf der Stadt wie das Stadtfest oder der Gehrenberglauf.