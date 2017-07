Markdorf Glanzvolles Jubiläumskonzert

Seit 40 Jahren singen die einst getrennten Chöre Bergheim und Hepbach gemeinsam

Markdorf (büj) Es war ein Festgottesdienst – zum Jubiläum des Kirchenchors Bergheim/Hepbach. Gefeiert wurde, dass die bis 1976 eigenständigen Kirchenchöre der Pfarrgemeinden Hepbach und Bergheim seit 40 Jahren gemeinsam singen. Simone Müller, seit 17 Jahren die Leiterin des Verbundchors dirigierte die "Missa brevis" in G von Wolfgang Amadeus Mozart, außerdem dessen "Sancta Maria Mater Dei" und Paul Horns "Nun jauchzet dem Herren alle Welt". Die Solostimmen sangen Verena Simmler (Sopran), Caroline Müller (Alt) Gerhard Rimmele (Tenor) und Peter Strecker (Bass). Johannes Boneberg saß an der Orgel. Außerdem spielte ein Projektorchester.

"Wer Ohren hat zu hören, der höre!" So leitete Pfarrer Ulrich Hund über, vom Gleichnis, das erzählt, wie auf dem selben Feld das Unkraut neben dem Weizen sprießt. Und das erkennen lässt, wie ratsam es ist, sich in Geduld zu üben, nicht vorschnell zu handeln. Gehört und genossen hatte die Gemeinde in der voll besetzten St.-Jodokus-Kirche da schon längst. Etwa das strahlende Kyrie, mit dem der Bergheim-Hepbacher Kirchenchor seine sängerische Geschmeidigkeit so eindrucksvoll unter Beweis stellte. Und wie sich zeigte, sollte der Glanz der recht liedhaft angelegten Komposition übers Gloria, übers Credo, übers Sanctus, Benedictus und Agnus Dei sogar noch zunehmen.

Pfarrer Hund schlug indes den Bogen vom biblischen Gleichnis zur Geschichte des Chors. Hätten seinerzeit nicht die Zuversichtlichen die Oberhand gewonnen, dann wären womöglich beide Chöre aufgelöst worden. So aber spannte man in Zeiten schwindender Mitglieder zusammen, "fragte, was ist jetzt dran?" und bündelte die Kräfte, erinnerte der Pfarrer. Mithin, so deutete es Karl-Heinz Kreidler, der Vorsitzende des Chors nach dem Gottesdienst in seiner kleinen Dankesrede, sei der zusammengeschlossene Chor zum Modell für die späteren Kooperationen in der Seelsorgeeinheit geworden. Ausdrücklich bedankte sich Kreidler bei allen ehemaligen und aktiven Chormitgliedern, Unterstützern und vor allem bei Simone Müller. Außerdem aber lud er zum Mitsingen ein: Chorprobe ist jeden Montag um 20 Uhr im Hepbacher Vereinsheim.