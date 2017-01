Markdorf Große Nachfrage nach Bauplätzen in Markdorf-Süd

Große Nachfrage nach Bauplätzen in Markdorf-Süd

In Markdorf-Süd werden dieses und kommendes Jahr insgesamt 26 Bauplätze verkauft. Das beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Für die Bauplätze gibt es rund 150 Anfragen und Bewerbungen. Familien aus Markdorf werden bei der Vergabe bevorzugt.

Markdorf (büj) Auf den Weg gebracht hat der Gemeinderat die Ausschreibung von 13 Bauplätzen im Markdorfer Süden. Sie gehören zum Teilgebiet III, wo auf einer Fläche von etwa 1,6 Hektar insgesamt 26 Bauplätze entstehen. Ausgeschrieben werden sie in zwei Tranchen: dieses Jahr die ersten 13, im kommenden Jahr 13 weitere.

Wie Bürgermeister Georg Riedmann während der Sitzung anmerkte, vergehe keine seiner Bürgersprechstunden, ohne dass er von Interessierten auf die Grundstücke im Süden angesprochen werde. Jörg Wiggenhauser, stellvertretender Kämmerer, sprach sogar von einer regelrechten Bewerberflut, die seit Längerem aufs Rathaus zurolle. Zwischenzeitlich gibt es rund 150 Anfragen und Bewerbungen. Gleichwohl habe man sich seitens der Verwaltung für einen "eher zurückhaltenden Umgang mit den Ressourcen" entschieden, sagte der Bürgermeister. "Sonst wissen wir in zwei Jahren nicht mehr, was wir den Leuten anbieten sollen." Frühzeitig alle Baugrundstücke auf den Markt zu werfen, entspreche nicht seinen Vorstellungen von seriöser Stadtentwicklung, erläuterte Riedmann. Daher werde Teilbereich III geteilt in 13 Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser, die dieses Jahr verkauft werden, und 13 Bauplätze, die 2018 veräußert werden.

Die Größe der Parzellen schwankt zwischen 388 und 654 Quadratmeter. Von der Stadt wird ein Abgabepreis von 325 Euro je Quadratmeter veranschlagt. Wie in der Beschlussvorlage steht, sind die Bauplätze des ersten Teilbereichs 2009 und 2010 noch zu 265 Euro je Quadratmeter abgegeben worden. Die nächste Tranche kostete zwei Jahre später 280 Euro. Dieser Anstieg des Preisniveaus sei allgemein zu beobachten.

Im Dezember hatte der Gemeinderat einen Punktekatalog beschlossen. Der regelt, dass die noch zu veräußernden Grundstücke vorrangig an Markdorfer Familien vergeben werden. Für sie gilt es, die Mindestfinanzierungssumme von 570 000 bis 650 000 Euro, je nach Bauplatzgröße, nachzuweisen.

Gemeinderat Arnold Holstein (Freie Wähler) bat nach der Abstimmung, dass das Zustandekommen der Preise, aber auch die zu gewärtigen Zukunftsausgaben nach der Bebauung in Markdorf-Süd seitens der Verwaltung näher erläutert werden. Der Bürgermeister sicherte dies zu.