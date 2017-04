Markdorf Große Harald-Häuser-Ausstellung in Bad Schussenried

Große Werkschau des Markdorfer Malers zeigt Arbeiten von bemalter Keramik bis zum Großformat.

Markdorf – Dass der Landrat den runden Geburtstag mit im Blick hatte, ist eher unwahrscheinlich. Viel wichtiger als Harald Häusers 60. in diesem Jahr scheint anderes. Seine Bilder – und die hat Heiko Schmid, Landrat des Kreises Biberach, sehr genau betrachtet als er im vergangenen Sommer bei der "Experimentellen 2016" auf Schloss Randegg die dort ausgestellten Arbeiten von Harald Häuser sah. Schmid war angetan von den Bildern. So sehr angetan, dass er den Maler einlud, seine Werke im Neuen Kloster von Bad Schussenried zu präsentieren. Zustande kam ein Überblick über immerhin 23 Jahre künstlerischen Schaffens.

Die frühesten Arbeiten sind von 1994, mithin zwei Jahrzehnte nach Häusers malerischem Aufbruch entstanden. In acht Sälen des barocken Klostergebäudes stellt Haralds Häuser rund 50 Werke aus. Größtenteils großformatige Gemälde, aber auch kleinere Bilder und Beispiele für die bemalten Keramikarbeiten des 1957 in Marburg geborenen Künstlers. Die weitläufigen Räumlichkeiten im Neuen Kloster bieten die Gelegenheit, die Entwicklungslinien von Harald Häusers Arbeit zu verfolgen, sowie die Kontinuitäten, die durchaus beibehaltenen Positionen, in einem größeren Kontext zu betrachten. Wodurch schließlich, auch dank des Biberacher Landrats, das Publikum ein Geschenk bekommen hat – zu Häusers 60. Geburtstag.

Bei der Vernissage sprach Andrea Dreher die einführenden Worte. Ein Bild in der Bad Schussenrieder Ausstellung hatte es der Kunsthistorikerin aus Ravensburg besonders angetan: "Die Geburt der Venus". Mit seinem gleichnamigen Bild spielt Harald Häuser auf die berühmte Allegorie von Sandro Botticelli an, die die Göttin der Liebe auf einer Muschel stehen lässt. Doch ist auf Häusers Geburtsbild keine nackte Schöne zu sehen. Das allegorische Moment, die Personifikation eines Begriffs, fehlt somit. Etwas anderes fällt ins Auge. Auf Häusers "Geburt der Venus", aber auch auf weiteren Geburtsbildern – etwa seinen "Geburten der Sprache". Die Rede ist von jenen Schriftzeichen, die mal an chinesische Grapheme, mal an arabische Schrift erinnern, mal zu figuralen Motiven gerinnen – ohne dabei endgültig greifbar zu werden.

Seit Jahren schon tauchen diese zeichenhaften Spuren immer wieder auf Häusers Leinwänden auf, auf seinen Keramikarbeiten, in seinen Buchillustrationen. Kein Zufall, schließlich hat der Künstler, bevor er Malerei studierte, sich mit sprachwissenschaftlichen Fragen befasst. Und offenbar beschäftigt ihn immer noch, was Sprachzeichen sinnenfällig machen? Ob das Denken mehr durch die akustische oder die sinnliche Vorstellung geprägt wird. Indem seine gemalten Chiffren zwischen beidem vermitteln, führen sie eher zu weiteren Fragen. Gleichzeitig aber geben sie auch eine Ahnung von größeren Zusammenhängen.

Kein schlechter Anhaltspunkt übrigens. Außerdem eine erste vage Orientierung, die stark an das erinnert, was die barocke Kunst einst geleistet hat. In einer Zeit großer Neuerungen, größter Unübersichtlichkeit verwiesen die barocken Maler und Baumeister auf das Wechselspiel von Detail und Ganzem. Sie schufen lesbare Kontexte für ihre Zeitgenossen. Damals schien die Engführung der auseinanderstrebenden Wissensbestände noch möglich – zum Beispiel durch allegorische Bilder. Solchen Anspruch hegen Harald Häusers Bilder sicherlich nicht mehr. Aber durch ihr Andeuten halten sie vor Augen, dass der freiwillige Verzicht auf Zusammenhänge kein ratsamer Weg ist. Überdies schenken sie Hoffnung. Was sie so positiv wirken lässt.

Zur Person

Die Harald-Häuser-Ausstellung im Neuen Kloster von Bad Schussenried ist noch bis zum 28. Mai geöffnet.

Harald Häuser wurde am 3. Februar 1957 in Marburg geboren. Aufgewachsen ist er in Markdorf und in Paris. Nach der Schule studierte er Literaturwissenschaft, Linguistik und Politologie in Konstanz, wechselte dann aber an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, wo er bei Per Kirkeby Malerei studierte. Gemeinsam mit anderen Künstlern gründete Häuser die Künstlergruppe "Kriegfried".

Es folgt eine lange Reihe von Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland. Bereits in den 1980er Jahren entstehen erste Buchprojekte. Häuser illustriert etliche Gedichtbände, aber auch Novellen von Gottfried Benn. Ende der 1990er Jahre begann er mit keramischen Arbeiten – unter anderem in der Staatlichen Majolika-Manufaktur Karlsruhe.

Zu seinem 60. Geburtstag findet nun die Ausstellung im Neuen Kloster von Bad Schussenried statt, wo Harald Häuser neben neuen Großformaten auch Keramikarbeiten zeigt.

