Markdorf Gospelchor-Leiter Wilfried Knorr: "Ausdruck steht für mich an erster Stelle"

Auf einen Kaffee mit... Wilfried Knorr, der nicht nur einen Gospelchor leitet, sondern in einem Quartett Gitarre spielt und regelmäßig mit Kindern im Altenheim auftritt.

Herr Knorr, Sie leiten den Chor "Friends of Gospel", warum haben Sie sich für diese Musikrichtung entschieden?

Dass ich einen Gospelchor leite, hat sich mehr zufällig ergeben. Ich war davor zwei Mal Gastsänger in diesem Chor. Als die Dirigentin ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen abgeben musste, bat man mich, es zu übernehmen. Allerdings mag ich Gospel natürlich schon sehr. Klassik ist zum Beispiel gar nicht mein Fall, das ist mir zu schwer. Außerdem sind Gospels sehr abwechslungsreich. Es gibt schnelle, langsame, traurige und heitere, auch viele deutsche Komponisten schreiben heute Gospels. Ich mache diese Musikrichtung auch nicht aus religiösen Gründen, obwohl ich allein durch meine Auftritte ungefähr 30 Mal im Jahr einen Gottesdienst besuche.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Ich bin in einen Ganztageskindergarten gegangen, in dem auch Musik unterrichtet wurde. Meinen Eltern war es sehr wichtig, dass ich und meine Geschwister Musikinstrumente erlernen. Es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Die ersten Instrumente, die ich spielen konnte, waren Blockflöte und Streichpsalter. Das ist ein dreieckiges, mit Seiten bespanntes Instrument, das mit einem Bogen bespielt wird. Hier am Bodensee ist es nicht besonders bekannt, aber im Schwarzwald und in Franken wird es noch gespielt. Mit sechs habe ich begonnen Akkordeon zu spielen und mit zehn Jahren bekam ich Trompetenunterricht. Ich kann auch noch Gitarre spielen, das habe ich mir aber selbst beigebracht.

Heute ist die Stimme ihr meistgenutztes Instrument. Wann haben Sie mit dem Singen begonnen?

In der Realschule, da habe ich im Schulchor gesungen, später dann gemeinsam mit meinen Schwestern in der Blasmusik. Wir haben aber auch schon immer zusammen Familienmusik gemacht. Meine Leidenschaft für Gospels hat begonnen, als mir ein Mitglied des Gospelchor Deggenhausertal nach einem Fußballspiel vorgeschlagen hat, mal mit in die Probe zu kommen. Ich hatte nach dem Spiel meine Gitarre ausgepackt, was ihn vermutlich auf die Idee gebracht hat, mich einzuladen. Das war vor 15 Jahren und ich bin jetzt immer noch als Sänger in den Gospelchören Markdorf und Deggenhausertal aktiv.

Was gefällt Ihnen besser, einfach nur Mitsingen oder einen Chor leiten?

Auf jeden Fall die Chorleitung, weil ich da am meisten Einfluss nehmen kann. Für mich steht Ausdruck an erster Stelle. Es ist mir wichtig, dass der Chor den Song gut rüberbringt und das Publikum miteinbezogen wird. Genauigkeit kommt für mich immer danach. Neben den zwei Chören, in denen ich singe, spiele ich noch Gitarre in einem Quartett. Es heißt "Let's Fetz Church". Wir spielen dort vor allem moderne Kirchenliteratur, aber aktuell auch ein paar Fasnetslieder.

Haben Sie ein Lieblingslied, eines bei dem Sie jedes Mal Gänsehaut bekommen?

Nein, ich finde, das muss bei jedem Lied der Fall sein. Man muss es mit ganzem Herzen rüberbringen und die Zuhörer mitreißen. Sonst kann man es gleich bleiben lassen.

Sie gehen auch mehrmals im Jahr mit ihrer Gitarre ins Altenheim und singen mit den Bewohnern. Was hat Sie dazu bewogen?

Meine Frau arbeitet im Altenheim und hat mich gemeinsam mit der Heimleitung darum gebeten, mal vorbei zu kommen. Ich singe mit den Bewohnern alte Volkslieder. Von denen braucht im Gegensatz zu mir auch keiner Noten, die können alle Lieder auswendig. Mit dem Kinderchor der katholischen Gemeinde Deggenhausertal, den ich ebenfalls leite, trete ich auch im Altenheim im Deggenhausertal auf. Dort singen wir den Bewohnern auch Volkslieder vor.

Und was singen Sie sonst in ihrem Kinderchor, bestimmt nicht nur Volkslieder?

Wir singen schon viele Volkslieder, mir ist wichtig, dass dieses Liedergut nicht verloren geht. Allerdings haben wir auch viele moderne Kirchenstücke im Programm.

Sie haben ein außergewöhnlich gutes Gehör. Ist das eher Fluch oder Segen?

Ja das stimmt. Für mich ist es schon sehr unangenehm, wenn jemand falsch singt. Ich höre auch, wenn ein Sänger nur minimal zu hoch oder zu tief singt. Wegen so etwas habe ich dann sogar schon Konzerte verlassen. Auch für meine Chorsänger kann es manchmal recht anstrengend sein. Es ist also vermutlich mehr Fluch als Segen.

Sie machen viel Musik. Gibt es Tage, an denen Sie keine Lust auf Musik haben?

Nein eigentlich nicht. Man sagt ja immer, dass Musik glücklich macht, was stimmt. Außerdem nehme ich mir jeden Dienstag und an allen Wochenenden ohne Auftritte frei von der Musik.

Zur Person

Wilfried Knorr ist 1959 in Röttingen in Unterfranken geboren. Der gelernte Bankbetriebswirt arbeitet im Außendienst für Versicherungen. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Seit 1990 lebt er in Markdorf. Wilfried Knorr leitet zwei Gospelchöre und ist in zwei Chören als Sänger aktiv. Außerdem spielt er Gitarre im Quartett "Let's Fetz Church" in Deggenhausertal. Neben dem Musik machen geht er in seiner Freizeit gerne mit seinem Hund spazieren oder arbeitet im Wald. (aso)