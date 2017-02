vor 3 Stunden Isabelle Arndt Markdorf Grippewelle geht in Markdorf um: Bis zu zehn Prozent der Grundschüler fehlen

Wer sich derzeit in einigen Klassenzimmern in Markdorf umsieht, wird einige leere Sitzplätze entdecken. In den Arztpraxen ist dafür umso mehr los, denn die Grippewelle hat Markdorf erfasst. Zahlen vom Landratsamt sowie Eindrücke von Apotheker Matthias Maunz, Allgemeinmedizinerin Edith Kettner sowie Schulleitern bestätigen: In diesem Jahr ist es besonders schlimm.

