Markdorf Gretser-Kollegium weist Kritik zurück

An der Markdorfer Grundschule herrscht Verärgerung über UWG-Stadtrat Roland Heptings Aussagen im Gemeinderat, die Lehrer würden sich nicht für die Weiterentwicklungspläne ihrer Schule interessieren

Mächtig sauer aufgestoßen ist Rektor Andreas Geiger und seinem Kollegium an der Jakob-Gretser-Schule der Vorwurf von UWG-Stadtrat Roland Hepting, die Lehrer würden kein Interesse an den Plänen zu Um- und Neubauten an ihrer Schule zeigen. Hepting hatte am Dienstagabend im Gemeinderat, als es um die 20-Millionen-Investitionen an der Schule ging, auf die leeren Zuhörerstühle gedeutet und gesagt, er sei "maßlos enttäuscht", dass nur die Rektoren gekommen seien.

Darauf reagiert Geiger mit Unverständnis. Für ihn sei eine solche Äußerung "im Moment nur dem egozentrischen Bedürfnis zuzuschreiben, im nächsten Pressebericht namentlich genannt zu werden und sich auf Kosten derer, die sich bereits seit mindestens 20 Jahren für eine angemessene Schulsituation für die Markdorfer Grundschüler einsetzen, unverhältnismäßig zu profilieren", so Geiger. Lehrkräfte und Schulleiter hätten eine beratende Funktion, die sie "in nachhaltiger Verantwortung stets ausgeübt" hätten.



Dass sich Stadtverwaltung und Gemeinderat gemeinsam mit den Schulen auf den Weg zur Weiterentwicklung gemacht hätten, dafür sei das Kollegium sehr erfreut und dankbar. "Wir bringen uns an allen Stellen jederzeit konstruktiv, beratend und unterstützend mit ein", stellt der Rektor klar. Im Gemeinderat hätten die Diskussionen bislang gezeigt, dass "verantwortlich und nachhaltig für die Zukunft geplant und diskutiert werde". Eben deshalb sei es für Schulleitung und Kollegium "nicht nachvollziehbar, wenn mitten in dieser sachlichen und konstruktiven Vorgehensweise Dr. Hepting eine solche Äußerung absondert", kritisiert Geiger.

Solche Äußerungen seien weder sachlich richtig noch für die weitere Zusammenarbeit hilfreich. Er wolle sich bei allen Stadträten, die nicht in dieses Horn bliesen, bedanken, so der Rektor, ebenso bei Bürgermeister Georg Riedmann und der Verwaltung. Die Eltern bitte er, sich nicht auf dem Heptingschen Niveau an der Diskussion zu beteiligen.

Verärgert ist auch die Lehrerschaft. Es gebe ein fünfköpfiges Schulbauteam an der Schule, dem die Rektoren und drei Lehrer angehören, das sich regelmäßig mit dem Schulentwickler Otto Seydel und mit Riedmann und den Stadträten austausche, betonen die Lehrerinnen Sabine Herzog und Eva-Maria Weiss. In dem Schulbauteam und in Gesamtlehrerkonferenzen habe man in zahlreichen Sitzungen das pädagogische Konzept entwickelt. "Das haben wir mit Herrn Seydel abgestimmt und daraus ist das Cluster-Konzept entstanden", erläutert Weiss.



Zudem treffen sich die Mitglieder des Schulbauteams regelmäßig in nichtöffentlichen Sitzungen mit Stadträten und Verwaltung, bevor es um die nächsten Schritte im öffentlichen Gemeinderat gehe. "Da müssen wir dann nicht mehr uniform in der Gemeinderatssitzung sitzen", betont Herzog. Hinzu kämen zahlreiche pädagogische Halbtage, auf denen sich das Kollegium intensiv mit der Schulentwicklung beschäftigt habe. Jeweils vor Gemeinderatssitzungen bespreche man sich im Kollegium ausführlich in einer Gesamtlehrerkonferenz über die weiteren Schritte. Dort, so Herzog, werde diskutiert, abgewogen und abgestimmt. "Das ist tatsächlich eine extrem aufwändige Zusatzaufgabe", stellt Weiss klar.

Auch die gestrige Glosse im SÜDKURIER ("Lehrermangel", zweite Lokalseite) vermittle aus diesem Grunde ein falsches Bild, so die beiden Lehrerinnen. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall: Das Kollegium an der Gretser-Schule sei mit ebenso viel Herzblut dabei, wenn es um ihre Schulentwicklung gehe, wie dies bei den von Hepting und in der Glosse ins Spiel gebrachten Feuerwehrleuten der Fall sei. "Die Kritik, wir zeigten kein Herzblut für die Sache, die verletzt uns wirklich", so Herzog. Generell, so ergänzt Weiss, würden sie und ihre Kolleginnen und Kollegen an der Schule mit viel Herzblut ihrer Arbeit nachgehen. Ein gewöhnlicher Job mit frühem Feierabend sei dies mitnichten.

Ähnlich äußert sich Geiger: Dem "überdurchschnittlichen Engagement" der Lehrkräfte sei es zu verdanken, dass die Schule unter den bekannt schwierigen Bedingungen der vergangenen Jahre und in einer teilweise provisorischen Situation überhaupt so gut "am Laufen" gehalten worden sei. Allen im Kollegium sei klar, so betonen Herzog und Weiss, dass die Stadt viel Geld in die geplante Entwicklung der Grundschulen investiere. Umso mehr freue man sich über die "tolle und konstruktive Zusammenarbeit" mit Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat. Wäre dies in früheren Jahren auch schon so gewesen, etwa als es um den Bau des Rondells oder der Mensa ging, hätte man sicherlich die Raumplanungsfehler der Vergangenheit vermeiden können, sind die Lehrerinnen überzeugt.

